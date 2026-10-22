Política

Acuerdos políticos, paritarias y convenios: las discusiones internas en el Gobierno para mejorar la economía de 2027

En el entorno de Javier Milei miran con inquietud la dinámica de la actividad, pero se sostienen en la ortodoxia y en los salarios para respaldar el plan económico. Crecen los pedidos subterráneos en el ala política para reactivar el consumo

Varias personas, incluyendo hombres en traje y una mujer, observan desde el balcón de un edificio rosado con arcos ornamentados
El presidente de Argentina y otros funcionarios observan el Tedeum 2026 desde el balcón principal de la Casa Rosada, un evento cívico-religioso anual. (Jaime Olivos)
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En el interior de la Casa Rosada hay una lectura común de que hay indicadores que no están brindando la holgura económica que se esperaba para el cuasi tercer aniversario de la administración de Javier Milei.

El Riesgo País volvió a superar los 700 puntos al comienzo de la rueda bursátil de esta jornada y el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) avanzó un 0,1% en la variación intermensual, con un -1,7% en la interanual. Como contrapeso, en el entorno del Presidente festejaron que hubo una mejora en los salarios, según informó el INDEC.

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Este último informe resulta clave en la consideración del Ministerio de Economía, ya que consideran que solo se puede producir si se mantiene una política económica ortodoxa. “El proceso de desinflación es clave”, afirman muy cerca del Presidente, donde agregan que para poder lograrlo se debe insistir con acuerdos paritarios y convenios “que se firmen en la línea”.

El presidente Javier Milei junto a los ministros Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores)
El presidente Javier Milei junto a los ministros Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores)

No fue menor que desde Presidencia se difundiera que el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, formalizó la homologación de 19 acuerdos colectivos que abarcan múltiples sectores productivos y de servicios. Entre los convenios aprobados figuran los alcanzados en el ámbito agropecuario —con los sindicatos de trabajadores rurales y estibadores—, así como en las industrias aceitera, de biocombustibles, algodonera, lechera, de indumentaria, de pastas alimenticias, del caucho y la actividad cinematográfica, entre otros.

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Hacia adelante, quienes dialogan de manera diaria con Milei sobre la economía alegan que hay diferentes drivers sobre los cuales se apalancan para esperar una inercia mayor sobre la economía. “La construcción movida por las concesiones de rutas, créditos en dólares y los préstamos hipotecarios con fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) son clave. También nos sirven los datos de balanza comercial, que va a cerrar con récord este año”, afirman.

Pero para diferentes integrantes de la Mesa Política, esto no resulta suficiente y apelan a que a los fundamentos macroeconómicos hay que acompañarlos con diferentes propuestas. Existe una opinión común entre varios de ellos que cree que Luis Caputo debe bregar por una política monetaria algo más laxa que dinamice la economía.

“Hoy estoy trabajando para que el proyecto llegue con una economía que la gente la sienta”, planteó en diálogo con Infobae en Vivo la senadora nacional Patricia Bullrich, que señaló las dificultades del consumo, la construcción y algunas actividades industriales, y afirmó que la respuesta oficial debe orientarse a la “economía de la gente”.

Patricia Bullrich en Infobae en Vivo. (Captura)
Patricia Bullrich en Infobae en Vivo. (Captura)

Aun así, su planteo también apuntó a la relación con los aliados parlamentarios y los gobernadores. La senadora afirmó que los acuerdos políticos reducen la incertidumbre y permiten sostener la gestión, en un Congreso donde LLA necesita construir mayorías con bloques provinciales, el PRO y sectores de la Unión Cívica Radical.

En particular, hizo mención a las recientes declaraciones de Milei —que también realiza el equipo económico— referidas al colchón de dólares de las reservas que tiene el Gobierno para defenderse de una eventual corrida cambiaria el año próximo. Opinó que este tipo de afirmaciones no promueven una mayor seguridad en el mercado y que se puede llegar a esa sensación por la vía política: “Lo mejor es prevenir. Es mejor construir las barreras reales, que no es ‘cuánta plata tengo’, sino qué me va a permitir estabilidad de que eso no va a pasar. Y el componente político es lo que te reemplaza los 75.000 millones que se ahorraron”.

La mesa política del Gobierno reunida el martes en la Casa Rosada estuvo marcada por la presión de Luis Caputo para cerrar los acuerdos políticos con aliados y gobernadores, mientras Patricia Bullrich reprochó a Martín Menem sus declaraciones que generan desconfianza y Karina Milei —quien se quedó en Buenos Aires en lugar de viajar a España— dio el visto bueno a Diego Santilli para avanzar con negociaciones con el PRO, la UCR y los gobernadores, aunque advirtió que estos “se suben el precio y piden demasiado”.

La mesa política se reunió el martes en la Casa Rosada
La mesa política se reunió el martes en la Casa Rosada

La consultora LCG proyectó que hay un techo de crecimiento de 1,5% para 2026. “En efecto, corregimos nuestra estimación a la zona del 1% anual, bastante menos de la proyección oficial de 3% anual plasmada en el proyecto del Presupuesto 2027 (la que demandaría un crecimiento del 3,7% mensual en los próximos cuatro meses)”, afirman.

Esto genera preocupación en el Gobierno porque deben seguir trabajando fino con la política fiscal en un contexto en el que la recuperación no fue acorde a la esperada. Esto pone tensión dentro de la cúpula de funcionarios políticos, la cual se evidenció nítidamente en el proyecto de discapacidad votado en Diputados con amplio consenso opositor, una iniciativa que tanto Caputo como Santiago Caputo y el ministro de Salud, Mario Lugones, rechazaban por su costo fiscal. El oficialismo terminó cediendo para evitar un desgaste mayor. En la Cámara de Diputados piden estar atentos a la negociación que hubo por esa legislación, afirman que será una muestra de cómo se negociará el Presupuesto 2027.

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