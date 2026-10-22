Crimen y Justicia

Corrientes: detuvieron al presunto femicida de la docente Nancy Godoy

Se trata de Ireneo Zarza, capataz de la estancia “El Curupí”, predio donde funciona la escuela donde la mujer dictaba clases. El MPF cree que Rosa Leguizamón, otra de las detenidas, podría haber facilitado el crimen

Nancy Estela Godoy
(Maria Carmen Arganaraz)
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La Justicia de la provincia de Corrientes detuvo en las últimas horas al presunto femicida de la docente Nancy Estela Godoy, desaparecida desde el 7 de octubre en el departamento de Esquina. Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, se trata de Ireneo Zarza, capataz de la estancia “El Curupí”, predio donde funciona la escuela donde la mujer dictaba clases. Con la medida, la causa giró completamente y ya los investigadores no buscan a una persona con vida.

La detención se definió luego de que los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González ordenaran anoche dos nuevas detenciones: la de Zarza y la de un hombre de apellido Sandoval. Los testimonios recogidos ubican al sospechoso en un “puesto tapera” situado a unos 150 metros de la escuela, donde Zarza solía dormir, en las horas previas a la desaparición de la docente.

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Los mismos testimonios indican que en ese puesto el capataz acostumbraba beber whisky y que, bajo esas circunstancias, se tornaba agresivo. Ese patrón de conducta forma parte de los elementos que la fiscalía reunió para sostener la imputación.

El rol de Rosa Leguizamón y los objetos hallados en el allanamiento

La pesquisa también apunta a una segunda persona que podría haber facilitado el crimen: Rosa Leguizamón, detenida el martes por la noche. Según la investigación, Leguizamón le mintió a Godoy sobre la posibilidad de regresar ese fin de semana a la ciudad de Esquina, al asegurarle que nadie de la estancia volvería a ese lugar.

A esto se suma que Leguizamón también habría falseado la fecha en la que supuestamente iba a asistir a una fiesta de doma en la localidad de Sauce. Estas inconsistencias forman parte de los indicios que la llevaron a ser una de las sospechosas

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El dato más concreto contra ella surgió del allanamiento realizado ayer en su casa de esa localidad: se hallaron una campera de color negro y dos alpargatas que, según la pesquisa, serían de la docente. Esas prendas serán exhibidas hoy a los familiares de Godoy para su reconocimiento.

Las próximas medidas de la investigación

Durante la jornada de hoy, los fiscales realizarán dos nuevas entrevistas en el marco de la causa. En paralelo, buscarán avanzar en la obtención de muestras de ADN de la hermana y el hijo de la víctima.

El objetivo de esas muestras es poder cotejarlas ante el eventual hallazgo de restos humanos en la zona, donde los rastrillajes se están profundizando en las últimas horas.

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