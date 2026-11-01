Guatemala

Policía Nacional Civil de Guatemala rescata a un piloto retenido y recupera una cisterna en Masagua, Escuintla

El conductor de 38 años fue localizado atado en el camarote del transporte pesado, sin lesiones, tras una alerta ciudadana que permitió ubicar el predio de la aldea Centro Urbano

Dos camiones cisterna, una motobomba con mangueras verde y negra, un balde blanco y un contenedor plástico sobre suelo de tierra
Una motobomba portátil transfiere agua a través de mangueras conectadas entre dos camiones cisterna estacionados en un predio al aire libre. (PNCdeGuatemala)
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La PNC rescató a un piloto retenido dentro de un cabezal y recuperó una cisterna con 9.000 galones de combustible en Masagua, Escuintla. Durante el operativo fue capturado Arnoldo Florencio Marroquín Sipac, de 49 años, señalado de trasegar la carga robada hacia otro vehículo.

El conductor, de 38 años, estaba atado de pies y manos en el camarote del cabezal, pero no presentaba lesiones. La cisterna transportaba diésel, gasolina regular y gasolina superior, con un valor aproximado de Q 350 mil.

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La intervención ocurrió en un predio de la aldea Centro Urbano, donde los agentes localizaron el transporte pesado luego de una denuncia ciudadana a la línea de emergencia 110. El piloto identificó al detenido como uno de los presuntos responsables del asalto y de su retención.

Dos camiones cisterna, una motobomba con mangueras verde y negra, un balde blanco y un contenedor plástico sobre suelo de tierra
Una motobomba portátil transfiere combustible a través de mangueras conectadas entre dos camiones cisterna estacionados en un predio al aire libre. (PNCdeGuatemala)

La denuncia al 110 y el trasiego de combustible

Los agentes de la Comisaría 31 rastrearon el vehículo hasta la línea cinco, parcela cinco, de la aldea Centro Urbano. Al ingresar al predio, encontraron a Marroquín Sipac mientras trasladaba el combustible desde la cisterna robada hacia otro contenedor tipo pipa.

Otros presuntos involucrados escaparon al advertir la presencia policial. Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer su identidad y localizarlos.

La víctima permanecía encerrada en la cabina del cabezal, inmovilizada con amarres en sus pies y manos. Tras ser liberado, fue hallado sano y salvo.

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El detenido quedó a disposición de los órganos jurisdiccionales por los delitos de robo agravado y plagio o secuestro. El predio donde se realizó el trasiego y el combustible recuperado permanecieron bajo resguardo judicial mientras continúa el proceso.

La carga había sido despachada desde Puerto San José y tenía como destino final el departamento de Quetzaltenango. El trayecto conecta la costa sur guatemalteca con el occidente del país.

Dos camiones cisterna, una motobomba con mangueras verde y negra, un balde blanco y un contenedor plástico sobre suelo de tierra
Una motobomba portátil transfiere combustible a través de mangueras conectadas entre dos camiones cisterna estacionados en un predio al aire libre. (PNCdeGuatemala)

Antecedentes de robos a cisternas en Escuintla

La ruta hacia Quetzaltenango concentra una parte de los asaltos a cisternas registrados en los últimos meses en Escuintla. Los transportes que circulan entre Puerto San José y otros departamentos han sido blanco de estructuras dedicadas al robo de combustible y mercadería.

La Gremial de Pilotos de Transporte Pesado de Guatemala reconoció la actuación policial en este caso. El sector ha manifestado preocupación por la seguridad de los conductores que recorren la ruta al Pacífico y los tramos que conducen hacia Puerto San José.

La organización ha solicitado reforzar los controles en esas carreteras, ante la presencia de grupos que interceptan vehículos de carga para apoderarse de combustibles y productos transportados. El rescate en Masagua permitió recuperar la totalidad de la carga que era trasegada.

El caso se produjo después de otros operativos en el departamento. El 6 de octubre, agentes de la misma Comisaría 31 detuvieron a dos presuntos responsables del robo de un camión cisterna en la aldea Puerta de Hierro, Puerto San José.

En aquella intervención fueron recuperados 6.000 galones de combustible, valorados en Q 230 mil, y también fue rescatado el piloto, quien no sufrió lesiones. Los dos hechos involucraron el robo de transporte pesado y la recuperación de combustible en Escuintla.

El 19 de octubre, la PNC informó la captura del supuesto líder de la estructura conocida como “Los Memas”. El grupo es señalado por el robo de cisternas de combustible y furgones en Puerto San José y en la ruta hacia Escuintla.

Según las investigaciones, esa organización trasladaba el combustible y la mercadería sustraídos hacia Quetzaltenango y Huehuetenango. La carga recuperada en Masagua seguía uno de esos destinos, aunque las autoridades no han confirmado si el caso está vinculado con “Los Memas”.

Las similitudes entre la forma de operar, el tipo de transporte atacado y el recorrido previsto para la carga mantienen abierta esa posibilidad dentro de la investigación.

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