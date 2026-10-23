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La impactante suma que se aseguró Estudiantes de La Plata por llegar a la final de la Copa Libertadores

El Pincha se impuso ante Flamengo por penales en el Maracaná y accedió a la definición del certamen internacional

Estudiantes de La Plata ttiene garantizados USD 15,93 millones en premios de la Copa Libertadores 2026 (EFE/ Antonio Lacerda)
Estudiantes de La Plata ttiene garantizados USD 15,93 millones en premios de la Copa Libertadores 2026 (EFE/ Antonio Lacerda)
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La clasificación a la final en el Maracaná le dejó a Estudiantes de La Plata un resultado deportivo y otro económico: el club tiene garantizados USD 15,93 millones en premios de la Copa Libertadores 2026, una cifra que puede elevarse a USD 33,93 millones si vence a Palmeiras el 28 de noviembre en Montevideo.

El equipo dirigido por Alexander Medina eliminó a Flamengo en las semifinales luego de dos empates 0-0. La revancha, disputada el 22 de octubre en Río de Janeiro, se resolvió en los penales, con triunfo por 3-2 para el conjunto platense. El arquero Fernando Muslera atajó los remates de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique, mientras que José Sosa, Eros Mancuso y Tomás Palacios convirtieron para Estudiantes.

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La clasificación colocó al Pincha ante la posibilidad de disputar su quinta final de Copa Libertadores. También le aseguró un ingreso mínimo que reúne los premios por cada una de las etapas superadas y los incentivos obtenidos durante la fase de grupos.

Antes de conseguir el pasaje al partido decisivo, Estudiantes ya había reunido USD 8,93 millones en premios de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). El monto surge de los ingresos correspondientes a la participación en la fase de grupos, las victorias obtenidas en esa instancia y la llegada a las rondas eliminatorias.

El primer tramo de la recaudación corresponde a los USD 3 millones por disputar la fase de grupos. A ese ingreso se sumaron USD 680.000 por mérito deportivo: el club recibió USD 340.000 por cada uno de sus dos triunfos en esa etapa.

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La campaña continuó con USD 1,25 millones por acceder a los octavos de final. El avance a los cuartos agregó USD 1,7 millones y la presencia en las semifinales reportó otros USD 2,3 millones.

De esa forma, el recorrido previo a la definición quedó conformado por los siguientes conceptos:

  • Fase de grupos: USD 3 millones
  • Dos victorias en la fase de grupos: USD 680.000
  • Octavos de final: USD 1,25 millones
  • Cuartos de final: USD 1,7 millones
  • Semifinales: USD 2,3 millones

La suma de esos rubros da USD 8,93 millones. La victoria ante Flamengo no solo le dio al club una oportunidad por el título continental: también habilitó el premio económico destinado al finalista.

La Conmebol entrega USD 7 millones al subcampeón de la Copa Libertadores. Ese monto ya forma parte de los ingresos asegurados para Estudiantes, sin importar el resultado de la final contra Palmeiras en el estadio Centenario de Montevideo.

Con ese premio, el total garantizado para la institución de La Plata asciende a USD 15,93 millones. La cifra contempla cada una de las etapas atravesadas durante el torneo y el pago previsto para el equipo que termine en el segundo puesto.

El partido del 28 de noviembre tendrá, por lo tanto, una diferencia deportiva y financiera. Estudiantes volverá a disputar una final de Libertadores por primera vez desde 2009, cuando obtuvo su cuarto título, y tendrá la posibilidad de ampliar de forma considerable el dinero percibido por la campaña.

Vale destacar que el campeón de la Copa Libertadores 2026 recibirá USD 25 millones. Ese pago reemplaza los USD 7 millones asignados al subcampeón, por lo que Estudiantes no sumaría ambos montos de manera acumulada. En caso de levantar el trofeo ante Palmeiras, el club pasaría de los USD 15,93 millones ya garantizados a USD 33,93 millones. La diferencia entre ser subcampeón y campeón sería de USD 18 millones.

La definición en Uruguay también puede abrir otras competencias internacionales. La conquista del título otorgaría a Estudiantes la clasificación al Mundial de Clubes 2029, además del acceso a la Recopa Sudamericana y la Copa Intercontinental. Si no obtiene la Copa Libertadores, el desempeño de esta edición le permitirá sumar posiciones en el ranking de la Conmebol.

En lo que respecta al ámbito local, el Pincha, a falta de tres jornadas para la finalización del Torneo Clausura, figura en la décima colocación de la Zona A con 14 puntos, cinco menos que Independiente, último en clasificar a los playoffs. Los de La Plata enfrentarán en la recta final del campeonato a Unión en Santa Fe, Instituto en La Plta y Talleres en Córdoba. Además, tiene programada para el 12 de noviembre la final de la Supercopa ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

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