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Oura volvió a demandar a Ultrahuman y pidió bloquear la venta de su anillo inteligente en Estados Unidos

El nuevo litigio apunta al modelo Ring Pro y la firma finlandesa reclama una indemnización por el presunto uso de componentes internos protegidos

FILE PHOTO: OURA logo is seen in this illustration taken, August 27, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
FILE PHOTO: OURA logo is seen in this illustration taken, August 27, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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Oura, la empresa finlandesa que fabrica los anillos inteligentes más vendidos de Estados Unidos, demandó el jueves por segunda vez a su rival india Ultrahuman. La acusa de copiar dos patentes en el diseño del Ring Pro, el producto con el que la startup había logrado volver al mercado estadounidense meses atrás.

La demanda, presentada en un tribunal federal del Distrito Este de Texas, acusa a la compañía india de infringir una patente de diseño (D804.471) y otra de utilidad (12.769.363) sobre componentes internos del anillo: la batería curva, el circuito y los sensores. La firma europea pide una indemnización y una orden judicial que bloquee la venta en el país.

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La patente 12.769.363 le fue otorgada a Oura apenas dos días antes de que presentara la demanda, el 20 de octubre. La compañía también incluyó como demandada a SVTronics, la fábrica de Plano, Texas, que, según los finlandeses, ensambla su producto bajo instrucciones de Ultrahuman.

“Ultrahuman tiene un historial de copiar las innovaciones de Oura, como demostró el fallo de la Comisión de Comercio Internacional de 2025”, dijo un vocero de la compañía a TechCrunch. Agregó que el rediseño del anillo “no resolvió la infracción continua” de las patentes en disputa.

Un conflicto que ya lleva tres años

Ambas compañías litigan desde 2023, cuando la empresa finlandesa demandó a la india por su primer modelo, el Ring Air. Un año después, Oura llevó el caso a la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC, el organismo que puede prohibir la importación de productos que violan patentes), que en agosto de 2025 falló a su favor.

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Oura presentó al mercado el modelo Ring 5, el dispositivo más compacto desarrollado por la firma finlandesa hasta la fecha (OURA)
Oura presentó al mercado el modelo Ring 5, el dispositivo más compacto desarrollado por la firma finlandesa hasta la fecha (OURA)

La decisión bloqueó la importación y venta del Ring Air en Estados Unidos desde octubre de 2025. Para esquivar la prohibición, Ultrahuman rediseñó el anillo con un tubo único de titanio, sin las dos capas separadas que habían motivado el fallo original, y en marzo de 2026 logró que la Aduana de Estados Unidos aprobara el nuevo diseño.

Con esa aprobación, los asiáticos relanzaron el producto como Ring Pro en febrero y meses después comenzaron a enviarlos a sus clientes en Estados Unidos. Oura sostiene que, aunque el rediseño evitó la patente original, el anillo sigue usando otras invenciones protegidas.

El UltraHuman Ring AIR es de los anillos inteligentes más costosos con un valor de euros. (UltraHuman)
Ultrahuman rediseñó el dispositivo con un tubo único de titanio para obtener la aprobación de la Aduana estadounidense antes del lanzamiento del Ring Pro (UltraHuman)

“Modificar un producto para esquivar una patente no da derecho a usar el resto de las innovaciones”, escribió la empresa en su blog corporativo al anunciar la nueva demanda.

Oura ya peleó con Samsung y otras marcas

Ultrahuman no es el único rival que enfrentó demandas de la empresa europea. La compañía también reclamó infracción de patentes a Samsung, RingConn, Circular y Zepp Health por sus propios anillos inteligentes. Con RingConn y Circular llegó a acuerdos de licencia: ambas pagan regalías a Oura para seguir vendiendo sus productos en Estados Unidos.

Oura extendió sus reclamos de patentes a empresas como Samsung, RingConn y Circular en el sector de la tecnología portátil (OURA)
Oura extendió sus reclamos de patentes a empresas como Samsung, RingConn y Circular en el sector de la tecnología portátil (OURA)

El mercado que disputan las dos compañías crece rápido. La consultora IDC proyecta que los envíos globales de anillos inteligentes subirán 12,8% este año, hasta 4,9 millones de unidades, y llegarán a 6,3 millones en 2030. Meses atrás, Oura presentó el Ring 5, el más pequeño de su historia y, según la empresa, también el más preciso hasta ahora.

La startup india trabaja además con Qualcomm en un nuevo producto capaz de ejecutar más funciones de inteligencia artificial directamente en el dispositivo, con el que busca expandirse más allá del monitoreo de salud.

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