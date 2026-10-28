Economía

Cavallo cuestionó al Gobierno y su intervención sobre el dólar: “Manejan el tipo de cambio como lo hacía Moreno”

El ex ministro de Economía criticó las restricciones cambiarias para las empresas y reclamó una liberalización integral. Dijo que Milei tiene “una confusión conceptual muy grande”

Cavallo: "Manejan el tipo de cambio igual que Guillermo Moreno"
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El ex ministro de Economía Domingo Cavallo cuestionó la política cambiaria de Javier Milei y afirmó que el Gobierno maneja el dólar de manera discrecional, en contradicción con los principios de libertad económica que defiende el Presidente.

“Al fin y al cabo, manejan el tipo de cambio como manejaba los precios Moreno”, planteó Cavallo, en referencia a Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior durante las gestiones kirchneristas.

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El economista sostuvo que las restricciones que todavía rigen para las empresas son incompatibles con el respeto a los derechos de propiedad y con la idea de una economía libre.

Además, apuntó contra el rol que desempeñan el ministro de Economía, Luis Caputo, y el Banco Central en la administración del mercado cambiario, y consideró que las principales decisiones económicas responden a la visión de Milei. “El ministro de Economía es Milei”, afirmó en diálogo con Ahora Play.

Cavallo cuestionó que los exportadores, con excepción de quienes acceden a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), no tengan plena disponibilidad de las divisas que generan.

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Según explicó, deben liquidarlas en el mercado oficial y al tipo de cambio establecido por el Banco Central, mientras que las empresas que necesitan dólares para capital de trabajo o inversiones enfrentan restricciones para acceder a ellos.

“Hay una confusión conceptual muy grande”, señaló sobre la orientación económica del Presidente. Para el ex ministro, el problema no se limita a la gestión de Caputo, sino que responde a una definición política del jefe de Estado. Dijo que Milei “no es consecuente con las ideas que él tiene de la libertad económica, de la propiedad, del respeto de los derechos de propiedad, con una organización monetaria, cambiaria, financiera como la que está llevando a cabo”, sostuvo.

La propuesta de Cavallo para el mercado cambiario

Frente a ese diagnóstico, Cavallo reclamó eliminar las restricciones cambiarias tanto para las personas como para las empresas y establecer un mercado en el que la cotización del dólar surja de la oferta y la demanda.

“Libertad cambiaria no significa que el tipo de cambio fluctúe una barbaridad. Libertad cambiaria significa que el que genera la divisa sea dueño de la divisa y que el que necesita comprar divisas para cualquier motivo tenga que ir a un mercado, no al Banco Central”, explicó.

El Banco Central no es el mercado cambiario, en ningún país del mundo”, dijo. En ese esquema, asignó al organismo monetario un papel de intervención acotado: comprar dólares para acumular reservas y atender sus obligaciones, y venderlos cuando cuente con recursos suficientes para moderar movimientos transitorios del mercado.

Javier Milei y Domingo Cavallo
“Libertad cambiaria no significa que el tipo de cambio fluctúe una barbaridad", dijo Cavallo

También propuso que las compras de reservas respondan a reglas previsibles, en lugar de depender de decisiones discrecionales. Ante la posibilidad de que el Banco Central adquiera un monto determinado de dólares por día, se mostró a favor de establecer una pauta de ese tipo, como ocurre en otros países.

Cavallo refutó el argumento oficial de que el BCRA no puede comprar una cantidad fija porque el mercado cambiario es demasiado pequeño. “El mercado es chiquito porque lo han achicado”, argumentó. A su entender, el superávit comercial y la cantidad de dólares que los argentinos mantienen dentro y fuera del país deberían permitir un mercado cambiario de mayor volumen si se eliminaran las restricciones.

Cavallo consideró, además, que la acumulación de reservas podría financiarse mediante la emisión de pesos sin que eso implique necesariamente un deterioro de las expectativas. Como antecedente, recordó la primera etapa de la convertibilidad, cuando las reservas aumentaron y la economía atravesó un proceso de remonetización.

“Si emiten pesos para comprar reservas, eso va a ayudar a que baje el riesgo país”, sostuvo. Según su planteo, una reducción del riesgo país contribuiría a moderar las expectativas de devaluación.

En ese marco, tomó como referencia el tratamiento que reciben las compañías adheridas al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que cuentan con condiciones especiales para disponer de las divisas generadas por sus inversiones. Para el economista, esas facilidades deberían extenderse al conjunto de la economía.

Y recordó que, cuando se discutía el régimen de incentivos, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, le había comentado que Milei esperaba que, en dos años, todas las empresas recibieran un tratamiento impositivo y financiero similar al previsto para los proyectos del RIGI.

Cavallo consideró que esa extensión sería una forma de avanzar hacia reglas más homogéneas y cuestionó que se mantengan restricciones para el resto de las empresas mientras se conceden beneficios específicos a determinados proyectos de inversión.

La comparación con la convertibilidad

El ex ministro defendió la experiencia de la convertibilidad como antecedente de un cambio de régimen capaz de modificar las expectativas económicas. “El milagro de la convertibilidad fue cambiar el régimen monetario, cambiario y financiero de una manera que la gente entendiera y que proyectara expectativas de estabilidad”.

Según explicó, la estabilización de comienzos de los años ‘90 permitió recuperar el crédito en pesos y dólares, reducir las tasas de interés y favorecer el ingreso de capitales argentinos que habían permanecido fuera del sistema financiero.

Cavallo: "Manejan el tipo de cambio igual que Guillermo Moreno"
Domingo Cavallo
El ex ministro defendió la experiencia de la convertibilidad como antecedente de un cambio de régimen capaz de modificar las expectativas económicas. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Cavallo sostuvo que Milei todavía tiene margen para modificar el rumbo económico y mejorar las perspectivas de su Gobierno, pero advirtió que el estancamiento de distintos sectores puede complicar ese objetivo.

“Si siguen las cosas así como están ahora, yo no sé si va a ganar la elección el año próximo”, señaló. No obstante, consideró que el Presidente podría revertir el escenario si explica de manera creíble cómo piensa superar las dificultades económicas y modifica las reglas de funcionamiento del sistema.

También cuestionó el énfasis oficial en el equilibrio fiscal cuando, según su visión, se descuidan otras áreas. En particular, calificó como un “error garrafal” la falta de atención a la infraestructura y criticó la paralización de obras que contaban con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o del Banco Mundial.

Para Cavallo, el ajuste no debería implicar el deterioro de rutas y caminos ni la interrupción de inversiones necesarias para el desarrollo. En esa línea, consideró que una política económica consistente debe combinar reglas previsibles, apertura al mundo y respeto por los derechos de propiedad.

Por último, definió la orientación económica del Gobierno como una combinación de “oportunismo y conejos de la galera” y sostuvo que el desempeño oficial también se vio favorecido por factores externos, entre ellos los precios internacionales de los productos energéticos y mineros y el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump.

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