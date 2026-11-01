Las exportaciones de oro dominicano a Suiza alcanzan USD 406 millones tras crecer cerca de 1,000%

Imagen de referencia. El oro y los aparatos para conexiones eléctricas aportaron 924.1 millones de dólares al crecimiento exportador dominicano.

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Las exportaciones de oro de República Dominicana hacia Suiza y Canadá registraron aumentos durante los primeros nueve meses de 2026, en un período en el que el mineral impulsó las ventas externas y la actividad minera del país.

Según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) publicados por Acento, Suiza recibió exportaciones dominicanas de oro por USD 406 millones, tras un incremento cercano al 1,000%. Canadá, a su vez, registró una expansión interanual de 285.5% en los envíos desde República Dominicana.

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El avance canadiense estuvo explicado principalmente por las ventas de oro en bruto, que concentraron más del 95% del valor exportado hacia ese mercado. La ONE indicó que parte de los despachos del mineral se redirigió a ambos países desde otros destinos en los últimos trimestres.

La diversificación de mercados coincidió con un aumento de 12.4% en las exportaciones dominicanas entre enero y septiembre de 2026. El país vendió USD 1,328.1 millones más que en el mismo período de 2025, con el oro y los aparatos para conexiones eléctricas como los principales productos que explicaron ese resultado.

Suiza recibió exportaciones dominicanas de oro por 406 millones de dólares. Además, el mineral en bruto concentró más del 95% del valor de los envíos que República Dominicana despachó hacia Canadá. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos rubros aportaron en conjunto USD 924.1 millones al crecimiento de las exportaciones. Pese a los cambios en los destinos del oro, Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado para los productos dominicanos, con el 46.9% del valor total exportado.

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La actividad minera acompañó el aumento de las ventas externas. Entre enero y septiembre, el sector acumuló una expansión de 5.2%, frente a un crecimiento de 4.6% de la economía dominicana en el mismo período.

El Ministerio de Energía y Minas atribuyó ese desempeño a mayores volúmenes de extracción de oro, plata y materiales para la construcción. Las exportaciones de oro en bruto alcanzaron USD 2,392.5 millones en los primeros nueve meses del año, lo que representó un alza interanual de 49.8%.

El comportamiento del mineral reafirmó su peso dentro de la canasta exportadora y como fuente de divisas. El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, señaló que la minería también tiene incidencia en la captación de inversiones, el empleo y los ingresos fiscales. La inversión extranjera directa destinada al sector sumó USD 420.6 millones al segundo trimestre de 2026, según cifras oficiales.

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La mina Pueblo Viejo produjo más de 600.000 onzas de oro en 2025 bajo la gestión conjunta de Barrick y Newmont. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Pueblo Viejo concentra una parte central de la producción aurífera

La extracción de oro en República Dominicana se concentra en gran medida en la mina Pueblo Viejo, situada en la provincia de Sánchez Ramírez, a unos 100 kilómetros de Santo Domingo. La operación está a cargo de Pueblo Viejo Dominicana, una empresa participada en un 60% por Barrick y en un 40% por Newmont.

En 2025, la mina produjo más de 600,000 onzas de oro, equivalentes al 11.5% de la producción global anual de Barrick, de acuerdo con datos citados por el medio especializado elDinero. La compañía prevé que la producción de 2026 se mantenga en niveles similares, mientras avanza un proyecto de ampliación cuya finalización está prevista para 2029.

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La expansión busca extender la vida útil de Pueblo Viejo más allá de 2040 y sostener una producción superior a 800,000 onzas anuales. El plan contempla la construcción de una nueva instalación para almacenar relaves, un componente necesario para prolongar las operaciones de la mina.

El crecimiento de los envíos a Suiza y Canadá se produce, así, en un contexto de mayor extracción y de una elevada dependencia de las exportaciones dominicanas respecto del oro, que se consolidó como uno de los productos de mayor valor en el comercio exterior del país.