Robots humanoides también quieren vestir a la moda: Japón crea colección de ropa para máquinas

Un robot humanoide camina vestido con un traje beige durante una presentación en Japón. La vestimenta fue desarrollada en conjunto por la firma United Arrows y GMO AI & Robotics, diseñada para adaptarse al movimiento y a la temperatura operativa del autómata.

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La empresa japonesa GMO AI & Robotics presentó una colección de ropa diseñada específicamente para robots humanoides, en colaboración con la marca de moda United Arrows. La iniciativa busca que estas máquinas generen una mayor sensación de cercanía con las personas, en un contexto en el que su presencia comienza a extenderse a espacios públicos, comercios y otros entornos cotidianos.

La colección incluye cuatro prendas: una chaqueta, unos pantalones, una camiseta y una bufanda de color naranja. Las piezas están diseñadas para adaptarse a los movimientos de los robots y evitar interferencias con su funcionamiento, especialmente con la disipación del calor que generan sus componentes.

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La compañía anunció que las prendas estarán disponibles en su página web y también se comercializarán en tiendas temporales. Con este lanzamiento, la empresa japonesa busca explorar una dimensión menos habitual del desarrollo robótico: la apariencia de las máquinas y la manera en que su diseño puede influir en la interacción con los seres humanos.

Empresa japonesa lanza ropa para robots humanoides. (GMO AI & Robotics)

Japón lleva la moda al mundo de los robots humanoides

La propuesta de GMO AI & Robotics, que forma parte del grupo GMO Internet, responde a una transformación en la manera de concebir los robots humanoides. A medida que estas máquinas se preparan para desempeñar tareas en tiendas, instalaciones públicas y otros espacios compartidos con personas, su diseño exterior comienza a adquirir mayor relevancia.

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Hasta ahora, buena parte del desarrollo de estos dispositivos se ha centrado en cuestiones como la movilidad, la autonomía, la capacidad para manipular objetos y la ejecución de tareas. Sin embargo, la compañía japonesa sostiene que la apariencia también puede contribuir a que las personas se familiaricen con los robots y se sientan más cómodas al interactuar con ellos.

La colección se presentó mediante un vídeo promocional publicado por United Arrows. En las imágenes aparece uno de los robots comercializados por GMO en Japón, diseñado por la empresa china Unitree, mientras camina por una tienda de ropa vacía con una chaqueta amplia y unos pantalones de color crema.

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En Japón, una empresa sacó una línea de ropa para robots humanoides. (GMO AI & Robotics)

El desplazamiento del robot evidencia los desafíos que todavía afrontan estas máquinas para reproducir los movimientos humanos con naturalidad. La ropa, por su parte, introduce una dimensión estética que hasta ahora no ha sido una prioridad en buena parte de los proyectos de robótica.

Cómo es la ropa diseñada para robots

La colección está compuesta por cuatro piezas que combinan criterios estéticos con requisitos técnicos. La chaqueta, los pantalones y la camiseta conforman el conjunto principal, mientras que una bufanda naranja añade un elemento de contraste.

La elección de los colores también responde a una decisión de diseño. Según la compañía, se optó por tonos grises claros para armonizar con la textura metálica de los robots y complementar su apariencia.

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No obstante, la ropa para humanoides debe cumplir condiciones diferentes a las de las prendas convencionales. Estos dispositivos cuentan con articulaciones, motores y componentes electrónicos que necesitan espacio para moverse y liberar calor durante su funcionamiento.

Ropa para robots humanoides ha sido diseñado en Japón. (GMO AI & Robotics)

Por ese motivo, las prendas prescinden de forros interiores que puedan dificultar la disipación térmica. Además, están concebidas para adaptarse a los rangos de movimiento de los robots, de modo que la vestimenta no limite sus desplazamientos.

Estas características muestran que el diseño de ropa para máquinas requiere considerar tanto la apariencia como las particularidades mecánicas y térmicas de cada dispositivo.

Los robots humanoides buscan espacio en aeropuertos y comercios

La iniciativa de GMO AI & Robotics se suma a los esfuerzos de la compañía por impulsar el uso de robots humanoides en actividades prácticas. En mayo de 2026, la empresa comenzó una prueba de larga duración junto con Japan Airlines (JAL) para evaluar el empleo de estas máquinas en tareas de carga y descarga de equipaje en aeropuertos.

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Este tipo de aplicaciones busca determinar hasta qué punto los robots pueden asumir determinadas labores en entornos operativos, donde deben desplazarse, manipular objetos y trabajar en espacios diseñados principalmente para personas.

Una empresa japonesa busca que los robots humanoides se integren más a los espacios públicos. (GMO AI & Robotics)

La incorporación de ropa no demuestra por sí misma que los robots estén preparados para desempeñar más funciones, pero refleja cómo las empresas comienzan a explorar aspectos adicionales a sus capacidades técnicas.

A medida que estas máquinas se acerquen a entornos cotidianos, cuestiones como su apariencia, la seguridad y la facilidad de interacción podrían adquirir mayor importancia. La colección japonesa representa un ejemplo de cómo la industria empieza a considerar la relación entre tecnología, diseño y aceptación social de los robots humanoides.

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