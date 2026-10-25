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Los dueños de la música de Elvis Presley demandaron a Anthropic por USD 41 millones

La demanda incluye una respuesta de Claude que, según los demandantes, reconoce haber recreado canciones casi idénticas a los originales

La demanda exige más de 48 millones de dólares en compensaciones económicas y la destrucción de las copias almacenadas en los datos de Anthropic. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La demanda exige más de 48 millones de dólares en compensaciones económicas y la destrucción de las copias almacenadas en los datos de Anthropic. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
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Los dueños de la música de Elvis Presley demandaron a Anthropic ante un tribunal federal de California y le reclaman USD 41 millones por haber entrenado a su chatbot Claude con 274 canciones del cantante sin autorización.

La demanda fue presentada el 23 de octubre en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, bajo la causa 5:26-cv-12473. La encabeza ABG EPE IP LLC, la unidad de Authentic Brands Group que controla gran parte del catálogo, el nombre y la imagen de Presley, junto con fideicomisos de compositores y las editoriales Abilene Music y Raleigh Music Publishing.

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Entre las canciones que la demanda identifica como usadas sin permiso figuran “Can’t Help Falling in Love”, “Don’t Be Cruel”, “All Shook Up”, “A Little Less Conversation”, “Return to Sender” y “(You’re The) Devil in Disguise”.

Elvis Presley
Los titulares de los derechos de Elvis Presley demandaron a Anthropic por utilizar 274 canciones del músico en el entrenamiento de Claude. (AP Photo)

“Los demandantes de Elvis inician esta acción para hacer valer sus derechos exclusivos contra una empresa que construyó todo su modelo de negocio sobre una infracción de derechos de autor a una escala nunca vista”, escribió Richard Busch, el abogado que lidera el caso, en el texto de la demanda.

Una cita de Claude como prueba central

El documento judicial incluye un fragmento inusual: una respuesta que, según los demandantes, dio una versión reciente de Claude cuando le pidieron que recreara canciones de Presley “para una audiencia moderna”.

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Según la demanda, Claude generó las versiones y luego admitió: “Estas recreaciones quedan muy cerca de las originales: misma estructura, mismos ganchos reutilizados con una ligera reformulación, y conjuntos completos de versos, estribillos y puentes”, y que eso se acerca más a reproducir la canción protegida que a estar simplemente “inspirada” en ella, incluso con las palabras cambiadas.

La demanda incorpora como prueba una respuesta de Claude en la que el sistema reconoce similitudes estructurales con las obras originales del cantante. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
La demanda incorpora como prueba una respuesta de Claude en la que el sistema reconoce similitudes estructurales con las obras originales del cantante. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Los demandantes sostienen que esa respuesta demuestra que las barreras de seguridad que Anthropic dice haber incorporado tras demandas anteriores no impiden que Claude siga generando versiones muy cercanas a las obras originales.

Una demanda con antecedentes directos en el sector

La causa se suma a otros juicios que distintas editoriales musicales, entre ellas Universal Music Publishing, Concord y BMG, mantienen contra Anthropic desde 2023 por motivos similares: haber copiado letras protegidas para entrenar a Claude y por las reproducciones casi textuales que el chatbot genera cuando se le pide una canción puntual.

La propia demanda cita tres de esos casos como antecedentes en el mismo tribunal. Según Rolling Stone, esta acción se cuenta entre las primeras ocasiones en que el patrimonio de un artista, y no solo una discográfica o editorial que representa a muchos músicos, demanda directamente a una empresa de inteligencia artificial.

Los demandantes sostienen que las medidas de seguridad de Anthropic no evitan que el chatbot genere versiones cercanas a las canciones protegidas. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo)
Los demandantes sostienen que las medidas de seguridad de Anthropic no evitan que el chatbot genere versiones cercanas a las canciones protegidas. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo)

Busch, el abogado que representa a los herederos de Presley, ya había llevado el caso de la familia de Marvin Gaye contra Robin Thicke y Pharrell Williams por la canción “Blurred Lines”, uno de los litigios musicales más resonantes de la última década en Estados Unidos.

Los montos que reclama la demanda

El pedido principal es de USD 41,1 millones, calculados como el máximo de USD 150.000 por cada una de las 274 canciones bajo la ley de derechos de autor de Estados Unidos para infracciones consideradas deliberadas.

A esa cifra se suman otros USD 7,5 millones: USD 685.000 por eludir medidas técnicas que protegían el acceso a las canciones en plataformas con licencia, y USD 6,85 millones por haber eliminado información sobre los autores y los derechos de las obras durante el proceso de entrenamiento del modelo.

La demanda pide además que un juez ordene destruir todas las copias no autorizadas de las canciones que Anthropic conserve, incluidas las que forman parte de los datos de entrenamiento y de versiones anteriores de Claude, y exige un juicio con jurado.

Anthropic no había respondido públicamente al reclamo al momento en que Billboard publicó la noticia, según consignó el sitio especializado Superpower Daily. El caso queda ahora a la espera de que la empresa presente su defensa ante el tribunal de California.

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