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Sorpresa en la Fórmula 1: un piloto brindó un recital en la previa al Gran Premio de Estados Unidos

Liam Lawson subió a escena junto con su hermano Marcus y amistades infantiles en la antesala a la carrera en Austin

El recital de Liam Lawson antes del GP de Austin
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A horas de volver al Circuito de las Américas, Liam Lawson ofreció un recital en Texas junto a su hermano y amigos de la infancia, una actividad poco habitual para un piloto de Fórmula 1 que admitió que subirse a un escenario le provoca más nervios que correr a más de 300 kilómetros por hora.

El corredor neozelandés de 24 años encabezó el evento Garage Sessions with Liam Lawson and Friends, organizado en la previa del Gran Premio de Estados Unidos. Sobre el escenario estuvo acompañado por su hermano Marcus Lawson y por músicos con quienes compartió parte de su niñez. La convocatoria también incluyó actuaciones de los artistas de música country Drake Milligan, Alison Nichols, Jonathon Capeci, Scoot Teasley y Jess Farren.

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Lawson, integrante de Racing Bulls, afrontó el show ante un público que incluyó a su compañero de equipo Arvid Lindblad y a Isack Hadjar, con quien compartió estructura anteriormente. Antes de comenzar, no ocultó la tensión que sentía por la exposición fuera de las pistas. “Estamos bastante estresados por esto, para ser sinceros, pero vamos a intentar disfrutarlo”, dijo el piloto ante los asistentes, según informó Stuff.

El recital representó una escena distinta en la rutina de Lawson. Habitualmente, los días previos a una carrera quedan reservados para reuniones técnicas, compromisos con patrocinadores, recorridas por el circuito y el trabajo con los ingenieros. Esta vez, el neozelandés dejó por unas horas la preparación para el Gran Premio y tomó una guitarra acústica para tocar frente a aficionados de la Fórmula 1.

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Un hombre joven con camiseta blanca toca una guitarra acústica rosada frente a un micrófono en un escenario
Liam Lawson sorprendió con un recital en la previa al GP de Austin

La relación de Liam Lawson con la guitarra comenzó cuando tenía cerca de seis años, una edad similar a la de sus primeros pasos en el karting. Su padre, Jared Lawson, integró bandas a lo largo de su vida e impulsó tanto a Liam como a Marcus a aprender a tocar desde pequeños.

En una entrevista en los días previos al recital con la revista People, Lawson explicó que la música estuvo presente en el ámbito familiar desde sus primeros años. “La música ha estado en mi vida y en la de mi familia desde que era muy, muy joven, porque mi padre toca en una banda y ha tocado música toda su vida”, contó.

El piloto señaló que creció tocando con su hermano y que estudió guitarra durante siete años. Rindió exámenes de ese instrumento y llegó a alcanzar un nivel superior al de Marcus, aunque luego interrumpió esa formación. Durante cinco años dejó de tocar, mientras su hermano continuó un camino más vinculado a la música y él concentró sus esfuerzos en el automovilismo. “Ahora mi hermano es mucho mejor que yo. Es muy, muy bueno”, reconoció Lawson al referirse a Marcus, dos años menor.

La llegada de Lawson a la Fórmula 1 no terminó con ese vínculo. El neozelandés debutó en el Gran Premio de los Países Bajos de 2023, cuando reemplazó al lesionado Daniel Ricciardo en Scuderia AlphaTauri. Por esos años volvió a acercarse a la guitarra, aunque desde una perspectiva alejada de las exigencias de una carrera artística.

“Disfrutaba tocar música con los amigos con los que crecí. Solíamos hacerlo de muy chicos con mi hermano y con mi padre cuando estaba en casa”, recordó. En otra declaración previa al concierto, agregó que la música le sirve para despejar la mente durante la temporada.

El gusto musical de Lawson también tiene relación con la influencia de su padre. El piloto contó que durante su infancia escuchaba rock de los años 80, aunque en los últimos tiempos se acercó más a la música country. El cambio tuvo un motivo práctico, además del interés por el género. Lawson explicó que varias canciones country se adaptan bien a una guitarra acústica y se construyen sobre progresiones sencillas. “La música country es más reciente porque es muy fácil de tocar. Muchas canciones tienen cuatro o cinco acordes y son muy simples”, afirmó.

Para la presentación utilizó una Taylor GS Mini, el mismo modelo que inspiró una edición especial vinculada a su debut en Garage Sessions. El instrumento LL30 GS Mini Special Edition Taylor Guitar incluyó una combinación de rosa y blanco, clavijas de puente en color rosa y el número 30 en el golpeador. La tapa de ajuste también llevó grabado su logo característico, presente en el casco que usa en las carreras.

Lawson no llevó composiciones inéditas al recital. Si bien escribió canciones en su adolescencia y existe un video suyo tocando una obra propia cuando tenía 11 años, explicó que no planea retomar ese proceso creativo. El repertorio estuvo integrado por versiones de temas de varios géneros.

“No puedo prometer que las voces vayan a ser buenas, pero la guitarra debería sonar bien”, bromeó antes del show. “Son todas versiones. Cuando agarro una guitarra, quiero disfrutar de tocar lo que quiero tocar. No sentí deseos de escribir música”, añadió.

El punto más llamativo de la experiencia estuvo en la comparación que el propio Lawson hizo entre el automovilismo y la actuación musical. Acostumbrado a manejar a alta velocidad y a competir bajo la presión de la máxima categoría, el piloto sostuvo que cantar frente a una multitud le genera una inquietud mayor. Consultado sobre qué situación le resultaba más intimidante, si una carrera de Gran Premio o una actuación musical ante el público, respondió sin dudar: “Tocar frente a una multitud”.

“También canto y no soy un artista, así que da miedo”, explicó. Lawson no se presentaba públicamente desde los 11 años, por lo que el recital en Texas significó su regreso a un escenario después de más de una década.

Las fotos del recital de Liam Lawson en Austin:

Cinco jóvenes con ropa informal sostienen tres guitarras acústicas en una terraza frente a edificios iluminados por la noche
El recital de Liam Lawson en la previa al GP de Austin
Vista en picado de una banda sobre un escenario iluminado ante una multitud en un patio exterior con guirnaldas de luces por la noche
El recital de Liam Lawson en la previa al GP de Austin
Músicos con guitarras tocan en un escenario con pantallas y luces frente a un grupo numeroso de personas en un recinto al aire libre
El recital de Liam Lawson en la previa al GP de Austin
Músicos con guitarras sentados en un escenario al aire libre frente a una multitud, con un camarógrafo de espaldas en primer plano
El recital de Liam Lawson en la previa al GP de Austin

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