El barrio de São Paulo donde vive la historia japonesa de Brasil

Liberdade, en el centro de São Paulo, concentra parte de la historia de la mayor comunidad japonesa fuera de Japón (Wikimedia Commons)

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Brasil alberga la mayor comunidad de descendientes japoneses fuera de Japón, con más de 2 millones de personas. Una parte central de esa historia se concentra en Liberdade, en el centro de São Paulo, donde comercios, instituciones, templos y festivales reflejan una presencia iniciada a principios del siglo XX.

El barrio, sin embargo, no es exclusivamente japonés. Su identidad actual reúne también a comunidades china y coreana y convive con una trayectoria afrobrasileña anterior a la llegada de los inmigrantes nipones.

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La migración japonesa a Brasil tomó impulso el 18 de junio de 1908, cuando el Kasato Maru arribó al puerto de Santos con 781 pasajeros de 165 familias. Habían sido contratados para trabajar en cafetales del estado de São Paulo. Ese viaje abrió un flujo migratorio que se prolongó durante décadas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil estima que la población nikkei —inmigrantes japoneses y sus descendientes— supera los 2 millones de personas en el país. En sentido inverso, cerca de 205.000 brasileños residen en Japón, según la información oficial sobre el vínculo bilateral.

El viaje que inició la inmigración japonesa

La llegada de los primeros contingentes respondió a necesidades de ambos países. Japón atravesaba dificultades económicas y una fuerte presión demográfica, mientras que el sector cafetero paulista buscaba mano de obra tras la abolición de la esclavitud en Brasil, en 1888. Un acuerdo facilitó el traslado de trabajadores japoneses.

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Los pasajeros del Kasato Maru viajaron durante 52 días desde Kobe hasta Santos. Su destino inicial fue el interior paulista, no la capital. Con los años, parte de esos inmigrantes y sus descendientes se trasladó a zonas urbanas, donde se incorporó al comercio, los servicios y otras actividades profesionales.

La adaptación incluyó barreras de idioma y diferencias culturales, además de períodos de rechazo y restricciones. La situación se agravó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón integraba las potencias del Eje. Pese a ello, la migración se extendió durante décadas: los registros históricos contabilizan más de 240.000 japoneses llegados a Brasil entre 1908 y 1963.

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La comunidad tuvo presencia en distintas zonas agrícolas y dejó su marca en cultivos y métodos de producción. En São Paulo, la mayor ciudad del país, la presencia de descendientes japoneses alcanzó una visibilidad particular.

El Kasato Maru arribó al puerto de Santos el 18 de junio de 1908 con 781 pasajeros japoneses (Wikimedia Commons)

Cómo Liberdade se consolidó como un símbolo de la comunidad durante el siglo XX

Los primeros japoneses comenzaron a instalarse en los márgenes del actual barrio hacia 1912, atraídos por alquileres más accesibles y la cercanía con el centro. Antes, Liberdade había recibido a inmigrantes europeos, esclavos fugitivos y exesclavos. Su nombre remite al antiguo Largo da Forca, donde se realizaban ejecuciones durante el período colonial.

A mediados del siglo XX, la comunidad japonesa consolidó su presencia con restaurantes, mercados, librerías, asociaciones y salas de cine. La apertura de las estaciones Liberdade y São Joaquim de la Línea 1-Azul del metro, en febrero de 1975, facilitó el acceso al barrio y reforzó su perfil como punto de encuentro y visita.

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Las luminarias de estilo oriental, conocidas como suzuranto, fueron instaladas en la década de 1970 y se transformaron en uno de los rasgos visuales de la zona. La Praça da Liberdade-Japão, la Rua Galvão Bueno y el Jardim Oriental concentran parte de esa memoria urbana.

La municipalidad de São Paulo señala que el barrio también se consolidó como referencia para otras comunidades asiáticas. Esa diversidad se expresa en comercios, gastronomía y celebraciones, mientras que las raíces afrobrasileñas permanecen como una parte constitutiva de su historia.

Las 165 familias que viajaban en el buque se instalaron en zonas rurales del estado de São Paulo para trabajar en la producción de café (Wikimedia Commons)

Los espacios que preservan la memoria japonesa en São Paulo

El Museo Histórico de la Inmigración Japonesa en Brasil, administrado por la Sociedad Brasileña de Cultura Japonesa y Asistencia Social, conserva documentos, fotografías y objetos de las familias que llegaron desde comienzos del siglo pasado. Su colección incluye réplicas del Kasato Maru, pasaportes y contratos laborales.

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El recorrido del museo abarca el trabajo rural, la formación de colonias y la instalación de la comunidad en las grandes ciudades. También reúne registros de la discriminación que padecieron los japoneses en Brasil durante la guerra.

El calendario cultural mantiene vigente el vínculo con Japón. El Toyo Matsuri, realizado desde 1969, convoca música, danzas, tambores taiko y puestos de comida. El Tanabata Matsuri, inspirado en la celebración japonesa de las estrellas, se organiza en São Paulo desde 1979 y suma adornos de papel con deseos escritos por los visitantes.

A más de un siglo de la llegada del Kasato Maru, Liberdade conserva referencias concretas de ese proceso migratorio, desde los documentos de sus primeras familias hasta los comercios y celebraciones que hoy forman parte de la vida cotidiana del barrio.

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