Hermano de Karildi Marín llama a familias de desaparecidos en Cuba a formar una red de apoyo

Yoandri Marín propuso la creación de una red de apoyo para familiares de personas desaparecidas en Cuba. (Foto: Redes sociales)

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Yoandri Marín propuso crear una red de apoyo entre familiares de personas desaparecidas en Cuba, después de casi tres años sin información sobre su hermana, Karildi Caridad Marín Lobaina.

Karildi tenía 24 años cuando desapareció el 14 de diciembre de 2023, luego de salir de su residencia en Párraga para asistir a una fiesta. Desde entonces, la familia afirma que no ha vuelto a tener noticias sobre ella.

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La iniciativa busca reunir a madres, hermanos, hijos y otros allegados para intercambiar información, organizar los datos disponibles de cada caso y facilitar contactos con personas dispuestas a colaborar en las búsquedas. La propuesta todavía no cuenta con una estructura formal, una oficina ni recursos económicos.

Según el Observatorio de Alas Tensas, Yoandri Marín indicó que la fiesta a la que se dirigía Karildi pudo haberse realizado en El Cerro. La familia desconoce qué ocurrió después de que la joven salió de su casa.

Karildi Marín continúa desaparecida desde diciembre de 2023

La familia presentó una denuncia por desaparición en la estación policial de Capri. En enero de 2024, Yoandri Marín cuestionó la actuación de las autoridades durante las gestiones para localizar a su hermana.

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Karildi Caridad Marín Lobaina desapareció el 14 de diciembre de 2023 tras salir de su residencia en Párraga rumbo a una fiesta. (Foto: Redes sociales)

El hermano de Karildi contó que se había alejado de las redes sociales a raíz de la situación. “Me perdí un tiempo de las redes. El dolor de no saber nada de mi hermana me hizo apartarme, porque hay heridas que uno aprende a cargar en silencio, aunque por dentro sigan doliendo”, expresó.

Tras retomar sus publicaciones, Marín planteó la posibilidad de formar una red entre personas que busquen a familiares desaparecidos. Su idea es que quienes atraviesen esos procesos puedan compartir experiencias y contar con orientación para organizar la información de sus casos.

“Quiero crear un espacio seguro donde una madre, un hermano, un hijo o cualquier familiar de una persona desaparecida pueda encontrar alguien que lo escuche, orientación para organizar su caso y una mano amiga que no lo abandone”, afirmó.

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Cuba no cuenta con un registro público de personas desaparecidas

Cuba no dispone de un registro público de personas desaparecidas ni de un sistema nacional de alerta temprana. Ante esa falta de mecanismos, familiares y organizaciones independientes utilizan las redes sociales para difundir información y pedir ayuda ciudadana.

El Observatorio de Alas Tensas, identificado como OGAT, documentó 40 desapariciones de mujeres, niñas y niños en 2025. La organización informó que 26 de esas personas fueron localizadas con vida y seis fueron halladas sin vida.

Al finalizar ese año, ocho personas continuaban desaparecidas, según el observatorio. OGAT también registró la ausencia de mecanismos institucionales de acompañamiento para las familias durante las búsquedas.

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La familia de la joven presentó una denuncia formal en la estación policial de Capri y cuestionó la actuación de las autoridades. (Foto: Redes sociales)

Marín sostuvo que otras familias afrontan una situación similar. “Y mientras tanto, las desapariciones siguen, la violencia sigue y muchas familias continúan viviendo una pesadilla que pocos pueden comprender si no la han sufrido”, señaló.

La red propuesta por el hermano de Karildi apunta a que los familiares puedan ordenar información, comunicarse entre sí y buscar apoyo de personas u organizaciones que quieran colaborar.

Las alertas ciudadanas cubren parte del vacío informativo

La campaña “No Me Olvides”, vinculada a OGAT y a Yo Sí Te Creo en Cuba, forma parte de las iniciativas de la sociedad civil para difundir casos de personas desaparecidas.

También funcionan las alertas ciudadanas #AlertaYeniset, destinadas a mujeres desaparecidas, y #AlertaMayde, centradas en menores de edad. Estas redes verifican la información con familiares o personas cercanas antes de publicar cada caso.

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La iniciativa ciudadana busca reunir a los allegados para ordenar datos de los casos y facilitar contactos de búsqueda comunitaria. (Imagen: Redes sociales)

Las familias pueden denunciar una desaparición de inmediato ante la Policía. También pueden conservar fotografías, datos sobre el último avistamiento y posibles pruebas, además de solicitar información sobre las acciones realizadas durante la búsqueda.

Marín dijo que no puede asegurar resultados inmediatos. “No prometo milagros. Prometo trabajar para construir una red de apoyo, aprender junto a otras familias y buscar personas dispuestas a colaborar de corazón”, afirmó.