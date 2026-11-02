Costa Rica

Costa Rica cumple 53 años sin casos de poliomielitis y renueva certificación internacional tras superar una epidemia que dejó 159 muertos

El Ministerio de Salud confirmó que el país mantiene una cobertura de vacunación superior al 95%. Durante 2026 se investigaron 17 casos sospechosos, pero todos fueron descartados mediante pruebas de laboratorio.

Un joven con muletas y una férula en la pierna camina junto a un profesional de blanco en una sala con una silla de ruedas.
Costa Rica cumple 53 años sin registrar casos de poliomielitis, una enfermedad que puede provocar parálisis permanente e incluso la muerte. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Costa Rica alcanzó un nuevo hito sanitario al cumplir 53 años sin registrar casos confirmados de poliomielitis, una enfermedad viral altamente contagiosa que durante el siglo pasado provocó graves consecuencias entre la población infantil y que actualmente se mantiene bajo vigilancia epidemiológica.

El Ministerio de Salud anunció que el país logró renovar su certificación internacional, otorgada por el Comité Regional de Recertificación, como resultado de las medidas de prevención, vacunación y seguimiento desarrolladas durante las últimas décadas.

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La institución destacó que la cobertura nacional de vacunación contra la enfermedad supera el 95%, uno de los principales factores que han permitido evitar la reaparición del virus.

El último caso autóctono de poliomielitis en Costa Rica fue registrado en agosto de 1973, cuando una niña de Palmar Sur, en la zona sur del país, contrajo la enfermedad.

Desde entonces, las autoridades han mantenido diferentes estrategias para prevenir nuevos contagios y detectar oportunamente cualquier caso sospechoso.

La epidemia que dejó 159 niños fallecidos en Costa Rica

La historia de la poliomielitis en el país estuvo marcada por una de las crisis sanitarias más graves del siglo pasado.

En 1954, Costa Rica enfrentó su peor epidemia de esta enfermedad, cuando se contabilizaron 1,081 casos y 159 fallecimientos en niños menores de cuatro años.

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La emergencia obligó a fortalecer las acciones de las autoridades sanitarias y, con el paso de los años, la vacunación se convirtió en una herramienta fundamental para proteger a la población.

El ministro de Salud, Alexander Sánchez Cabo, destacó que los resultados actuales responden al trabajo conjunto de distintas instituciones.

“Cumplir 53 años sin registrar casos es hito en la historia del país que refleja décadas de esfuerzos entre el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa)”, manifestó.

Costa Rica investigó 17 casos sospechosos durante 2026

Aunque el país lleva más de cinco décadas sin registrar casos confirmados, las autoridades mantienen activa la vigilancia para detectar cualquier posible amenaza.

Según el Ministerio de Salud, durante 2026 se notificaron 17 casos sospechosos de poliomielitis, pero todos fueron descartados mediante pruebas de laboratorio.

La institución explicó que el seguimiento epidemiológico permite identificar señales de alerta y actuar rápidamente ante una eventual aparición del virus.

“Mantener altas coberturas de vacunación, fortalecer la vigilancia epidemiológica y contar con el compromiso de las familias son acciones fundamentales para evitar que esta enfermedad prevenible vuelva a representar una amenaza”, señaló Sánchez.

Una persona con bata blanca opera un microscopio junto a frascos de tapa roja con muestras biológicas sobre una mesa metálica.
Durante 2026, las autoridades sanitarias investigaron 17 casos sospechosos de poliomielitis, todos descartados mediante análisis de laboratorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es la poliomielitis y cómo se transmite?

La poliomielitis es una enfermedad infecciosa causada por el poliovirus, que puede afectar el sistema nervioso y provocar consecuencias graves.

Su transmisión ocurre principalmente por la vía fecal-oral, mediante el contacto con materia fecal de una persona infectada o el consumo de agua y alimentos contaminados.

Aunque algunas personas pueden presentar molestias leves, la enfermedad también puede ocasionar dolor muscular, vómitos, debilidad y parálisis irreversible.

En sus formas más graves puede comprometer músculos fundamentales para la respiración y causar la muerte.

¿Cuándo deben vacunarse los niños?

El esquema nacional de vacunación de Costa Rica contempla dosis contra la poliomielitis a los 2, 4 y 6 meses de edad, además de refuerzos a los 15 meses y 4 años.

Las autoridades recomendaron a madres, padres y personas cuidadoras revisar los carnés de vacunación de los menores y acudir a los establecimientos de salud cuando existan dosis pendientes.

También insistieron en mantener medidas básicas de higiene, especialmente el lavado frecuente de manos con agua y jabón después de utilizar el baño, cambiar pañales y antes de preparar alimentos.

La vacunación contra la poliomielitis ha sido fundamental para que Costa Rica acumule 53 años sin casos confirmados de esta enfermedad, con una cobertura nacional de inmunización superior al 95%. Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press
La vacunación contra la poliomielitis ha sido fundamental para que Costa Rica acumule 53 años sin casos confirmados de esta enfermedad, con una cobertura nacional de inmunización superior al 95%. Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press

Con la renovación de su certificación internacional, Costa Rica reafirma su condición de país libre de poliomielitis, aunque el Ministerio de Salud advirtió que mantener este resultado requiere continuar con la vacunación y la vigilancia permanente para evitar el regreso de una enfermedad que décadas atrás cobró numerosas vidas infantiles.

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