Sociedad

Infobae, finalista del World AI Film Festival con sus cortos históricos hechos con inteligencia artificial

"El Libertador", "Sarmiento, el Maestro" y "25 de Mayo de 1810" compiten el 30 de octubre en el WAIFF Buenos Aires. Infobae fue el primer medio argentino en producir cortos con IA con las voces de grandes actores: Arturo Puig, Juan Leyrado y Carla Peterson

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Tres cortos históricos producidos por Infobae con inteligencia artificial son finalistas de la primera edición argentina del World AI Film Festival (WAIFF), el festival internacional de cine hecho con IA que tiene su gran final en Cannes. “El Libertador” y “Sarmiento, el Maestro” compiten en la categoría Documental, y “25 de Mayo de 1810” en Cortometraje. Los ganadores se conocen el viernes 30 de octubre en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

La convocatoria recibió 180 obras de creadores argentinos y quedaron hasta cinco finalistas por categoría. El jurado local lo preside Axel Kuschevatzky, productor de Argentina, 1985 y Relatos salvajes, y el internacional incluye a Marco Landi, fundador del festival y ex COO de Apple. El Gran Premio viaja a la final mundial de Cannes en abril de 2027.

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Del primer corto a la apuesta por los actores

“25 de Mayo de 1810” fue el primer corto de la saga. Recrea la Revolución de Mayo y fue producido íntegramente con inteligencia artificial, sin actores. Después de ese primer paso, el equipo decidió ir por más: sumar a grandes figuras de la escena argentina y construir todo lo visual a partir de su actuación.

Así nació el método de los dos cortos siguientes. Las voces se graban primero, y la IA se adapta a los actores, no al revés. Cuando “El Libertador” se estrenó, en agosto, marcó un precedente en la industria periodística argentina: ningún diario ni portal de noticias había producido antes una docuficción histórica con IA generativa apoyada en primeros actores de la talla de Puig y Leyrado. Una apuesta con riesgo compartido: para los actores, que prestaban su voz a una imagen que todavía no existía, y para Infobae, que probaba un camino sin mapa.

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“El Libertador” recrea el encuentro real entre José de San Martín y Domingo Faustino Sarmiento en Grand Bourg, Francia, en 1846. Arturo Puig le pone la voz a San Martín y Juan Leyrado a Sarmiento. “Es bueno desenmascarar a los próceres frente al bronce”, dijo Puig en el estreno. “Sarmiento, el Maestro” vuelve sobre el sanjuanino en sus últimos días en Asunción, con Leyrado otra vez en el rol y Carla Peterson como la voz de su hija, Ana Faustina.

Leyrado recordó la propuesta que le hizo Opy Morales, director de los cortos: “Me conmovió mucho el hecho de que él primero quería hacer la voz y después poner la imagen”. Y sobre la tecnología: “La inteligencia artificial ya está puesta, ya llegó. No es que va a venir”.

Opy Morales, Juan Leyrado y Carla Peterson en la grabación de las voces de "Sarmiento, el maestro"
Los actores Juan Leyrado y Carla Peterson,con Opy Morales, director de Estrategia de IA de Infobae, en la grabación de las voces de "Sarmiento, el maestro".

Para Peterson fue entrar en un terreno nuevo. “Generalmente los actores estamos acostumbrados a doblar sobre la imagen, y acá fue al revés. Ahora que lo veo entiendo de qué se trata el trabajo, pero cuando lo hice, lo hice con más preguntas que respuestas.”

Una apuesta de Infobae

“La tecnología es nueva, pero el oficio es el mismo: guion, actores, rigor histórico”, dijo Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae. “Que un festival internacional reconozca estos tres cortos nos dice que el camino es apostar al talento y usar la IA para potenciarlo.”

Daniel Hadad - Presentación del documental "El Libertador" en la Facultad de Derecho UBA
Arturo Puig le pone la voz a San Martín y Juan Leyrado a Sarmiento, en la presentación de "el Libertador", en la Facultad de Derecho de la UBA

Opy Morales, director de Estrategia de IA de Infobae, lidera además el desarrollo de ScribNews, la plataforma editorial con inteligencia artificial que usan más de 400 periodistas del medio en cinco países. Hace dos años creó dentro de Infobae un equipo dedicado especialmente al video, Visuales IA, del que salieron los tres cortos. “Hoy tres cortos de ese equipo son finalistas en un festival que termina en Cannes. El jurado evalúa la integración de la IA en la narrativa y el impacto emocional, y eso es exactamente lo que buscamos: que la tecnología se adapte a las voces de Puig, Leyrado y Peterson, y no al revés.”

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El equipo de realización junto a Juan Leyrado y Carla Peterson en el detrás de escena de Sarmiento, el maestro.

Los cortos tienen idea y dirección general de Opy Morales y producción ejecutiva de Daniel Hadad, con Alejo García Sosa en dirección y montaje y Alexander Wittmann en dirección de IA, ambos del equipo Visuales IA. Los guiones son de Marcelo Camaño, con asesoramiento histórico de Adrián Pignatelli.

El 30 de octubre, en el festival

Un vistazo exclusivo al proceso de grabación de un documental histórico que recrea el encuentro entre José de San Martín y Domingo Faustino Sarmiento. El video combina la interpretación en el estudio con escenas dramatizadas de la época.

Además de competir, Infobae participa de la programación. El viernes 30 a las 12:30, Opy Morales y Juan Leyrado presentan el caso de “El Libertador” en una charla sobre cómo se usa la inteligencia artificial para reconstruir hechos históricos que nadie pudo filmar. El festival tiene entrada libre y gratuita, con acreditación desde las 9:30 en el Centro de Convenciones, y una jornada completa de paneles, proyecciones y una ventana internacional con obras de la selección de Cannes. La programación está en worldaifilmfestival.com/buenos-aires.

Los tres cortos pueden verse completos en el canal de YouTube de Infobae. La saga de cortos históricos contó con el apoyo de Banco Macro, Santander y Life Seguros.

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