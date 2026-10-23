Denuncian que el preso político cubano Roilán Álvarez Rensoler fue golpeado y retirado inconsciente de prisión

El Centro de Denuncias Defensa CD alertó que el preso político Roilán Álvarez Rensoler quedó inconsciente tras una presunta golpiza en prisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una nueva denuncia sobre una presunta agresión física contra el preso político cubano Roilán Álvarez Rensoler volvió a poner el foco sobre las condiciones de reclusión del activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba Decide.

Según informó el Centro de Denuncias Defensa CD, el opositor habría sido sacado inconsciente del destacamento donde permanece recluido tras recibir una golpiza atribuida a un oficial penitenciario identificado como “Agustín”. La información fue comunicada a su hermana, Ariadna Álvarez Rensoler, durante una llamada telefónica.

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Hasta el momento, no se difundieron datos verificables sobre el estado de salud del activista, la fecha exacta del episodio ni las circunstancias en las que se habría producido la agresión.

La denuncia reclama a las autoridades penitenciarias información inmediata sobre su paradero, acceso de sus familiares y atención médica independiente.

Ariadna Álvarez Rensoler recibió por vía telefónica la denuncia sobre la agresión física atribuida a un oficial penitenciario. (Cortesía: Defensa CD)

De acuerdo con ese reporte, Roilán habría quedado inconsciente después de recibir golpes dentro del centro penitenciario.

El caso se suma a otros episodios de presunta violencia y restricciones contra el activista desde que fue privado de libertad en enero de 2026. Organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos y la libertad de expresión han advertido sobre los riesgos que enfrenta bajo custodia del régimen.

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Hubo denuncias previas por golpes, aislamiento y restricciones familiares

En julio, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) documentó otra denuncia de violencia en la Prisión Provincial de Holguín. Según ese registro, Roilán afirmó que recibió golpes con un palo, sufrió lesiones en la cabeza y fue objeto de intentos de asfixia.

Un mes después, el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) informó que el preso político fue trasladado a una celda de castigo y que se le negó una visita familiar. El organismo incorporó el nuevo señalamiento bajo el indicador de “agresiones físicas”, al considerar que se trata de una denuncia de violencia atribuida a un funcionario penitenciario contra una persona encarcelada por motivos vinculados con el ejercicio de la libertad de expresión.

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El OCLE sostuvo que todavía es necesario determinar cuándo ocurrió el hecho, cómo se produjo y cuáles fueron sus consecuencias médicas. La falta de información oficial mantiene sin respuesta las preguntas centrales del caso.

El ICLEP documentó en julio agresiones previas con palos, lesiones en la cabeza e intentos de asfixia contra el opositor. (Cortesía: Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa)

CIDH otorgó medidas cautelares para proteger al opositor

Roilán cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha alertado sobre los riesgos para su vida e integridad personal. Esa protección busca que el régimen cubano adopte acciones para preservar su salud y garantizar condiciones compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.

Las medidas cautelares no resuelven el fondo de una denuncia ni determinan responsabilidades penales, pero implican un llamado a prevenir daños irreparables. En este contexto, los familiares y organizaciones que acompañan el caso reclaman una evaluación médica externa, comunicación directa con el detenido y una investigación sobre la conducta del funcionario señalado.

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La nueva denuncia se conoce mientras persisten los reclamos por garantías para los presos políticos en la isla y por mecanismos de verificación independientes dentro de los centros penitenciarios.