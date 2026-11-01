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MrBeast contrata a su primera directora de marketing: su objetivo es ser como Disney

La conducción del área abarcará el posicionamiento general de la marca MrBeast y el liderazgo del equipo de difusión viral

MrBeast será parte de la nueva temporada de Shark Tank.
Michelle St. Jacques asumió como la primera directora de marketing de Beast Industries y mantendrá la supervisión de la marca Feastables. (ABC)
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Michelle St. Jacques asumirá como primera directora de marketing de Beast Industries, la compañía del youtuber MrBeast, en un movimiento que confirma la expansión del gigante digital más allá de su canal de YouTube.

La ejecutiva, que desde febrero se desempeñaba como presidenta de bienes de consumo y supervisaba Feastables, la marca de golosinas de la empresa, sumará ahora la conducción total del área de marketing sin dejar sus funciones previas. Trabajará desde Chicago, según informó Business Insider.

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Por qué Beast Industries creó el cargo de CMO

La búsqueda de un director de marketing comenzó este año y refleja las ambiciones crecientes de la compañía, que busca convertirse en un conglomerado de entretenimiento al estilo Disney. El canal de Jimmy Donaldson, nombre real de MrBeast, supera los 524 millones de suscriptores, pero la empresa ya no depende solo de ese negocio.

El director ejecutivo, Jeff Housenbold, explicó en un memo interno dirigido al personal que evaluó candidatos externos antes de decidirse por St. Jacques. “En su tiempo en Beast, MSJ ha demostrado que puede fijar una estrategia clara y ejecutar con solidez para nuestros productos y socios”, escribió.

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MrBeast
Beast Industries busca transformarse en un conglomerado de entretenimiento al estilo Disney para trascender el canal de YouTube de MrBeast. (AP)

Housenbold destacó que la ejecutiva ya ocupó cargos de directora de marketing y de directora comercial en otras compañías, donde construyó marcas de consumo masivo como Dove, Heinz, Miller Lite y Coors Light. También la calificó como una líder capaz de armar equipos de alto rendimiento.

St. Jacques se incorporó a Beast Industries en un momento de desaceleración en el crecimiento de Feastables, la marca de snacks y confites que había quedado bajo su responsabilidad dentro de la división de bienes de consumo.

Qué funciones tendrá la nueva directora de marketing

El nombramiento de un director de marketing responde a la necesidad de unificar bajo una sola estrategia todas las líneas de negocio que Beast Industries fue sumando en los últimos meses. Housenbold detalló que St. Jacques tendrá tres grandes responsabilidades.

La primera es definir la marca MrBeast y garantizar que cada actividad de la empresa refuerce ese mismo posicionamiento. La segunda es liderar el marketing tanto para MrBeast como para las marcas asociadas. La tercera es supervisar el equipo de marketing viral de la compañía.

La empresa profundizará el uso del comercio electrónico y el marketing de rendimiento para mejorar la captación y retención de clientes.(REUTERS/Hamad I Mohammed)
La empresa profundizará el uso del comercio electrónico y el marketing de rendimiento para mejorar la captación y retención de clientes.(REUTERS/Hamad I Mohammed)

El director ejecutivo señaló además una oportunidad concreta para profundizar el uso del comercio electrónico y el marketing de rendimiento, con el objetivo de mejorar la captación y retención de clientes. St. Jacques mantendrá en paralelo la supervisión de los bienes de consumo, incluida Feastables.

La estrategia detrás de la diversificación de negocios

La promoción se produce mientras Beast Industries construye un negocio que trasciende el contenido de video de su fundador. La compañía busca reducir la dependencia de la figura de Donaldson y sostener marcas que funcionen de manera independiente del canal original.

Esa estrategia de diversificación ya incluye al propio Donaldson como actor de voz en “Angry Birds Movie 3”, cuyo estreno está previsto para diciembre. El rol de St. Jacques abarcará desde convocar público a estrenos de cine hasta vender snacks y juguetes en comercios, o promover entre los seguidores planes de telefonía y productos financieros.

Beast Industries incorporó una serie de ejecutivos para reforzar su cúpula directiva en paralelo a esta expansión. Además de Feastables, la empresa ingresó en el sector de servicios financieros con la adquisición de la aplicación Step y proyecta el lanzamiento de un servicio de telefonía móvil.

(Instagram: mrbeast)
Beast Industries adquirió la aplicación Step para ingresar a los servicios financieros y proyecta el lanzamiento de telefonía móvil. (Instagram: mrbeast)

Nuevos frentes de negocio para marcas y creadores

La compañía también prepara su entrada en servicios de publicidad y marketing para otras marcas, un área que le permitiría ofrecer a terceros la misma capacidad de alcance que construyó para sus propios productos. En paralelo, planea sumar servicios adicionales para creadores de contenido independientes, similares a Donaldson.

Beast Industries ya adelantó, además, que trabaja en el desarrollo de un programa de membresías. El conjunto de estas iniciativas amplía el abanico de categorías bajo la órbita de St. Jacques, que pasará a coordinar marketing para productos de consumo, entretenimiento, servicios financieros, telefonía y alianzas comerciales con otras marcas.

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