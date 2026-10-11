Tesla en modo Halloween: parpadean las luces del auto y emite sonidos de terror cuando alguien se acerca

El modo “Truco o trato” transforma el avatar del Tesla en un fantasma y activa sonidos y luces ante la cercanía de visitantes. (Foto: Tesla)

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Desde octubre, los vehículos de Tesla que reciben la actualización 2026.38.3 pueden activar el modo Halloween, una función temporal que modifica la apariencia digital del auto y suma efectos de luces, sonidos y animaciones.

La actualización de Tesla incluye un modo “Truco o trato” que hace parpadear la iluminación y reproduce audios de terror cuando detecta la cercanía de visitantes.

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Además, incorpora cambios ajenos a la celebración. Entre ellos aparecen una opción para salir de emergencia con el vehículo conectado a un Supercargador y nuevas herramientas para aprovechar la batería del auto como respaldo eléctrico de una casa mediante Powershare y Powerwall.

La actualización de Halloween incorpora vinilos digitales de fantasmas que modifican la representación del vehículo en la pantalla central. (Foto: Tesla)

Cómo activar el modo Halloween en un Tesla

El acceso a las funciones de Halloween se realiza desde la pantalla central del vehículo, una vez que el auto cuenta con la versión 2026.38.3 del software. La interfaz modifica el aspecto habitual del sistema y despliega fondos con casas embrujadas, calabazas, cementerios y otros elementos asociados a la fecha.

El conductor puede elegir una apariencia especial para el avatar digital del vehículo. Entre las opciones aparece un disfraz de fantasma que cubre la representación del Tesla en pantalla.

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El cambio puede trasladarse a la visualización de la conducción, donde el auto figura como un espectro y los otros vehículos adquieren tonalidades acordes con la temática.

Qué pasa al activar “Truco o trato”

La función “Truco o trato” permite que el vehículo reaccione cuando una persona se aproxima. El sistema combina sonidos de terror con un parpadeo de las luces externas, una opción pensada para quienes dejen el auto estacionado durante actividades de Halloween o reciban visitas en sus casas.

El fotomatón del sistema multimedia suma marcos y fondos inspirados en Halloween para tomar imágenes desde el interior del auto. (Foto: Tesla)

La pantalla muestra un interruptor para habilitar este modo antes de salir del vehículo. Una vez activado, el auto reproduce los efectos cuando detecta visitantes cerca.

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El paquete suma vinilos digitales con fantasmas y otros motivos de Halloween que aparecen sobre el modelo del vehículo en la pantalla. Incorpora un nuevo espectáculo de luces, con secuencias coordinadas de iluminación y sonido, sumado a efectos para el momento en que el conductor bloquea el auto.

Otra de las novedades es un fotomatón integrado en el sistema multimedia. Los ocupantes pueden tomarse imágenes dentro del vehículo con marcos y fondos relacionados con Halloween. La herramienta conserva el funcionamiento de otros modos de fotografía de Tesla, pero añade elementos gráficos propios de la celebración.

Cómo se puede hablar desde el auto a quienes se acerquen

La actualización incorpora una opción para emitir mensajes a distancia mediante la aplicación de Tesla. El propietario puede hablar desde el teléfono y el vehículo reproduce el mensaje con una voz modificada, en sintonía con los efectos de terror que ofrece el modo Halloween.

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Durante la conducción, la interfaz puede mostrar al vehículo como un fantasma y reemplazar los autos detectados por figuras con estética de Halloween. (Foto: Tesla)

Esta función permite intervenir sin estar dentro del auto. Puede utilizarse para saludar a quienes se acerquen, dar indicaciones o acompañar los efectos de luces y sonidos. El uso depende de que el vehículo esté conectado y de que la función se encuentre disponible para el modelo y la configuración del usuario.

Cuáles modelos de Tesla no son compatibles con el modo Halloween

La disponibilidad no es idéntica en toda la flota. Los vehículos integrados con procesadores Intel pueden quedar fuera de parte de las incorporaciones de Halloween, aunque reciban la versión más reciente del software.

Por ese motivo, la instalación de la actualización no garantiza que todos los Tesla puedan activar el avatar de fantasma, los vinilos digitales, el fotomatón o los efectos completos de “Truco o trato”. La compatibilidad depende del hardware instalado en cada unidad, sumado a la región y del modelo.

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Un vehículo de Tesla conectado a un Supercargador, una de las situaciones contempladas por la nueva función de salida de emergencia. (Foto: Tesla)

Qué cambia con la salida de emergencia y el respaldo energético para el hogar

La versión incorpora Emergency Drive Away, una función que permite seleccionar la marcha de avance mientras el vehículo permanece conectado a un Supercargador.

Asimismo, la herramienta apunta a facilitar una salida rápida ante una situación de emergencia, sin obligar al conductor a completar primero el proceso habitual de desconexión.

La actualización amplía las opciones de Powershare junto con Powerwall, el sistema de batería residencial de Tesla. Un Model 3 o Model Y puede prolongar el respaldo energético de una casa hasta dos días, mientras que el Cybertruck puede extenderlo hasta tres días.