Tecno

En qué parte de la cronología de Dragon Ball se ubica Dragon Ball Super Beerus

Desde el final de la saga de Buu hasta las películas de ‘Super’, esta guía repasa cómo seguir la historia sin perderse ni repetir arcos

Dragon Ball Super Beerus estrena nuevos episodios todas las semanas.
Dragon Ball Super Beerus estrena nuevos episodios todas las semanas. (Crunchyroll)
Guardar

El regreso de Beerus puede generar una duda entre quienes quieren retomar la franquicia o verla por primera vez: ¿hay que terminar Dragon Ball Z antes de empezar Dragon Ball Super Beerus? La respuesta depende de si se prioriza el orden de la historia o el de estreno.

En la cronología, la llegada del Dios de la Destrucción ocurre después de la derrota de Majin Buu y antes del epílogo de ‘Z’, cuando Goku conoce a Uub en el 28.º Torneo de Artes Marciales.

PUBLICIDAD

La nueva serie no es una continuación que arranque después de todo lo visto en ‘Dragon Ball Super’. Toei Animation la presenta como una edición mejorada del anime de 2015, con escenas nuevas, imágenes remasterizadas y una reconstrucción de la historia.

La temporada de 19 episodios aborda los primeros arcos de ‘Super’, incluidos los de Beerus, Freezer y el enfrentamiento entre los universos 6 y 7, según la información difundida sobre la serie.

Dragon Ball Super Beerus ya se estrenó en diferentes países de América Latina y España.
Dragon Ball Super Beerus ya se estrenó en diferentes países de América Latina y España. (Crunchyroll)

El orden cronológico para seguir la historia

Quienes quieran recorrer la trama en secuencia pueden seguir esta guía:

  1. ‘Dragon Ball’, desde la infancia de Goku hasta su enfrentamiento con Piccolo Jr.
  2. ‘Dragon Ball Z’ o ‘Dragon Ball Z Kai’, hasta el final de la saga de Majin Buu. ‘Kai’ ofrece una versión más condensada de esa etapa.
  3. ‘Dragon Ball Daima’, cuya historia ocurre después de la derrota de Buu y antes de la llegada de Beerus.
  4. La saga de Beerus, en una de estas versiones: la película ‘Dragon Ball Z: La batalla de los dioses’, los primeros episodios de ‘Dragon Ball Super’ o la nueva edición ‘Dragon Ball Super: Beerus’.
  5. El resto de ‘Dragon Ball Super’, desde los arcos posteriores al torneo entre los universos 6 y 7 hasta el Torneo del Poder.
  6. ‘Dragon Ball Super: Broly’, que continúa la historia después del anime.
  7. ‘Dragon Ball Super: Super Hero’, situada después de ‘Broly’ y antes del epílogo de ‘Dragon Ball Z’.
  8. El final de ‘Dragon Ball Z’, con el torneo en el que Goku conoce a Uub.

El sitio oficial de la franquicia enumera las películas y series, aunque su cronología de lanzamientos no equivale necesariamente al orden de los acontecimientos. En particular, ‘Daima’ se ubica entre Majin Buu y la saga de Beerus.

PUBLICIDAD

Dragon Ball Super: Beerus, tráiler
Dragon Ball Super Beerus se encuentra disponible en diferentes plataformas de streaming. (TOEI Animation)

¿Película, anime original o nueva versión?

Para llegar rápido a Dragon Ball Super Beerus, basta con ver el final de la saga de Buu y seguir con ‘Daima’. Después se puede elegir cómo conocer el encuentro con Beerus.

La película ‘La batalla de los dioses’ cuenta ese primer choque en formato cinematográfico; el anime original lo desarrolla en sus episodios iniciales, mientras que la nueva edición reorganiza y renueva la historia.

No es necesario ver las tres versiones seguidas: repiten el mismo arco, aunque con diferencias de ritmo y presentación. Quien elija la nueva edición puede continuar después con los arcos que vienen a continuación en el anime original, sin volver a ver la historia de Beerus.

Como la versión mejorada incluye también tramas posteriores, conviene comprobar qué episodios abarca antes de retomar ‘Dragon Ball Super’ desde la numeración de 2015.

Captura de pantalla de la página de Crunchyroll con el título Dragon Ball Super: Beerus, ilustraciones de personajes de animación y menús de texto
La plataforma de transmisión Crunchyroll presenta la ficha informativa de la serie animada Dragon Ball Super: Beerus con opciones de reproducción y datos técnicos. (Crunchyroll)

Dónde ver Dragon Ball Super Beerus

La serie está disponible en Crunchyroll en Latinoamérica y España. En Latinoamérica también puede verse en Disney+, HBO Max y Netflix, con estrenos semanales en días distintos.

En España se suman AnimeBox, Disney+ y Netflix; además, está disponible en Prime Video mediante el canal de Crunchyroll. La disponibilidad y el catálogo pueden variar según el país, por lo que conviene buscar el título en la aplicación de cada plataforma.

Temas Relacionados

Dragon Ball Super BeerusDragon BallGokuCrunchyrollLo último en tecnologíatecnología-noticiasdónve ver dragon ball super beerus

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Apple cambia las condiciones para comprar el iPhone Duo: ahora solo se pueden reservar dos

El límite alcanza todas las configuraciones del teléfono plegable de Apple, cuyo precio en Estados Unidos va de 1.999 a 3.199 dólares, según el almacenamiento

Apple cambia las condiciones para comprar el iPhone Duo: ahora solo se pueden reservar dos

Google lanza en Chrome alerta que distingue sitios “sospechosos” de los ya conocidos como “peligrosos”

La actualización también amplía la detección de estafas con Gemini y suma alertas contra comandos maliciosos copiados sin saberlo

Google lanza en Chrome alerta que distingue sitios “sospechosos” de los ya conocidos como “peligrosos”

Disney pagará USD 20 millones a Character.AI por una licencia que la protege de las demandas por daños a menores

La empresa estructuró el acuerdo a través de la quiebra del chatbot para contratar a su personal sin heredar sus juicios

Disney pagará USD 20 millones a Character.AI por una licencia que la protege de las demandas por daños a menores

Un agricultor halló en su campo de maíz en Minnesota los restos de un cohete chino de 3,35 metros

La nave debía reingresar sobre el océano, pero una maniobra fallida lo hizo caer sobre Estados Unidos

Un agricultor halló en su campo de maíz en Minnesota los restos de un cohete chino de 3,35 metros

“Todas las empresas fabricarán cerebros y tendrán dos fábricas, la real y la digital”: Jensen Huang, CEO de Nvidia

La tecnología del gemelo digital permite ejecutar simulaciones y ajustes sin asumir riesgos sobre la producción física

“Todas las empresas fabricarán cerebros y tendrán dos fábricas, la real y la digital”: Jensen Huang, CEO de Nvidia

DEPORTES

El Manchester City de Enzo Fernández vence a AEK Atenas por la fecha 3 de la Champions League: la agenda completa

El Manchester City de Enzo Fernández vence a AEK Atenas por la fecha 3 de la Champions League: la agenda completa

El entrenador más joven de la Premier League se casó a escondidas con una estrella de telenovelas: el detalle que lo delató

Boca Juniors buscará dar vuelta la serie contra Vasco da Gama para avanzar a la final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Francisco Cerúndolo debuta en Bruselas y Etcheverry en Almaty: orden de juego y cómo verlos en vivo

Shaquille O’Neal reveló la exigente rutina para mantener su imponente físico a los 54 años: “Lo que menos me gusta es correr”

TELESHOW

Ricardo Darín habló de las denuncias contra Hernán Casciari por presunta estafa: “Fue un error por parte de él”

Ricardo Darín habló de las denuncias contra Hernán Casciari por presunta estafa: “Fue un error por parte de él”

Entre autógrafos, flores y regalos, así fue la llegada de Aitana a Buenos Aires

La emotiva despedida de Susana Giménez a Antonio Grimau: “Te recordaré siempre como un actor brillante”

El mejor amigo de Julieta Prandi dejó entrever el motivo de su separación y apuntó contra una ex de Emanuel Ortega: “Ciertas cuestiones le hacían ruido”

Luisana Lopilato se emocionó al recordar la grave enfermedad que tuvo su hijo Noah: “El dolor nunca se olvida”

INFOBAE AMÉRICA

“Solo falta retirar los cuerpos”: Restos de madre e hija asesinadas en Costa Rica serán repatriadas a Nicaragua

“Solo falta retirar los cuerpos”: Restos de madre e hija asesinadas en Costa Rica serán repatriadas a Nicaragua

Guatemala: Familiares y amigos despiden a Juan Francisco Solórzano Foppa tras su asesinato en Campo Marte, el pasado sábado

La construcción y las actividades inmobiliarias aportan cerca del 18% del Producto Interno Bruto en El Salvador

¿Cuántos soldados salvadoreños están en Haití y qué tareas cumplen en la fuerza antipandillas?

Puertos de Panamá superan los 7.6 millones de TEU hasta septiembre pese a las caídas de Balboa y Cristóbal