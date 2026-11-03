Economía

Para el economista Fernando Marull, la suba del riesgo país refleja que bajaron las chances de reelección de Milei

El analista trazó un panorama sobre la estrategia del gobierno de cara a las elecciones, con estabilidad sin crecimiento, medidas acotadas y un mercado que ya descuenta un escenario competitivo pero incierto

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En la jornada del lunes, el riesgo país argentino superó los 800 puntos básicos y tocó su nivel más alto en un año. Para el economista Fernando Marull, la mitad de esa suba no tiene explicación en los mercados globales, sino que es política interna, y más precisamente, una caída en las chances de reelección de Javier Milei. “Hace cuatro meses, con el riesgo país en 400 puntos básicos, los bonistas asumían casi un 90% de probabilidad de reelección. Hoy esa chance es de 50%. Bajó y bastante”, afirmó en Infobae en vivo.

Marull desmenuzó la trayectoria del riesgo país, que pasó de 400 a 800 puntos básicos en los últimos meses, y distribuyó la responsabilidad de ese movimiento en dos partes. “Doscientos puntos se explican por el contexto internacional. Los otros doscientos son Argentina, porque bajó la probabilidad de reelección”, afirmó. En ese marco, relativizó el argumento oficial, que atribuye la volatilidad al llamado “riesgo electoral” o la incertidumbre sobre un cambio de políticas: “Están los dos relacionados. Si tu economía está estancada, el riesgo de cambio de políticas sube”.

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El economista graficó su análisis con una comparación entre el salario real bajo los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Milei en el mes 35 de cada mandato, en relación a las elecciones. La conclusión fue que el gobierno actual no está en condiciones de replicar el ciclo de 2011, cuando Kirchner reeligió con el 54% de los votos tras un período de expansión salarial sostenida. Pero tampoco, según Marull, está en la situación de 2018, cuando la crisis del tipo de cambio desplomó el salario real un 10% en el año previo a las PASO 2019. “Con que llegue estable, llegás competitivo”, fue su diagnóstico.

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El gobierno apuesta a la estabilidad como estrategia electoral

Para Marull, la administración libertaria adoptó una postura defensiva de cara a las elecciones legislativas: contener la inflación por debajo del 2% mensual, sostener el tipo de cambio y evitar que la tensión financiera se derrame sobre la economía real. “El objetivo es evitar que esta tensión cambiaria y la suba del riesgo país se vayan filtrando en el dólar”, planteó.

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En ese contexto, calificó como “cañita voladora” las medidas anunciadas por el gobierno, como la flexibilización de embargos y créditos del Banco Nación para la compra de autos, y las enmarcó dentro de una estrategia más amplia que incluye la suspensión de aumentos de tarifas y el sostenimiento del tipo de cambio. “No es plan platita, pero comparando con los USD 16.000 millones que se usaron para contener el dólar, está discutido”, señaló.

Consultado sobre si esa apuesta conservadora no corre el riesgo de profundizar la recesión, Marull reconoció que hay espacio para medidas de corto plazo: aflojar levemente el superávit fiscal, aliviar la presión sobre los contribuyentes de ganancias, bajar encajes para expandir el crédito o reducir impuestos provinciales como Ingresos Brutos. Sin embargo, dijo: “No vamos a ver cambios radicales de acá a las elecciones”.

El escenario de la oposición y el peso del “riesgo Kicillof”

Marull también se adentró en el análisis del escenario político opositor y el impacto que distintos candidatos tendrían sobre el riesgo país. A su juicio, la eventual candidatura de Axel Kicillof generaría una prima de riesgo mayor que la de Sergio Massa, dado el historial de políticas heterodoxas del gobernador bonaerense. “En la previa, sin conocer sus planes económicos, diría más de 1.000 puntos básicos con Massa y entre 1.500 y 1.800 con Kicillof”, estimó.

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Aunque aclaró que esos guarismos se basan en preconceptos de mercado y no en planes concretos, subrayó que la herencia que recibiría el próximo gobierno —sea quien sea— condiciona los márgenes de acción. “Va a heredar superávit fiscal, salario real deprimido, los contratos de Vaca Muerta. Todas las inversiones que estamos escuchando le caen al próximo gobierno. ¿Va a decir que no?”, preguntó retóricamente, apuntando a la dificultad de revertir el cambio de matriz económica impulsado por Milei.

Sobre la posibilidad de que Kicillof y Massa vayan juntos en una fórmula opositora, Marull fue escéptico con la discusión pública pero pragmático con el fondo: “Se están peleando, pero porque están negociando. No hay dudas de que van a ir juntos”. En ese caso, consideró que el perfil del candidato presidencial sería el factor determinante para la reacción de los mercados.

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