Wall Street cambia de horario: cómo afecta a las operaciones de la Bolsa en la Argentina

Wall Street retrasa una hora sus operaciones.

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Este domingo 1 de noviembre finalizó en los EEUU el horario de verano boreal , que implicó que los relojes se atrasaron una hora a las 2:00 AM a la 1:00 AM, ara regresar de este modo al horario estándar en el país norteamericano.

Con el cambio de Estados Unidos al horario de invierno (efectivo desde el lunes 2 de noviembre de 2026), los horarios de negociación se modificaron la siguiente manera:

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Estados Unidos: Wall Street - NYSE (del inglés: New York Stock Exchange) y Nasdaq

Rueda regular: Pasa de 9:30 a 16:00 (hora del Este o ET) de Nueva York a operar de 11:30 a 18:00 (hora de Argentina) .

“Pre-market”: La operaciones electrónicas previa a la operatoria formal se producirán de 6:00 a 11:30 (hora de Argentina).

“After hours”: De 18:00 a 22:00 (hora de Argentina). Cabe aclarar que la diferencia horaria entre Argentina y Nueva York pasa nuevamente de una hora a dos horas.

Argentina (ByMA)

Acciones y Cedear: renta variable plazo T+1 ( trade +1, significa que una operación financiera, compra/venta de acciones, títulos o rescate de un fondo común de inversión, se liquida o se hace efectiva un día hábil después de haber sido realizada): ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos SA) extendió su jornada para solaparse mejor con el mercado estadounidense, operando de 10:30 a 18 horas . ByMA es la bolsa de valores líder de Argentina, funciona como el principal mercado organizado donde se encuentran las empresas, el Estado y los inversores para negociar títulos valores y obtener financiamiento

Contado inmediato: Sigue operando de 10:30 a 17 horas.

Próximo cambio: El horario de verano en los EEUU volverá a comenzar el domingo 14 de marzo de 2027 (adelantando una hora los relojes).

Desde el 1 de noviembre al 14 de marzo en la mayor parte de los EEUU se retrasan una hora los relojes, dado el fin del horario de verano

Por otro lado, el mercado financiero argentino tendrá un cronograma de actividad y operatoria especial entre el 6 y 11 de noviembre.

Con motivo de los feriados en esas fechas, las entidades, clientes e inversores de los distintos mercados tendrán que tener en cuenta las principales consideraciones para la planificación de las operaciones.

Viernes 6 de noviembre

En ByMA estará habilitada exclusivamente la negociación en plazo T+1 durante el viernes 6 de noviembre, Día del Bancario. No habrá negociación en T+0, cauciones ni préstamos de valores. Además, no habrá liquidación de operaciones durante la jornada.

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Las operaciones concertadas el jueves 5 y el viernes 6 de noviembre, con liquidación T+1, se liquidarán el miércoles 11 de noviembre, excepto:

-Cedear: liquidación el jueves 12 de noviembre. Los Cedear (Certificados de Depósito Argentinos) son instrumentos financieros que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y representan acciones (o fracciones de acciones) de empresas del exterior -como Apple, Amazon, Tesla o Google-, así como también fondos cotizados (ETF o Exchange Traded Fund).

-Operaciones de contado con liquidación en dólar Cable se efectuarán el jueves 12 de noviembre.

Por otra parte, en la plataforma A3 Mercados, la negociación estará habilitada para Futuros y Opciones, mientras que para la Renta Fija se efectuará exclusivamente en plazo T+1. No habrá liquidación de operaciones durante la jornada.

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Hay que recordar que del 6 al 11 de noviembre los mercados internacionales operarán con normalidad.

No habrá actividad bancaria ni operatoria de Fondos Comunes de Inversión.

Lunes 9 y martes 10 de noviembre

El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre de 2026, la primera visita de un Sumo Pontífice al país en casi cuatro décadas. Por este motivo se establecieron feriados.

Lunes 9 de noviembre: Feriado nacional en todo el país (Decreto 1103/2026).

Martes 10 de noviembre: Feriado/asueto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Córdoba .

Miércoles 11 de noviembre: Jornada con actividades especiales en la provincia de Buenos Aires.

Por ello, los días 9 y 10 de noviembre en BYMA, Caja de Valores y A3 Mercados no habrá negociación ni liquidación de operaciones. Los mercados internacionales operarán con normalidad.

En esas fechas no habrá actividad bancaria ni operatoria de Fondos Comunes de Inversión.

Asimismo, en lo que respecta a la Tesorería, los negocios con dólar MEP y pesos operarán bajo esquema de fin de semana.

Miércoles 11 de noviembre

Será feriado federal en Estados Unidos por la conmemoración del Día de los Veteranos (Veterans Day). En Wall Street habrá negociación de Equity (renta variable), sin liquidación de operaciones.

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En ByMA habrá negociación, incluidos los CEDEARs, exclusivamente en plazo T+1 y las operaciones de Cedear concertadas durante la jornada liquidarán el jueves 12 de noviembre. A la vez, no estará habilitada la negociación de Cedear en plazo T+0 ni las operaciones de contado con liquidación en dólar Cable.

El miércoles 11 no habrá liquidación de operaciones en dólar cable Cable, incluida la caución en dicha moneda ni Cedear. Asimismo, en A3 Mercados habrá negociación y liquidación, excepto para las operaciones en contado inmediato con dólar Cable.