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Usuarios de Outlook perderán la opción de Copilot que organizaba correos automáticamente

Esta decisión afectará a los usuarios de cuentas personales, empresariales, educativas y gubernamentales

Microsoft retirará la función Copilot Prioritize de Outlook entre finales de octubre y mediados de noviembre de 2026. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Microsoft retirará la función Copilot Prioritize de Outlook entre finales de octubre y mediados de noviembre de 2026. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
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Microsoft retirará Copilot Prioritize, la función de Outlook que usaba inteligencia artificial para clasificar automáticamente los correos según su importancia. El proceso arrancará a finales de octubre y se completará a mediados de noviembre de 2026, según confirmó la compañía.

La baja afectará a todos los clientes de Outlook, sin distinción entre cuentas personales, empresariales, educativas o gubernamentales. Cuando termine el retiro, los usuarios perderán la posibilidad de que la inteligencia artificial ordene la bandeja de entrada por niveles de prioridad.

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Por qué Microsoft da de baja esta función

La compañía describió el cambio como una tarea de “limpieza” dentro de Outlook. El objetivo es liberar recursos para destinarlos a otras experiencias de Copilot que considera de mayor valor para los usuarios.

Microsoft no detalló públicamente problemas concretos con el funcionamiento de la herramienta. Sin perjuicio de ello, existen dos explicaciones posibles que no fueron confirmadas de forma oficial por la empresa: un bajo nivel de uso e interés por parte de los clientes, o una implementación con fallas que no clasificaba los correos de manera correcta. También podría tratarse de una combinación de ambos factores.

Microsoft bloqueará archivos que lleguen o se suban a través de Outlook.
La empresa justificó la baja como una tarea de limpieza orientada a destinar recursos hacia otras herramientas de inteligencia artificial. (Foto: Microsoft)

Copilot Prioritize se retira de todos los clientes de Outlook entre finales de octubre y mediados de noviembre de 2026 porque Microsoft decidió reorientar sus recursos de inteligencia artificial hacia otras funciones del servicio que la compañía juzga más relevantes, sin que haya confirmado fallas técnicas específicas en la herramienta.

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Quienes administran cuentas corporativas pueden consultar el aviso identificado como MC1519861 en el Centro de Mensajes de Microsoft, donde la empresa detalla el cronograma del retiro para equipos de informática.

Cuál es la herramienta que desaparece de Outlook

Copilot Prioritize estaba diseñada para reducir el tiempo que los usuarios dedican a revisar su bandeja de entrada. Una vez activada, la inteligencia artificial analizaba cada correo nuevo y le asignaba una prioridad según distintos factores.

El sistema podía identificar mensajes que requerían una acción del usuario y ubicarlos por delante del resto. También permitía establecer instrucciones personalizadas para que la herramienta aprendiera criterios propios de clasificación y los aplicara de forma automática a los correos futuros.

Copilot Prioritize organizaba los mensajes de la bandeja de entrada según instrucciones personalizadas y la necesidad de respuesta del usuario. (MICROSOFT)
Copilot Prioritize organizaba los mensajes de la bandeja de entrada según instrucciones personalizadas y la necesidad de respuesta del usuario. (MICROSOFT)

Otra de sus capacidades era filtrar la bandeja de entrada para mostrar únicamente los mensajes que Copilot consideraba de alta prioridad, lo que simplificaba la gestión diaria del correo.

La función no analizaba la totalidad de los mensajes recibidos. Quedaban fuera del alcance de Copilot Prioritize los correos entregados en carpetas distintas a la bandeja principal, los marcados como de baja importancia por el remitente, los mensajes de ausencia de la oficina, las invitaciones a reuniones, los correos que el propio usuario se envía a sí mismo, los mensajes con muy poco contenido, los recibos de no entrega, los mensajes en cuarentena y aquellos cifrados cuyo contenido no puede visualizarse.

Otras funciones de Copilot que Microsoft retira

La baja de Copilot Prioritize se suma a otra decisión reciente de la compañía: el retiro de ocho funciones de Copilot integradas en el menú contextual del Explorador de archivos de Windows 11. Esas opciones, vinculadas a OneDrive, permiten resumir documentos, comparar archivos, crear preguntas frecuentes, explicar imágenes y extraer texto con un clic derecho.

Windows 11 dará de baja ocho funciones de Copilot integradas en el menú contextual del Explorador de archivos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Windows 11 dará de baja ocho funciones de Copilot integradas en el menú contextual del Explorador de archivos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Según había señalado la empresa, “estamos simplificando cómo la gente usa Copilot con sus archivos de OneDrive en el Explorador de archivos”. El retiro de estas ocho funciones comenzará a mediados de noviembre y se completará en diciembre de 2026, aunque las capacidades seguirán disponibles en el centro de actividades de OneDrive.

Estas dos bajas se enmarcan en un repliegue más amplio que Microsoft viene aplicando sobre Copilot en distintas aplicaciones. Desde marzo de este año, la compañía eliminó integraciones del asistente en Recortes, Fotos, Bloc de notas y Widgets, mientras que Xbox también dio marcha atrás a funciones de inteligencia artificial pensadas para las sesiones de juego.

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