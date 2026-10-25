Las guerreras K-pop en Halloween: cuál es el disfraz más buscado, según Google

El look de la protagonista se distingue por sus prendas brillantes y una larga trenza violeta.(Netflix)

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El disfraz de Rumi es el más buscado entre los personajes de Las guerreras k-pop para Halloween, según Google. La protagonista de la película de Netflix se impuso en las consultas por su conjunto con detalles brillantes y su característica trenza larga de color morado.

Google Trends ubicó a los personajes de Las guerreras k-pop en los cinco primeros puestos entre los disfraces de Halloween más buscados de 2025. Además de Rumi, las búsquedas también incluyen los atuendos de Zoey y Mira.

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El interés por los disfraces acompaña el alcance de la película, que fue la más buscada de 2025, de acuerdo con el informe El año en búsquedas 2025 de Google. Tres de sus canciones también ingresaron al Top 10 anual de búsquedas musicales.

Rumi encabeza las búsquedas de disfraces de Las guerreras k-pop para Halloween, según Google. REUTERS/Lisi Niesner//File Photo

En qué consiste el disfraz de Rumi

El atuendo de Rumi incluye una chaqueta corta de torero negra y azul, con brillos y detalles dorados; un top corto blanco; un pantalón con cinturón dorado, y una manga larga de lentejuelas en el brazo izquierdo.

La trenza larga de color morado es el elemento más característico del disfraz. En la versión más conocida del personaje, ese peinado se combina con un conjunto blanco y accesorios dorados.

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Zoey, otro de los personajes más buscados, usa un top corto negro con lentejuelas azules y bordes dorados, falda blanca plateada y mangas largas a juego. Su cabello negro está recogido y lleva un accesorio floral.

Los personajes de la película ocuparon los cinco primeros lugares entre los disfraces de Halloween más consultados de 2025. (Netflix)

De qué trata Las guerreras k-pop

Las guerreras k-pop es una película de Netflix dirigida por Chris Appelhans y Maggie Kang, que se estrenó el 20 de junio de 2025. Rumi, Zoey y Mira son algunos de los personajes que impulsaron las búsquedas de disfraces y contenidos relacionados con la producción.

La película acumuló 325,1 millones de reproducciones en sus primeros 90 días y se convirtió en la producción original más vista de Netflix. Desde entonces, permaneció durante 52 semanas consecutivas en el Top 10 global de la plataforma.

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El fenómeno también llegó a TikTok. Netflix celebró el primer aniversario de la película con una maratón de nueve horas que incluyó la versión original, la edición Sing-Along, el doblaje en coreano y la versión en portugués brasileño.

En sus primeros 90 días, la producción sumó 325,1 millones de reproducciones y pasó a ser el original más visto de Netflix. REUTERS/Angelika Warmuth

Qué récords rompieron Las guerreras k-pop

La banda sonora oficial de Las guerreras k-pop permaneció dos semanas en el primer puesto del Billboard 200 y superó 15.000 millones de reproducciones en todo el mundo.

Las canciones de los grupos ficticios HUNTR/X y Saja Boys superaron en conjunto los 1.000 millones de reproducciones en Spotify y YouTube.

“Golden” lideró durante 18 semanas el Billboard Global 200 e igualó el récord de permanencia en la cima de esa lista. Además, ocupó el primer puesto del Billboard Hot 100 durante ocho semanas y se convirtió en la primera canción de un grupo femenino de k-pop en lograrlo.

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La película se mantuvo durante 52 semanas seguidas en el Top 10 global de la plataforma. REUTERS/Francis Mascarenhas//File Photo

La película y “Golden” también obtuvieron el Oscar a mejor película animada y mejor canción original, respectivamente, en 2026. La canción fue la primera de k-pop en ganar ese premio y Maggie Kang se convirtió en la primera mujer de origen coreano en recibir el galardón a mejor película animada.

Se confirma secuela de Las guerreras K-pop

Netflix confirmó la secuela de Las guerreras k-pop, la película animada también conocida como KPop Demon Hunters. Maggie Kang y Chris Appelhans volverán como directores de la nueva entrega, según anunció la plataforma el 12 de marzo de 2026.

La confirmación asegura la continuidad de la historia, aunque Netflix no informó todavía la fecha de estreno ni reveló detalles sobre la trama, el elenco o los personajes que regresarán.

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Kang afirmó que le enorgullece que el público quiera conocer más de esta historia coreana y de sus personajes. La primera película siguió a Rumi, Mira y Zoey, integrantes del grupo HUNTR/X.