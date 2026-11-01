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La canciller de Yemen pidió cortar el apoyo de Irán a los hutíes mientras los ataques paralizan el aeropuerto de Riad

Afrah Al-Zouba afirmó que proteger el estrecho de Bab el Mandeb exige hacer cumplir el embargo de armas. El 94% de los vuelos previstos en el aeropuerto saudita fue cancelado entre el 10 y el 27 de octubre

Una columna de humo negro se eleva desde la zona de almacenamiento de combustible del aeropuerto de Riad, el 19 de septiembre de 2026, tras una alerta por amenaza aérea. Los hutíes, aliados de Irán, reivindicaron ataques con misiles contra la capital saudita ese día. (Foto de archivo: REUTERS/Colaborador)
Una columna de humo negro se eleva desde la zona de almacenamiento de combustible del aeropuerto de Riad, el 19 de septiembre de 2026, tras una alerta por amenaza aérea. Los hutíes, aliados de Irán, reivindicaron ataques con misiles contra la capital saudita ese día. (Foto de archivo: REUTERS/Colaborador)
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La canciller de Yemen, Afrah Al-Zouba, afirmó este sábado que proteger el estrecho de Bab el Mandeb y la navegación internacional exige “atacar la amenaza en su origen”: hacer cumplir el embargo de armas, poner fin al apoyo del régimen iraní a la milicia hutí, a la que calificó de “terrorista”, y respaldar a las instituciones nacionales.

La ministra habló en el Diálogo de Manama, la conferencia anual de seguridad regional que organiza el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) en Bahrain, que se celebra desde el 30 de octubre hasta este domingo. Después publicó un mensaje en X con ese resumen.

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Al-Zouba dijo que no puede haber seguridad regional sostenible sin un Yemen estable, y pidió restituir la autoridad del Estado en todo el país, con las armas y las decisiones de guerra y paz bajo control de las instituciones legítimas. También describió el asedio de Taiz, una ciudad del sur de Yemen, como un “crimen de guerra” y reclamó una acción internacional para levantarlo y reabrir de forma permanente sus caminos.

Al-Zouba asumió como Canciller el 23 de julio y es la primera mujer yemení en el cargo.
Al-Zouba asumió como Canciller el 23 de julio y es la primera mujer yemení en el cargo.

Al-Zouba asumió el 23 de julio y es la primera mujer yemení en el cargo. Representa al gobierno internacionalmente reconocido que combate a los hutíes, no al que gobierna en Saná. Antes fue ministra de Planificación y Cooperación Internacional y trabajó durante más de 25 años en desarrollo y construcción de paz.

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El costo para la aviación

Humo y llamas se elevan desde el aeropuerto Rey Khalid, en Riad, el 8 de octubre de 2026, tras un ataque que los hutíes, aliados de Irán, dijeron haber lanzado. Tres saudíes murieron, según las autoridades. (Captura de video: Redes sociales/vía REUTERS)
Humo y llamas se elevan desde el aeropuerto Rey Khalid, en Riad, el 8 de octubre de 2026, tras un ataque que los hutíes, aliados de Irán, dijeron haber lanzado. Tres saudíes murieron, según las autoridades. (Captura de video: Redes sociales/vía REUTERS)

Mientras tanto, los ataques de los hutíes, rebeldes chiitas yemeníes respaldados por Irán que controlan Saná y buena parte del oeste del país, ya golpean la aviación del Golfo.

Según Bloomberg, que cita datos de la consultora Cirium, alrededor del 94% de los vuelos programados para salir del aeropuerto internacional Rey Khalid, en Riad, fue cancelado entre el 10 y el 27 de octubre.

El ataque más letal ocurrió el 10 de octubre, cuando un misil balístico impactó en un complejo de terminales. Las autoridades saudíes informaron 12 muertos y unos 300 heridos, y un herido murió después. Entre las víctimas había un estadounidense. Fue el atentado más mortífero contra el reino en más de una década.

Bloomberg señaló que los ataques aceleraron la perturbación de la aviación regional causada por la guerra con Irán. Entre el 1 de febrero y el 27 de octubre se cancelaron 26.561 vuelos en los principales aeropuertos de Riad, Dubái y Doha, cinco veces más que un año antes, y los vuelos programados en esos tres aeropuertos cayeron casi 21%.

Los rebeldes también apuntaron contra otras instalaciones saudíes y advirtieron a las aerolíneas que responderían “aeropuerto por aeropuerto, bloqueo por bloqueo y escalada por escalada”, según Bloomberg.

Cómo se llegó hasta aquí

El ministro de Defensa saudita, Khalid bin Salman, el jefe militar de Pakistán, Asim Munir, y el jefe de inteligencia de Turquía, Ibrahim Kalin, con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en Teherán, el 26 de octubre de 2026. (Foto: Presidencia de Irán/WANA/vía REUTERS)
El ministro de Defensa saudita, Khalid bin Salman, el jefe militar de Pakistán, Asim Munir, y el jefe de inteligencia de Turquía, Ibrahim Kalin, con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en Teherán, el 26 de octubre de 2026. (Foto: Presidencia de Irán/WANA/vía REUTERS)

La guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán comenzó el 28 de febrero. Los hutíes se sumaron a fines de marzo con ataques contra Israel y, en julio, declararon un bloqueo naval contra Arabia Saudita y atacaron petroleros. El Estado saudita, que lidera una coalición militar contra ellos desde 2015, vio colapsar la tregua que la ONU había mediado en 2022.

Desde entonces, la ofensiva escaló. En octubre, las fuerzas del gobierno yemení respaldadas por Riad lanzaron la operación “Amanecer de Yemen” para recuperar territorios hutíes, y los rebeldes respondieron con ataques a los aeropuertos de Riad, Abha, Yazán, Nayrán y Dammam. El 21 de octubre, un ataque contra el de Dammam dejó dos muertos y ocho heridos.

El aeropuerto de Riad reabrió parcialmente el 25 de octubre, con dos terminales para vuelos de aerolíneas nacionales, pero los hutíes lo siguen considerando un “objetivo militar” y advirtieron que “nunca será seguro”. Arabia Saudita informó que interceptó misiles y drones el 26 y el 27 de octubre, y que destruyó lanzadores y depósitos de misiles de los rebeldes.

La escalada tiene también un componente diplomático. Funcionarios de Arabia Saudita, Irán, Turquía y Pakistán se reunieron en Teherán y acordaron mantener el diálogo. El Parlamento de Egipto autorizó a su ejército a ayudar a defender el reino. Mientras tanto, la guerra con Irán sigue sin resolverse: el Estrecho de Ormuz continúa prácticamente cerrado y Qatar media entre Teherán y Washington.

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