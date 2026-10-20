Cultura

Storm King, un museo de esculturas al aire libre en Nueva York que mira "hacia el futuro"

Tras seis décadas, el recinto artístico renovó instalaciones gracias a $53 millones y prevé estrenar una muestra dedicada a Ellsworth Kelly durante 2027

Storm King, un museo de esculturas al aire libre en Nueva York que mira "hacia el futuro"
La escultura de acero Iliad (1974–76) del artista ruso-estadounidense Alexander Liberman, en el Storm King Art Center en New Windsor, Nueva York (EFE/ Nora Quintanilla)
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Una hora y media al norte de la ciudad de Nueva York, en medio de una montaña, se ubica Storm King Art Center, un museo de esculturas al aire libre con obras de Calder, Noguchi o Serra que busca seguir inspirando al mundo después de 66 años.

Fundado en 1960 por dos empresarios del sector industrial, Ralph E. Ogden y H. Peter Stern, Storm King invita a pasear por unas 200 hectáreas de campo a las que da la bienvenida El arco, una de las últimas esculturas monumentales de Alexander Calder, con 15 metros de altura forjados en acero.

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“La obra de Calder es una de las joyas de la colección”, dice su directora ejecutiva, Nora Lawrence, la primera líder del museo ajena a la familia fundadora, y que fue elegida unánimemente por su junta en 2025, tras destacarse anteriormente como directora artística y comisaria jefa.

“Me gusta cómo se completa con las personas que caminan hacia ella y pasan por debajo: se convierten, a la vez, en parte del paisaje y de la escultura”, agrega con aire jovial la directora, quien ha contribuido a la renovación del museo a lo largo de sus 15 años de carrera ascendente.

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En total, suele haber a la vista unas 100 esculturas sobre el telón de fondo exuberante de los prados, los árboles y la montaña de Schunnemunk, de la cual los fundadores, a través de su empresa Star Expansion, donaron 850 hectáreas que ahora pertenecen al estado como un parque natural protegido.

“Hemos trabajado durante años para conservar el espacio natural, tanto dentro de nuestro terreno como en los alrededores. Preservar estas vistas y colaborar con organizaciones locales de conservación es fundamental para mantener este lugar verde, bello y exuberante”, asegura.

Lawrence señala que el modelo de la institución, que ha sido replicada en otros lugares del mundo, es simple: se trata de una organización sin ánimo de lucro, es decir, que “nadie es dueño de este sitio: está gestionado y financiado por donaciones, admisiones, eventos públicos y privados”.

Y está “dirigida por una junta que trabaja con el equipo del museo para tomar decisiones y orientar a la institución hacia el futuro”, apostilla la responsable.

Storm King, un museo de esculturas al aire libre en Nueva York que mira "hacia el futuro"
Un grupo de personas camina frente a la escultura de acero 'El arco' (1975) del artista estadounidense Alexander Calder, en el Storm King Art Center en New Windsor, Nueva York (EFE/ Nora Quintanilla)

Un museo en crecimiento

En el presente más inmediato, Storm King ha recibido impulso de una inyección de 53 millones de dólares -un 20 % fondos públicos- que sirvió parar mejorar y ampliar sus instalaciones, incluyendo un edificio para la conservación, fabricación y mantenimiento de la colección.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, atribuyó esa inversión al “crecimiento” del museo, algo que respaldan las cifras: desde que Lawrence se unió como comisaria en 2011, su audiencia ha crecido un 76 %, y en 2025 registró 140.000 visitantes, según indicó un portavoz.

No en vano, algunas de las piezas expuestas, permanentes o temporales, han causado sensación en la era de internet, donde una fotografía en redes sociales tiene poder de convocatoria y esculturas como Mirror fence (Valla de espejo), de Alyson Shotz, resultan espectaculares.

El museo ofrece además una programación con ‘tours’, charlas, actividades, conciertos y residencias artísticas que han contribuido a dinamizar su público, y recientemente acogió un desfile de moda de la marca sostenible Collina Strada, que Lawrence describe como “la guinda del pastel”.

En los próximos meses, se avecinan más cambios: en noviembre debutará una nueva comisaria sénior, Anne Reeve, que sumará fuerzas al equipo para seguir “desarrollando proyectos ambiciosos que abordan los temas de nuestro tiempo”, indicó Lawrence en un comunicado.

Hasta esa fecha se exponen instalaciones temporales contemporáneas como Mensaje desde el barro, de Anicka Yi, que combina biología, geología e historia, y de cara a 2027 Storm King planea la primera exposición en EE.UU. dedicada a la escultura al aire libre de Ellsworth Kelly, reveló Artnet News.

“Servimos a una comunidad local, regional, nacional e internacional. Queremos que las personas vengan aquí y encuentren obras extraordinarias que no ven todos los días, en una escala y un entorno que hacen que la experiencia sea única”, apostilla la directora.

Fuente: EFE

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