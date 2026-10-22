Barclays despedirá a 5.000 empleados este año y atribuyó el recorte al avance de la inteligencia artificial

Barclays anunció el despido de 5.000 empleados durante este año debido a la incorporación de herramientas de inteligencia artificial (Europa Press)

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El banco británico Barclays anunció que despedirá a 5.000 empleados antes de que termine el año, una cifra equivalente al 5% de su plantilla global, y atribuyó buena parte del recorte a las mejoras de eficiencia que les permite la inteligencia artificial.

La entidad ya eliminó 1.000 puestos durante la primera mitad de 2026 y completará los 4.000 restantes en lo que queda del año, según confirmó este jueves junto a la presentación de sus resultados del tercer trimestre. La entidad bancaria empleaba a unas 93.000 personas en todo el mundo a fines de 2025.

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Alrededor del 60% de los puestos eliminados corresponden a funciones de soporte interno, entre ellas programadores, de acuerdo con la presentación de resultados del banco. La mayor parte de los recortes se concentra en la banca minorista del Reino Unido, aunque también afecta a la banca de inversión.

C.S. Venkatakrishnan, director ejecutivo del grupo, dijo que la reducción de personal es “el resultado de las inversiones que hicimos en tecnología durante varios años y que seguimos haciendo”. Según explicó, esa inversión permitió modernizar plataformas y simplificar procesos, lo que redujo la necesidad de algunos roles técnicos.

“La IA tiene un papel importante y puede tener un papel aún más importante en el futuro. Suelo decir que es la cobertura de la torta, no la torta en sí, porque primero hay que construir la infraestructura para aprovechar sus beneficios”, afirmó el ejecutivo, citado por el diario The Standard.

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Ganancias en alza pese al recorte de personal

Barclays reportó una ganancia antes de impuestos de 2.300 millones de libras esterlinas (unos USD 3.100 millones) en el tercer trimestre, un 12% más que un año atrás, en línea con las previsiones de los analistas. El ingreso del grupo fue de 7.400 millones de libras (USD 9.900 millones), por debajo de lo esperado.

La entidad financiera reportó una ganancia trimestral antes de impuestos de 2.300 millones de libras esterlinas (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

La directora financiera, Anna Cross, precisó ante periodistas que el banco ya tomó medidas de reducción de costes estructurales por 200 millones de libras (USD 267 millones) durante el trimestre, dentro de un plan anual que suma unos 600 millones de libras (USD 800 millones), el doble de lo que se había proyectado a comienzos de año.

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Cross también adelantó que Barclays prevé otros 300 millones de libras (USD 400 millones) en ahorros adicionales durante el último trimestre del año, como parte de una estrategia de tres años centrada en recortar costos y ampliar su capacidad tecnológica.

Un indicio claro de cómo la IA reduce dotación

Según consignó la agencia Reuters, el anuncio de Barclays es una de las señales más claras hasta ahora, entre los grandes bancos, de cómo la inteligencia artificial les permite a las empresas reducir personal en funciones de soporte y desarrollo de software.

El recorte se da en un contexto de caída en la acción de la entidad monetaria, que bajó cerca de 1% tras el anuncio y acumula una baja del 12% en lo que va del año, en línea con otros bancos europeos que corrigieron después de varios años de subas impulsadas por tasas de interés más altas.

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La reestructuración de la entidad coincidió con el debate previo a la presentación del nuevo presupuesto del Reino Unido (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

El resultado de la institución quedó por debajo de lo esperado en su división de títulos de renta fija, cuyos ingresos cayeron 19%, hasta 1.000 millones de libras, una baja más marcada que la de sus pares estadounidenses. En cambio, el negocio de acciones creció 47%, por encima del promedio de sus competidores en Wall Street.

Venkatakrishnan también se refirió a la especulación sobre un posible aumento de impuestos a los bancos en el próximo presupuesto británico. Dijo que el sector ya paga una carga tributaria más alta que en otros países, aunque remarcó que un eventual gravamen “no sería un golpe financiero” por su diversificación internacional.

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El anuncio se conoció días antes de que el ministro de Finanzas, John Healey, presente el presupuesto de otoño del Reino Unido, previsto para el 28 de octubre, en el que no descartó nuevos impuestos a las ganancias extraordinarias de los bancos.

Barclays se acerca así al cierre de un plan trienal de recorte de costos e inversión tecnológica que, según el banco, ya alcanzó o está en camino de cumplir todas sus metas para 2026, con una revisión de los objetivos de 2028 prevista para los próximos meses.