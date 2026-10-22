Opinión

¿Y si, en lugar de ser mi propio jefe, fuera mi propio empleado?

La autonomía exige responder mensajes, preparar presupuestos, cobrar servicios y revisar gastos, funciones que suelen quedar relegadas cuando no existe una autoridad externa que fije responsabilidades cotidianas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
"Cuando uno trabaja para una organización, sabe que existen responsabilidades que debe cumplir más allá de las ganas de ese día". asegura el autor (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una de las frases más repetidas por quienes dejan una empresa para iniciar una actividad independiente es: “Ahora soy mi propio jefe”. La expresión transmite libertad. No hay horarios impuestos, pedidos de autorización, evaluaciones de desempeño ni decisiones tomadas por otros. Uno puede elegir cómo organizar su tiempo, con quién trabajar y qué proyectos aceptar. Pero esa libertad también puede esconder una dificultad. Al convertirse en su propio jefe, uno puede terminar ejerciendo ese rol con una indulgencia que difícilmente admitiría en una organización ajena.

Tolera sus propios incumplimientos. Posterga decisiones. Cambia prioridades según el estado de ánimo. Confunde flexibilidad con falta de método. Acepta explicaciones que probablemente no consideraría suficientes si provinieran de un colaborador.

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Quizás convenga invertir la frase. En lugar de decir “soy mi propio jefe”, podríamos probar con otra definición: “soy mi propio empleado”. El cambio parece pequeño, pero produce consecuencias concretas.

Un empleado tiene obligaciones

Cuando uno trabaja para una organización, sabe que existen responsabilidades que debe cumplir más allá de las ganas de ese día. Hay que responder mensajes, llegar a horario, preparar reuniones, completar informes, atender clientes y entregar resultados.

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Cuando se trabaja por cuenta propia, esas mismas tareas pueden perder firmeza. Como no existe una autoridad externa que las exija, quedan sometidas a la voluntad del momento. Pensarse como empleado del propio negocio obliga a recuperar una pregunta básica:

¿Qué espera esta actividad de mí?

Un electricista puede ser excelente resolviendo problemas técnicos, pero demorar días en responder presupuestos. Una diseñadora de indumentaria puede dedicar toda su energía a crear una colección y postergar el cálculo de costos, la gestión de proveedores o la cobranza. El dueño de un pequeño comercio puede atender muy bien al público, pero no controlar el inventario ni revisar qué productos le dejan margen. Como jefe, uno puede perdonarse esas demoras.

Al convertirse en su propio jefe, uno puede terminar ejerciendo ese rol con una indulgencia que difícilmente admitiría en una organización ajena

Como empleado responsable, debería comprender que esas tareas también forman parte de su trabajo. El negocio necesita algo más que talento

Muchos emprendimientos nacen de una capacidad personal.

Un arquitecto sabe diseñar. Una pastelera sabe cocinar. Un fotógrafo sabe producir buenas imágenes. Una psicóloga sabe atender pacientes. Un mecánico sabe reparar vehículos. Una profesora sabe enseñar.

Pero el negocio no funciona solamente con la habilidad principal.

También necesita administración, seguimiento, comunicación, ventas, planificación, control de gastos y cuidado de los clientes. Quien trabaja por cuenta propia suele dedicar la mayor parte del tiempo a aquello que sabe hacer y postergar lo que permite convertir esa capacidad en una actividad sostenible.

Pensarse como empleado ayuda a identificar el puesto completo.

No alcanza con decir: “soy fotógrafo”. También puede ser necesario reconocer: “Soy responsable de tomar fotografías, conseguir clientes, enviar presupuestos, ordenar el archivo, cobrar los trabajos y mantener los equipos”.

Algunas personas trabajan mucho menos de lo que el negocio necesita. Otras trabajan permanentemente, sin descanso ni desconexión

No alcanza con decir: “Tengo una panadería”. También hay que comprar insumos, controlar vencimientos, calcular precios, organizar turnos, revisar la caja y mantener la calidad. Algunas funciones podrán delegarse. Pero mientras no estén delegadas, alguien debe cumplirlas. Y ese alguien es uno mismo. El horario también protege

Una de las ventajas del trabajo independiente es la posibilidad de manejar el tiempo. Sin embargo, cuando no existen límites claros, pueden aparecer dos problemas distintos. Algunas personas trabajan mucho menos de lo que el negocio necesita. Otras trabajan permanentemente, sin descanso ni desconexión.

En ambos casos falta una estructura. Un empleado tiene una jornada, objetivos y momentos de pausa. Aplicar esos criterios a la propia actividad no significa perder libertad, sino darle un marco. Una odontóloga puede decidir atender cuatro días por semana y reservar una mañana para administración, compras y seguimiento de pacientes. Un carpintero puede establecer dos bloques semanales para preparar presupuestos y organizar entregas.

La dueña de un local de ropa puede fijar un momento concreto para revisar ventas, mercadería y pagos, en lugar de ocuparse solamente cuando aparece un problema.

La autonomía no requiere improvisación permanente. Puede incluir horarios flexibles, siempre que existan metas, entregas y criterios de cumplimiento.

Evaluarse sin castigarse.

El autor es director de CAPS Consultores y director del Programa de Empresas Familiares de Universidad Torcuato Di Tella

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