Restringen la operación del Ezeiza por 18 días: qué pasará con los vuelos durante las obras y qué deben tener en cuenta los pasajeros

Los aviones de fuselaje ancho no pueden despegar con carga completa de combustible en la pista reducida y necesitan escalas de reabastecimiento en aeropuertos cercanos

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El Aeropuerto Internacional de Ezeiza reducirá su operación a partir de este domingo 25 de octubre. Durante 18 días, hasta el 11 de noviembre, funcionará solo una pista con una extensión de 1.850 metros, casi la mitad de los 3.300 habituales. Las restricciones responden a obras de rehabilitación en la pista secundaria y en su intersección con la pista principal, parte de un plan de inversión de USD 110 millones que lleva adelante Aeropuertos Argentina, la concesionaria que administra la terminal.

Los trabajos, que fueron anunciados en febrero de este año, comenzaron en agosto y entran ahora en su fase más crítica: el cierre parcial que limita la capacidad operativa del principal aeropuerto del país. Es por eso que 14 aerolíneas ya confirmaron la suspensión de sus vuelos y a otras 16 a reorganizaron sus operaciones con escalas técnicas, cambios de frecuencia o cancelaciones parciales de rutas.

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La pista reducida complica sobre todo a los vuelos de larga distancia —hacia Estados Unidos, Europa y Asia—, dado que los aviones de fuselaje ancho como los Boeing 777, 787 o los Airbus A330 necesitan despegar más livianos para operar en una pista más corta, lo que los obliga a cargar menos combustible del requerido para completar el trayecto. De ahí que varias aerolíneas hayan programado escalas técnicas de reabastecimiento en aeropuertos cercanos. Las compañías de cabotaje y regionales, que utilizan aeronaves más pequeñas, podrán operar sin modificaciones.

De las 30 aerolíneas que operan en Ezeiza, 14 suspendieron la totalidad de sus vuelos durante el período de restricciones y otras 16 reorganizaron sus operaciones con escalas técnicas o cambios de frecuencia

14 aerolíneas internacionales cancelaron todos sus vuelos desde y hacia Ezeiza

Por las limitaciones técnicas, estas compañías decidieron suspender de forma temporal la totalidad de sus operaciones en Ezeiza entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre:

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Aeroméxico

Air Canada

Air France

American Airlines

British Airways

China Eastern

Delta

Emirates

Ethiopian Airlines

KLM

Lufthansa

Swiss

Turkish Airlines

United Airlines

Desde hace meses, a medida que los pasajeros emitieron sus tickets, esas empresas notificaron a los afectados para gestionar reprogramaciones, reembolsos o derivarlos a otras terminales.

Las obras de rehabilitación en Ezeiza forman parte de un plan de inversión de USD 110 millones que lleva adelante Aeropuertos Argentina, la concesionaria que administra la terminal

Otras aerolíneas mantienen operaciones, pero con ajustes

Las compañías que seguirán volando durante el cierre parcial introdujeron modificaciones que van desde escalas técnicas de reabastecimiento hasta reducciones de frecuencia. Este es el detalle:

Aerolíneas Argentinas : hará escala en Río de Janeiro para sus vuelos a Madrid y Roma.

Air Europa : sus vuelos incluirán una parada en Montevideo.

Andes : opera sin cambios.

Arajet : incorporará escalas en Resistencia y Asunción en sus vuelos hacia República Dominicana.

Avianca : opera sin cambios.

Boliviana de Aviación : opera sin cambios.

Copa Airlines : realizará escalas técnicas de reabastecimiento en Rosario o Córdoba antes de continuar hacia Panamá. Ofrece cambios de viaje sin costo a pasajeros con vuelos programados en el período afectado.

GOL Linhas Aéreas : opera sin cambios.

Iberia : reduce a dos sus vuelos diarios a Madrid, con parada en Montevideo.

ITA Airways : opera sin cambios.

JetSMART : opera sin cambios.

LATAM : suspenderá la ruta Buenos Aires-Miami durante el período de obras.

Level : operará un solo vuelo diario a Barcelona, con escala en Montevideo.

Plus Ultra : reduce a dos las frecuencias semanales a Madrid.

Sky Airline: opera sin cambios.

En el caso de las aerolíneas de cabotaje y regionales —JetSMART, Andes, GOL, Sky, Avianca y Boliviana de Aviación—, la operación continúa sin alteraciones porque sus aviones de menor porte pueden despegar en la pista reducida.

Las obras incluyen balizamiento, repavimentación y nuevos módulos de mantenimiento

Además de la rehabilitación de la pista secundaria y su cruce con la principal, los trabajos proyectados por el concesionario y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA, regular, controlar y fiscalizar todas las actividades, la infraestructura y los servicios que se prestan a los pasajeros y usuarios en los aeropuertos integrantes del Sistema Nacional de Aeropuertos) contemplan la remodelación del anillo de balizamiento —el sistema de iluminación que asiste a las aeronaves durante el despegue y el aterrizaje—, la repavimentación del rodaje Alfa y la construcción de nuevos módulos de mantenimiento para la operación de rampa.

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El Aeropuerto Internacional de Ezeiza operará con una sola pista

También está prevista la creación de la nueva plataforma Golf, diseñada para el estacionamiento y la operación simultánea de siete aeronaves de fuselaje estrecho, lo que permitirá ampliar la capacidad de movimientos en momentos de alta demanda.

Según cifras de Aeropuertos Argentina, Ezeiza procesó 12 millones de pasajeros en 2025, un 5,10% más que el año anterior, y actualmente operan allí 31 aerolíneas con rutas hacia 55 destinos internacionales y 35 domésticos.