Estas aplicaciones de Apple acaban de recibir un chatbot de IA: requisitos para aprovechar la actualización

Apple expande su asistente de inteligencia artificial a Keynote, Pages y Numbers. (Foto: Apple)

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Apple incorpora un asistente de inteligencia artificial a su suite de aplicaciones de productividad, que incluye Keynote, Pages y Numbers. El asistente, construido sobre modelos de IA de Apple y de OpenAI, puede interpretar el contexto de un documento para ejecutar tareas como diseñar, animar y perfeccionar diapositivas en Keynote.

En Pages, la compañía indica que el asistente puede redactar, reestructurar y ajustar contenido escrito. En Numbers, por su parte, la herramienta calcula, visualiza y organiza datos, además de sugerir tipos de gráficos y construir tablas personalizadas.

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Keynote, Pages y Numbers son compatibles con el Model Context Protocol en macOS 27 o versiones posteriores, lo que permite que agentes de IA de terceros se conecten a las aplicaciones. El asistente se distribuye en fase beta para los dispositivos compatibles con Apple Intelligence y funciona en equipos con iOS 27, iPadOS 27 o macOS 27 o superior.

El nuevo asistente de IA en Keynote permite diseñar, animar y perfeccionar diapositivas a partir del contexto del documento. (Apple)

La actualización alcanza a otras aplicaciones del ecosistema. Pixelmator Pro incorpora la función Generate Fill, que permite editar una parte de una imagen con solo describir el cambio deseado. Según Apple, la herramienta “automáticamente iguala la iluminación, la perspectiva y la textura del entorno para que las ediciones se integren”.

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Logic Pro, disponible para Mac y iPad, recibe un rediseño con Liquid Glass y un asistente de IA capaz de “configurar una pista vocal a partir de un solo comando” y de editar proyectos existentes. La aplicación suma además un Browser rediseñado para Mac que utiliza IA en el dispositivo para analizar, clasificar y etiquetar de forma automática los sonidos agregados.

Final Cut Pro también se actualiza con la incorporación de plantillas, gráficos, títulos y transiciones directamente en la aplicación a través de MotionVFX. A esto se suma el Content Hub, integrado dentro de Final Cut Pro, que ofrece una biblioteca de video, fotos y fondos de stock.

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La actualización alcanza también a Pixelmator Pro, Logic Pro y Final Cut Pro, con nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial. (Apple)

Requisitos para acceder a la actualización

Las nuevas funciones estarán disponibles en noviembre de 2026 únicamente para quienes ya cuentan con una suscripción activa a Creator’s Studio de Apple, sin cargo adicional.

Para acceder a las capacidades de inteligencia artificial en Keynote, Pages y Numbers, además, es necesario contar con un dispositivo compatible con Apple Intelligence que ejecute iOS 27, iPadOS 27 o macOS 27 o una versión posterior. El asistente se encuentra, por el momento, en fase beta.

iOS 27.2 llega con mejoras para Siri AI y nuevas funciones de FaceTime

En paralelo a estas novedades, Apple distribuyó iOS 27.2, que expande las capacidades de Siri AI. El asistente ahora puede recordar conversaciones previas, de modo que el usuario puede consultarle sobre información que ya le había proporcionado, como una recomendación de restaurante dada días atrás.

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Siri AI expande sus funciones con iOS 27.2, con capacidad para recordar conversaciones previas y acceder a nuevas fuentes de datos personales. (Europa Press)

Siri AI también amplía sus fuentes de datos, con acceso a fotos adjuntas en Mensajes, asistentes a eventos del Calendario, buzón de voz y un mejor aprovechamiento del historial de Safari y la lista de lectura. La actualización suma la función Excluded Apps, que centraliza en un solo ajuste la elección de qué aplicaciones pueden acceder a Siri, la búsqueda y las sugerencias, además de permitir la selección y copia de un fragmento específico dentro de una respuesta del asistente.

iOS 27.2 también incorpora la función Dual Capture para las llamadas grupales de FaceTime, que permite activar simultáneamente la cámara frontal y trasera durante una videollamada, de modo que el interlocutor ve tanto al usuario como aquello que está observando. Esta función requiere un iPhone 17 o modelo posterior y que todos los participantes de la llamada cuenten con iOS 27. La actualización suma, además, la posibilidad de incorporar a un intérprete de lengua de señas o un servicio de subtitulado en vivo de terceros durante una llamada de FaceTime.

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