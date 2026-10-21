Meta acumula más de USD 50 mil millones en sanciones económicas en los últimos 7 años: estos son los casos

La compañía de Mark Zuckerberg prepara apelaciones mientras crece la presión regulatoria por privacidad y protección de menores en sus plataformas. (Reuters)

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El camino regulatorio y judicial de Meta se convirtió en los últimos años en una constante batalla legal, marcada por un cambio radical en la severidad de las sanciones económicas globales: la más reciente de ellas, una multa de 25.000 millones de dólares en EE. UU.

Lo que comenzó como un severo castigo por malas prácticas de privacidad escaló en los años siguientes hacia una ofensiva internacional centrada en la protección de datos transfronterizos y, de manera más reciente, en el impacto psicológico y la seguridad de los menores de edad. Así, en solo siete años, la compañía de Mark Zuckerberg ya ha acumulado alrededor de 52.261 millones de dólares en multas y acuerdos financieros.

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El caso Cambridge Analytica con Facebook

El año 2019 marcó el primer gran punto de inflexión. Tras meses de escrutinio, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC) impuso una sanción histórica de 5.000 millones de dólares a Facebook. El motivo fue el uso indebido y la filtración de datos de más de 87 millones de usuarios a la consultora política Cambridge Analytica.

En 2019 la FTC impuso a Facebook una multa de 5.000 millones de dólares por el caso Cambridge Analytica. (Europa Press)

Esta multa no solo representó una cifra récord en el sector tecnológico, sino que estableció el precedente de que las grandes corporaciones de Silicon Valley tendrían que rendir cuentas financieramente a gran escala por sus brechas de privacidad.

La ofensiva europea bajo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

Con la consolidación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en la Unión Europea, el regulador principal de Meta en el continente—la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC)—inició una serie de ofensivas encadenadas entre 2021 y 2023.

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En 2021, WhatsApp fue multada con 225 millones de euros por ocultar la forma en que compartía datos con su matriz. El año 2022 fue especialmente severo: Meta sumó 17 millones de euros por deficiencias de seguridad generales, 405 millones de euros por exponer perfiles de menores en Instagram y 265 millones de euros tras una filtración masiva que expuso los datos personales de más de 500 millones de usuarios en internet.

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda sancionó a Meta en reiteradas ocasiones entre 2021 y 2023 bajo el RGPD europeo. (Europa Press)

A principios de 2023, las autoridades europeas impusieron a la compañía una sanción combinada de 390 millones de euros en Facebook e Instagram, junto con otra de 5,5 millones para WhatsApp, penalizando el uso de cláusulas contractuales forzadas para imponer anuncios personalizados.

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Sin embargo, el mayor golpe en Europa llegó en mayo de 2023. La UE dictaminó la mayor multa de la historia del RGPD, exigiendo a Meta el pago de 1.200 millones de euros por mantener la transferencia masiva de datos de ciudadanos europeos hacia servidores en Estados Unidos, vulnerando las leyes de protección frente al espionaje estatal.

El giro hacia la biometría y la seguridad infantil

En los últimos años, el campo de batalla legal se trasladó de regreso a Estados Unidos, pero esta vez impulsado de manera individual por las fiscalías estatales. En julio de 2024, el estado de Texas logró un acuerdo histórico por 1.400 millones de dólares tras denunciar que Meta recolectó ilegalmente datos de reconocimiento facial de millones de ciudadanos sin su consentimiento explícito. Pocos meses después, a inicios de 2025, el frente europeo reapareció brevemente cobrando 251 millones de euros debido a fallos estructurales que dejaron expuestos los tokens de acceso de millones de cuentas.

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Una coalición de 47 estados negoció en agosto de 2026 un acuerdo cercano a los 18.000 millones de dólares por el diseño adictivo de sus redes. (Reuters)

El año 2026 se consolidó como el periodo más costoso y destructivo para las finanzas legales de Meta, enfocado de manera directa en la adicción juvenil y la protección al consumidor. El estado de Nuevo México lideró la carga logrando dos condenas millonarias sucesivas: una de 375 millones de dólares en marzo por fallos de seguridad en menores y otra de 567 millones de dólares en agosto destinada a financiar programas de salud mental.

Ese mismo mes de agosto de 2026, bajo una inmensa presión judicial de una coalición de 47 estados, Meta capituló y pactó un acuerdo nacional masivo de entre 17.100 y 18.000 millones de dólares para resolver demandas colectivas que la acusaban de diseñar Instagram y Facebook de forma deliberadamente adictiva para niños y adolescentes.

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Finalmente, en octubre de 2026, un juez federal de Nuevo México dictó la sentencia individual más alta de la historia de la compañía: una orden de pago por 25.000 millones de dólares. La justicia determinó que Meta engañó sistemáticamente a los usuarios de Facebook sobre sus prácticas de privacidad y moderación en el marco de los remanentes del caso Cambridge Analytica, cerrando un círculo histórico que comenzó hace siete años y que la tecnológica ya se prepara para apelar en los tribunales superiores.