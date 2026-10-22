Entre 20,000 y 25,000 cubanos varados en México: la caravana que avanza bajo la lluvia sin garantía de refugio ni cruce

Migrantes caminan en caravana rumbo a la frontera norte con Estados Unidos, en Tapachula, estado de Chiapas, México, 20 de enero de 2025. REUTERS/Raquel Cunha

Guardar

Una nueva caravana partió este martes desde Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, con migrantes de distintas nacionalidades, entre ellos cubanos, que buscan avanzar hacia el centro y el norte del país. El grupo espera una modificación de las condiciones migratorias que le permita regularizar su situación o acercarse a la frontera con Estados Unidos.

La movilización reunió a entre 400 y 700 personas, según informes de la prensa mexicana citados por Periódico Cubano. Predominan los ciudadanos de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, pero también hay muchos migrantes de Cuba, Haití y Venezuela.

PUBLICIDAD

De acuerdo a las estimaciones citadas por Periódico Cubano, entre 20,000 y 25,000 cubanos permanecían varados en la ciudad fronteriza del sur de México, quienes se van incorporando a las caravanas de centroamericanos que parten hacia los Estados Unidos.

Los participantes reanudaron la marcha por la carretera Costera de Chiapas después de permanecer varios días en el parque Bicentenario de Tapachula. Allí aguardaron la llegada de otros grupos procedentes de Centroamérica antes de iniciar el recorrido.

La caravana reúne a familias, menores y migrantes con problemas de salud

Entre quienes caminan hay familias con niños y personas que recorrieron tramos extensos bajo la lluvia. Una migrante salvadoreña relató a Milenio que varios integrantes del grupo sufrieron lesiones en los pies, mientras algunos menores presentaron cuadros de deshidratación y desmayos.

PUBLICIDAD

Las expectativas de los migrantes no son uniformes. Una parte pretende continuar hacia la frontera estadounidense, mientras otros consideran la posibilidad de solicitar protección en México y asentarse en alguna ciudad del país.

Migrantes caminan en caravana rumbo a la frontera norte con Estados Unidos en Tapachula, México, el 26 de enero de 2025. REUTERS/Damian Sanchez

El desempleo y las demoras en los trámites de regularización aparecen entre las razones más mencionadas por quienes se sumaron a la marcha. Algunos migrantes evalúan permanecer en Oaxaca o Nuevo León, con especial interés en Monterrey, donde esperan encontrar oportunidades laborales.

Según el periodista independiente Julio Rosas, especializado en asuntos fronterizos, varios miembros de la caravana confían en que futuras decisiones políticas en Estados Unidos modifiquen las restricciones migratorias que enfrentan.

PUBLICIDAD

Los cubanos vuelven a sumarse a las marchas desde Tapachula

La presencia de ciudadanos cubanos en caravanas que salen de Tapachula se repitió en distintos momentos de 2026. En agosto, entre 500 y 600 migrantes proyectaron una movilización ante las demoras en los procesos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y la falta de empleo.

En marzo, otro grupo de unas 500 personas, denominado “Génesis 2026”, también incluyó a un ciudadano cubano que llevaba más de un año sin documentación regular.

Migrantes de diversas nacionalidades, incluyendo familias con niños, participan en una caravana conocida como "Fe y Esperanza" mientras buscan documentos migratorios que les permitan continuar su viaje hacia el centro y norte de México, en Tapachula, Chiapas, México, 20 de octubre de 2026. REUTERS/Damian Sanchez

La nueva marcha ocurrió pocos días después de que las autoridades mexicanas desarticularan la caravana “Fe y Esperanza con Dios”, cerca del límite entre Chiapas y Oaxaca. Esa movilización había salido de San Pedro Sula, Honduras, el 20 de septiembre.

PUBLICIDAD

El avance en grupo permite a los migrantes visibilizar sus reclamos, aunque no garantiza la obtención de refugio, permisos de tránsito ni el ingreso a Estados Unidos.

Cubanos rescatados rumbo a México

En agosto, la Secretaría de Marina de México rescató a 16 migrantes cubanos, entre ellos 12 adultos y cuatro menores, que permanecían a la deriva cerca de la península de Yucatán tras perderse el contacto con la embarcación en la que viajaban.

La lancha había salido el 11 de agosto desde Pinar del Río, en el oeste de Cuba. En un principio se informó que transportaba a 19 personas, aunque el balance final de las autoridades mexicanas confirmó el rescate de 16.

PUBLICIDAD

Rescatan a náufragos cubanos en México. Foto de archivo

La Marina desplegó una embarcación tipo Defender para localizarlos en las inmediaciones de la Novena Zona Naval. Tras el operativo, los migrantes recibieron atención médica y fueron trasladados a instalaciones navales antes de quedar a disposición de las autoridades migratorias mexicanas, que deberán definir su situación legal. Un familiar de algunos de los pasajeros había advertido que la embarcación contaba con poco combustible.

El caso volvió a exponer los riesgos de la travesía marítima entre Cuba y México, una ruta utilizada por personas que intentan salir de la isla en embarcaciones pequeñas.