En qué parte de la cronología de Dragon Ball se ubica Dragon Ball Super Beerus

Dragon Ball Super Beerus estrena nuevos episodios todas las semanas. (Crunchyroll)

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El regreso de Beerus puede generar una duda entre quienes quieren retomar la franquicia o verla por primera vez: ¿hay que terminar Dragon Ball Z antes de empezar Dragon Ball Super Beerus? La respuesta depende de si se prioriza el orden de la historia o el de estreno.

En la cronología, la llegada del Dios de la Destrucción ocurre después de la derrota de Majin Buu y antes del epílogo de ‘Z’, cuando Goku conoce a Uub en el 28.º Torneo de Artes Marciales.

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La nueva serie no es una continuación que arranque después de todo lo visto en ‘Dragon Ball Super’. Toei Animation la presenta como una edición mejorada del anime de 2015, con escenas nuevas, imágenes remasterizadas y una reconstrucción de la historia.

La temporada de 19 episodios aborda los primeros arcos de ‘Super’, incluidos los de Beerus, Freezer y el enfrentamiento entre los universos 6 y 7, según la información difundida sobre la serie.

Dragon Ball Super Beerus ya se estrenó en diferentes países de América Latina y España. (Crunchyroll)

El orden cronológico para seguir la historia

Quienes quieran recorrer la trama en secuencia pueden seguir esta guía:

‘Dragon Ball’, desde la infancia de Goku hasta su enfrentamiento con Piccolo Jr. ‘Dragon Ball Z’ o ‘Dragon Ball Z Kai’, hasta el final de la saga de Majin Buu. ‘Kai’ ofrece una versión más condensada de esa etapa. ‘Dragon Ball Daima’, cuya historia ocurre después de la derrota de Buu y antes de la llegada de Beerus. La saga de Beerus, en una de estas versiones: la película ‘Dragon Ball Z: La batalla de los dioses’, los primeros episodios de ‘Dragon Ball Super’ o la nueva edición ‘Dragon Ball Super: Beerus’. El resto de ‘Dragon Ball Super’, desde los arcos posteriores al torneo entre los universos 6 y 7 hasta el Torneo del Poder. ‘Dragon Ball Super: Broly’, que continúa la historia después del anime. ‘Dragon Ball Super: Super Hero’, situada después de ‘Broly’ y antes del epílogo de ‘Dragon Ball Z’. El final de ‘Dragon Ball Z’, con el torneo en el que Goku conoce a Uub.

El sitio oficial de la franquicia enumera las películas y series, aunque su cronología de lanzamientos no equivale necesariamente al orden de los acontecimientos. En particular, ‘Daima’ se ubica entre Majin Buu y la saga de Beerus.

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Dragon Ball Super Beerus se encuentra disponible en diferentes plataformas de streaming. (TOEI Animation)

¿Película, anime original o nueva versión?

Para llegar rápido a Dragon Ball Super Beerus, basta con ver el final de la saga de Buu y seguir con ‘Daima’. Después se puede elegir cómo conocer el encuentro con Beerus.

La película ‘La batalla de los dioses’ cuenta ese primer choque en formato cinematográfico; el anime original lo desarrolla en sus episodios iniciales, mientras que la nueva edición reorganiza y renueva la historia.

No es necesario ver las tres versiones seguidas: repiten el mismo arco, aunque con diferencias de ritmo y presentación. Quien elija la nueva edición puede continuar después con los arcos que vienen a continuación en el anime original, sin volver a ver la historia de Beerus.

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Como la versión mejorada incluye también tramas posteriores, conviene comprobar qué episodios abarca antes de retomar ‘Dragon Ball Super’ desde la numeración de 2015.

La plataforma de transmisión Crunchyroll presenta la ficha informativa de la serie animada Dragon Ball Super: Beerus con opciones de reproducción y datos técnicos. (Crunchyroll)

Dónde ver Dragon Ball Super Beerus

La serie está disponible en Crunchyroll en Latinoamérica y España. En Latinoamérica también puede verse en Disney+, HBO Max y Netflix, con estrenos semanales en días distintos.

En España se suman AnimeBox, Disney+ y Netflix; además, está disponible en Prime Video mediante el canal de Crunchyroll. La disponibilidad y el catálogo pueden variar según el país, por lo que conviene buscar el título en la aplicación de cada plataforma.