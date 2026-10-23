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Spotify lanzó su primera app nativa para autos y ya no necesitará conectarse al teléfono

La aplicación llega primero a modelos de Audi y corre directo en la pantalla del auto, sin depender de Apple CarPlay ni Android Auto para su conección

Spotify lanzó su primera aplicación nativa para autos, que funciona de forma independiente sin conexión a un teléfono móvil (REUTERS/Brendan McDermid)
Spotify lanzó su primera aplicación nativa para autos, que funciona de forma independiente sin conexión a un teléfono móvil (REUTERS/Brendan McDermid)
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Spotify lanzó su primera aplicación nativa para autos, un software que corre directamente en la pantalla del vehículo sin necesidad de conectar un teléfono por cable o Bluetooth. La novedad llegó primero a varios modelos de Audi y busca reducir la dependencia de Apple CarPlay y Android Auto.

La nueva app se instala desde la tienda de aplicaciones del propio auto y funciona sobre Android Automotive, el sistema operativo de Google que corre directamente en el hardware del vehículo. A diferencia de Android Auto, que proyecta la pantalla del teléfono, esta actualización no necesita que el celular esté presente para reproducir música.

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Jonathan Tarlton, responsable de desarrollo de negocio automotriz de Spotify, explicó a The Verge que la compañía llevaba más de un año trabajando en el proyecto. Según dijo, el objetivo es ofrecer una experiencia que la empresa controle por completo, sin depender de las reglas de diseño de terceros.

“Estamos dibujando todos los píxeles”, dijo Tarlton. “No estamos dentro de una plantilla ni de un marco ajeno. Es 100% Spotify”, agregó el ejecutivo, en referencia a la versión anterior de la app para autos, que dependía de plantillas fijadas por Google.

Una interfaz propia en lugar de una plantilla ajena

La versión anterior de Spotify para Android Automotive operaba de forma “headless”: la empresa aportaba los datos, las listas de reproducción y el catálogo musical, pero Google definía cómo se veía la interfaz en pantalla. La nueva aplicación es “headful, lo que le permite a la aplicación diseñar y mostrar su propia interfaz desde cero.

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El nuevo diseño de interfaz permite a Spotify controlar la disposición visual de la pantalla sin recurrir a plantillas fijas de Google (Agencia de noticias TT/Fredrik Sandberg/vía REUTERS)
El nuevo diseño de interfaz permite a Spotify controlar la disposición visual de la pantalla sin recurrir a plantillas fijas de Google (Agencia de noticias TT/Fredrik Sandberg/vía REUTERS)

Esa diferencia habilita funciones nuevas, como videos musicales y letras en tiempo real, que se activan o se restringen según si el auto está en movimiento o estacionado. Cuando el vehículo está detenido, la pantalla central muestra el catálogo completo, incluidos los videos y las letras sincronizadas.

Durante el manejo, esas funciones desaparecen de la pantalla central para no distraer al conductor, aunque los comandos de voz y el asistente de inteligencia artificial de Spotify, llamado DJ, siguen disponibles mientras se conduce. En los vehículos con pantalla para el acompañante, los pasajeros pueden seguir viendo videos y letras incluso en movimiento.

La aplicación también permite que los pasajeros se sumen a una sesión compartida de reproducción, llamada Spotify Jam, escaneando un código QR en la pantalla del auto y agregando canciones a la cola desde su propio teléfono.

Por qué Spotify apuesta por salir del teléfono

El 77% de los suscriptores del servicio Premium de Spotify utiliza la plataforma al volante (Europa Press)
El 77% de los suscriptores del servicio Premium de Spotify utiliza la plataforma al volante (Europa Press)

Según datos de la propia Spotify citados por The Verge, el 34% de sus usuarios mensuales y el 77% de los suscriptores Premium escucha la plataforma mientras conducen. Esa proporción explica por qué la compañía decidió invertir en una experiencia que no dependa de la conexión con el celular.

Tarlton aclaró que la compañía no piensa abandonar Apple CarPlay ni Android Auto, sistemas en los que sigue “fuertemente invertida”. Pero remarcó que la nueva app nativa apunta a competir directamente con la proyección desde el teléfono, al eliminar problemas comunes como la espera para que el sistema cargue o la necesidad de enchufar el celular cada vez que se sube al auto.

Audi confirmó que se convirtió en la primera automotriz del mundo en integrar esta versión completa. Según el comunicado de la empresa alemana, la aplicación está disponible desde el 21 de octubre para los modelos A6 e-tron, Q6 e-tron, A5, Q5 y A6 del año modelo 2026, y llegará también a las futuras Q7 y Q9 cuando salgan al mercado.

El lanzamiento abarca 47 mercados de Audi en Europa, América del Norte y del Sur, Asia, África y Oceanía, con disponibilidad gratuita para usuarios de los planes Free y Premium de Spotify, según precisó la automotriz en su comunicado oficial.

Spotify adelantó que planea llevar esta misma aplicación nativa a otras marcas de autos durante el próximo año, con el objetivo de que más conductores y pasajeros accedan a la plataforma sin pasar por el teléfono.

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