Google lanza en Chrome alerta que distingue sitios “sospechosos” de los ya conocidos como “peligrosos”

Chrome suma un sistema de advertencias de dos niveles para identificar sitios web riesgosos. (Reuters)

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Google comenzó a mostrar en Chrome una advertencia diferenciada para sitios “sospechosos”, separada de la alerta ya existente para páginas “peligrosas”. La función llega junto a una versión mejorada de la detección de estafas con Gemini, disponible para quienes activaron el modo de Protección Reforzada del navegador.

La nueva alerta de sitio “sospechoso” aparece como una ventana emergente sobre la página oscurecida, con la opción de marcarla como segura si el usuario confía en que no hay riesgo. Google la describe como un veredicto “de baja confianza”, es decir, con una posibilidad real de error.

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“Al adaptar así la interfaz de advertencia, podemos expandir con seguridad la cobertura y mostrar un mayor volumen de alertas de protección”, explicó Jasika Bawa, gerente de producto de Chrome, en el anuncio oficial de Google.

La nueva alerta de sitio "sospechoso" se muestra como una ventana emergente sobre la página oscurecida. (Reuters)

La advertencia de sitio “peligroso”, en cambio, sigue ocupando casi toda la pantalla con un fondo rojo, como ya ocurría antes del cambio. Google la reserva para los casos de “alta confianza”, cuando el riesgo de daño al usuario es mayor.

El esquema reproduce el sistema de dos niveles que Chrome introdujo en 2024 para las descargas de archivos, que distingue entre documentos “sospechosos” y “peligrosos” según el grado de certeza de la detección.

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Gemini amplía la detección de estafas

Chrome también reforzó la detección de estafas basada en Gemini, el modelo de inteligencia artificial de Google. Hasta ahora, la función operaba de forma local en el dispositivo y solo identificaba intentos de fraude de soporte técnico.

Gemini amplía su análisis a estafas de antivirus falsos y actualizaciones de navegador apócrifas. (Reuters)

Desde esta actualización, el análisis pasó a un modelo que procesa los datos en los servidores de Google y amplía su cobertura a las estafas de antivirus falsos y de supuestas actualizaciones del navegador.

El sistema evalúa el contenido de la página para detectar señales como la marca que se intenta imitar, la intención del sitio y una probabilidad de estafa. Esa información se combina con la reputación del dominio antes de que Chrome muestre una advertencia.

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Google precisó que el texto de las páginas solo se envía para su análisis cuando el sitio muestra indicios de estafa de alta confianza, y aclaró que ese contenido no queda registrado ni se usa para entrenar sus modelos.

Chrome ahora detecta también las estafas conocidas como "ClickFix", que inducen a ejecutar comandos maliciosos. (Europa Press)

Alertas contra los comandos maliciosos de “ClickFix”

La compañía sumó además una protección contra las estafas conocidas como “ClickFix”, que instruyen a la víctima a copiar y ejecutar un comando para “solucionar” un problema inventado. El texto que la persona termina pegando en su computadora puede ser distinto del que vio en pantalla.

Esos comandos suelen activar herramientas que ya vienen instaladas en el sistema operativo, como PowerShell o el símbolo del sistema de Windows, para instalar programas maliciosos sin pasar por los controles de descarga del navegador.

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Cuando un usuario con Protección Reforzada copia uno de estos comandos sospechosos, Chrome elimina la información personal identificable del texto y la envía a Safe Browsing, el sistema antiphishing de Google, para su análisis.

Más de 1.000 millones de usuarios de Chrome activaron la Protección Reforzada hasta 2025. (Europa Press)

Más de 1.000 millones de usuarios protegidos

Google introdujo la Protección Reforzada en 2020 para enfrentar el avance de las estafas y la ingeniería social en la web. Según la empresa, para 2025 ya la habían activado más de 1.000 millones de usuarios de Chrome.

La compañía sostiene que esos usuarios están diez veces más protegidos frente al phishing, la ingeniería social, el abuso de notificaciones y otras estafas, en comparación con quienes usan el modo estándar de Safe Browsing.

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Safe Browsing, el sistema que sustenta todas estas alertas, funciona desde 2005 y hoy protege a más de 5.000 millones de dispositivos en Chrome, Android, Gmail y otros productos de Google, según la empresa.

Safe Browsing, el sistema antiphishing de Google, protege a más de 5.000 millones de dispositivos en el mundo. (Europa Press)

Las nuevas alertas de sitios “sospechosos” solo están disponibles, por ahora, para quienes activaron la Protección Reforzada. Google no precisó si planea extenderlas al resto de los usuarios de Chrome, que usan por defecto el modo estándar de Safe Browsing.