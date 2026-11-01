Tecno

Blue Origin saldrá a bolsa, pero Jeff Bezos asegura que todavía faltan varios años

El fundador de Amazon también reveló cuánto ha invertido personalmente en la compañía espacial y anticipó nuevos lanzamientos de New Glenn para diciembre

Jeff Bezos asegura que probablemente Blue Origin salga a bolsa en algunos años. (Flickr)
Jeff Bezos asegura que probablemente Blue Origin salga a bolsa en algunos años. (Flickr)
Guardar

Blue Origin podría dar el salto a los mercados públicos en los próximos años. Su fundador, Jeff Bezos, afirmó que la compañía espacial probablemente realizará una oferta pública inicial (OPI) en el futuro, aunque todavía no existe una fecha definida para que sus acciones comiencen a cotizar.

“Creo que, algún día, Blue Origin saldrá a bolsa. Sería dentro de varios años”, señaló Bezos en una entrevista con Fox News. El empresario añadió que probablemente tenga sentido que la compañía se convierta en una empresa cotizada en algún momento, una declaración que representa una de las señales más claras hasta ahora sobre sus planes financieros.

PUBLICIDAD

La posibilidad de una OPI llega en un momento de expansión para Blue Origin, que busca aumentar su actividad espacial y competir con compañías como SpaceX en el desarrollo de cohetes y servicios para gobiernos y clientes privados.

Blue Origin podría cotizar en bolsa en los próximos años. REUTERS/Brendan McDermid
Blue Origin podría cotizar en bolsa en los próximos años. REUTERS/Brendan McDermid

Blue Origin recibió 10.000 millones de dólares de inversores

La empresa fundada por Bezos en el año 2000 consiguió este año 10.000 millones de dólares procedentes de inversores externos, en lo que representa su primera gran ronda de financiación externa desde su creación.

Según los informes sobre la operación, esta inyección de capital situó la valoración de Blue Origin entre 130.000 y 140.000 millones de dólares. Bezos también aseguró que ha invertido personalmente alrededor de 28.000 millones de dólares en la compañía espacial.

PUBLICIDAD

Una eventual salida a bolsa permitiría a Blue Origin acceder a una nueva fuente de financiación para continuar desarrollando cohetes, infraestructura y proyectos espaciales. Para los inversores, además, supondría la posibilidad de participar directamente en una de las empresas privadas más importantes del sector espacial.

Jeff Bezos afirmó que aportó 28.000 millones de dólares para Blue Origin. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo
Jeff Bezos afirmó que aportó 28.000 millones de dólares para Blue Origin. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

Sin embargo, Bezos dejó claro que el proceso todavía está lejos. Sus declaraciones no implican que Blue Origin haya iniciado formalmente los trámites para cotizar ni establecen un calendario concreto.

La empresa busca reducir la distancia con SpaceX

Blue Origin ha conseguido contratos de varios miles de millones de dólares con la NASA y la Fuerza Espacial de Estados Unidos. Entre ellos se encuentran proyectos vinculados con el programa lunar Artemis, una iniciativa estadounidense que busca establecer una presencia sostenida alrededor y sobre la Luna.

La compañía intenta de esta manera aumentar su participación en una industria espacial dominada en buena medida por SpaceX. El desarrollo de vehículos de lanzamiento reutilizables es uno de los principales puntos de competencia entre ambas empresas.

SpaceX es el principal rival de Blue Origin. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo
SpaceX es el principal rival de Blue Origin. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

El cohete New Glenn es una pieza fundamental en la estrategia de Blue Origin. El vehículo está diseñado para transportar cargas al espacio y utilizar una primera etapa reutilizable, con el objetivo de reducir los costos de los lanzamientos.

New Glenn volvería a despegar en diciembre

Los planes de Blue Origin también han sufrido retrasos. Una explosión registrada en la plataforma de lanzamiento afectó al programa de New Glenn y obligó a modificar el calendario de operaciones.

Bezos afirmó que la compañía tiene previsto reanudar los lanzamientos de New Glenn en diciembre, una fecha que será importante para evaluar la capacidad de Blue Origin de acelerar sus operaciones.

El futuro financiero de la empresa también está relacionado con este proceso. Una mayor frecuencia de lanzamientos, nuevos contratos gubernamentales y avances en sus proyectos espaciales podrían fortalecer la posición de Blue Origin antes de una eventual llegada a Wall Street.

El cohete de Blue Origin, New Glenn, explotó en su plataforma de lanzamiento. Reuters
El cohete de Blue Origin, New Glenn, explotó en su plataforma de lanzamiento. Reuters

El precedente de la salida a bolsa de SpaceX

Las declaraciones de Bezos llegan después de un movimiento histórico de su principal competidor. SpaceX realizó en junio una salida a bolsa que recaudó 75.000 millones de dólares y llevó la valoración de la compañía de Elon Musk hasta 1,77 billones de dólares.

Ese resultado demuestra el enorme interés de los mercados por las empresas vinculadas con la exploración espacial, los lanzamientos de satélites y la infraestructura orbital.

Blue Origin todavía tiene un largo camino antes de alcanzar ese escenario. Por ahora, Bezos sitúa una eventual salida a bolsa a varios años de distancia. Mientras tanto, la compañía deberá demostrar que puede aumentar el ritmo de lanzamientos de New Glenn, aprovechar sus contratos con la NASA y consolidar su posición frente a SpaceX en una industria que requiere inversiones de miles de millones de dólares.

Temas Relacionados

Blue OriginJeff BezosAmazonLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Lo que importa es: ¿construimos algo que les encante?”: John Ternus, CEO de Apple, sobre lanzar productos con IA

El sucesor de Tim Cook respondió así a quienes ven a Apple rezagada en la carrera de la IA, y esquivó la pregunta sobre regulación

“Lo que importa es: ¿construimos algo que les encante?”: John Ternus, CEO de Apple, sobre lanzar productos con IA

OpenAI lanzó una IA para biología que responde más consultas de riesgo y solo la darán a laboratorios aprobados

En una prueba de conocimiento de riesgo biológico rechazó el 9,4% de las preguntas; el modelo general de la empresa, el 29,2%

OpenAI lanzó una IA para biología que responde más consultas de riesgo y solo la darán a laboratorios aprobados

“Es bastante terrible”: Sam Altman sobre la cantidad de memoria RAM que se ‘desperdicia’ en computadoras personales

OpenAI, la empresa que dirige Altman, concentra su infraestructura en centros de datos para ejecutar modelos de inteligencia artificial

“Es bastante terrible”: Sam Altman sobre la cantidad de memoria RAM que se ‘desperdicia’ en computadoras personales

Top 10 videos más vistos en YouTube Argentina hoy

Desde sus inicios en el año 2005, la plataforma de YouTube se ha colocado rápidamente en el gusto del público y se ha convertido en la biblioteca digital de videos más grande del mundo

Top 10 videos más vistos en YouTube Argentina hoy

Estudiante del MIT lanza proyecto de código abierto para que cualquiera cree su propio teclado personalizado

Nathan Alspaugh, estudiante de ingeniería aeroespacial, diseñó el proyecto Keybytes

Estudiante del MIT lanza proyecto de código abierto para que cualquiera cree su propio teclado personalizado

DEPORTES

Tras el empate de San Lorenzo, Estudiantes igualó 3-3 ante Instituto en un partidazo por el Torneo Clausura

Tras el empate de San Lorenzo, Estudiantes igualó 3-3 ante Instituto en un partidazo por el Torneo Clausura

Así está la clasificación a las copas internacionales de 2027 y la Tabla Anual

Liam Lawson fue descalificado de la clasificación del GP de México y Franco Colapinto ganó una posición para la largada de la F1

El lamento de Franco Colapinto tras clasificar 11° en México: el mensaje que le dio el Jefe de Alpine sobre la largada

Tras una penalización a Liam Lawson, Franco Colapinto largará 11° el Gran Premio de México de Fórmula 1

TELESHOW

Los disfraces de los famosos para Halloween: de la transformación de Nicki Nicole y Mauro Icardi al glamour de Marta Fort

Los disfraces de los famosos para Halloween: de la transformación de Nicki Nicole y Mauro Icardi al glamour de Marta Fort

Tras su separación, Lourdes Sánchez y el Chato Prada se mostraron juntos por primera vez en el cumpleaños de su hijo

Juana Viale saludó a Marcela Tinayre por su cumpleaños y sorprendió con un look total black con brillos y plumas

Así fue el tenso cruce que desató el escándalo entre la China Ansa y Santiago Maratea: “No te arrepientas porque se picó”

Daniela Christiansson mostró cómo fue el primer Halloween de su hija junto a Valentino López: “Feliz con su hermano”

INFOBAE AMÉRICA

Restos del streamer salvadoreño El Komanche llegan a su pueblo natal para su último adiós

Restos del streamer salvadoreño El Komanche llegan a su pueblo natal para su último adiós

Fuerza de Supresión de Pandillas negó bombardeos en Haití y afirmó que el contingente salvadoreño no utiliza explosivos

Juan Carlos Torre, premio Konex de Brillante 2026: “La Argentina siempre está dando vueltas en torno a las mismas dificultades”

Honduras aprueba la Ley Casa Segura para reforzar la legítima defensa en viviendas, negocios y vehículos

La Policía de Control Fiscal decomisa cerca de 156,000 productos de contrabando en Puntarenas