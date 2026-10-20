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Apple cambia las condiciones para comprar el iPhone Duo: ahora solo se pueden reservar dos

El límite alcanza todas las configuraciones del teléfono plegable de Apple, cuyo precio en Estados Unidos va de 1.999 a 3.199 dólares, según el almacenamiento

Apple intentó mantener oculto el desarrollo del iPhone Duo.
En Estados Unidos, los clientes de Apple solo podrán comprar hasta dos unidades de iPhone Duo. (Apple)
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Apple estableció un máximo de dos iPhone Duo por cliente en su tienda en línea de Estados Unidos. El límite incluye todas las variantes del teléfono: si el comprador intenta añadir una tercera unidad, la tienda le pide que reduzca la cantidad antes de continuar con el pedido. La restricción también aparece en la aplicación Apple Store.

La compañía no ha explicado públicamente el motivo de esta decisión. El cambio se produce, sin embargo, después de una preventa con alta demanda: los pedidos del iPhone Duo comenzaron el viernes 16 de octubre y las unidades con entrega prevista para el lanzamiento se agotaron en pocos minutos. Apple anunció que el dispositivo estará disponible a partir del 23 de octubre.

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Apple permite comprar dos iPhone Duo por usuario ante la alta demanda del teléfono plegable.
Apple permite comprar dos iPhone Duo por usuario ante la alta demanda del teléfono plegable. (Apple)

Algunos pedidos llegarán en enero de 2027

El aumento de los tiempos de espera fue rápido. Durante las primeras horas de la preventa, las estimaciones de entrega empezaron a trasladarse a noviembre y diciembre. Para algunas configuraciones, la fecha disponible en la tienda de Apple llegó a enero de 2027. Los plazos varían según el país, el color y la capacidad de almacenamiento elegidos, y pueden cambiar a medida que se procesan los pedidos.

La demora no afecta únicamente a una variante. En Estados Unidos, las estimaciones de envío de las distintas opciones de almacenamiento y color se extendieron hasta enero pocas horas después de abrirse la preventa, según reportes de medios tecnológicos.

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El límite de dos unidades es relevante para quienes planeaban comprar más de un dispositivo en la misma operación. La página de compra permite seleccionar el modelo y la capacidad, pero bloquea el pedido si se supera el máximo. En otros mercados, Apple ya había mostrado restricciones similares durante el proceso de reserva, aunque las condiciones pueden variar entre tiendas nacionales.

Captura de pantalla de una publicación en redes sociales con la confirmación de compra de un teléfono celular plegable y su precio en dólares
El tiempo de entrega del iPhone Duo se extiende desde octubre de 2026 hasta febrero de 2027. (X)

Cuánto cuesta el iPhone Duo

En la tienda estadounidense de Apple, el precio depende de la capacidad de almacenamiento. El modelo de 256 GB cuesta 1.999 dólares; el de 512 GB, 2.199 dólares; el de 1 TB, 2.599 dólares, y el de 2 TB, 3.199 dólares. Estos precios corresponden a Estados Unidos y no incluyen impuestos; el costo puede cambiar en otros países por los impuestos locales y las condiciones de cada mercado.

El plegable se vende en los colores Night Sky y Star White. Apple lo presentó como su primer iPhone con pantalla plegable: tiene un panel interior de 7,6 pulgadas y una pantalla exterior de 5,4 pulgadas. El equipo incorpora una estructura de titanio grado 5 y una bisagra de precisión, dos elementos que la compañía destaca en la presentación del producto.

Dos manos sostienen un dispositivo móvil plegable sobre fondo blanco, una muestra el equipo cerrado y la otra desplegado
Dos manos sostienen un teléfono inteligente plegable en sus estados cerrado y desplegado sobre un fondo blanco. (Apple)

Qué se sabe sobre la compra en tiendas físicas

La disponibilidad en las Apple Store físicas es otra de las dudas para quienes no alcanzaron una fecha de entrega cercana. Apple anunció que el iPhone Duo estará disponible en sus tiendas y en distribuidores seleccionados desde el 23 de octubre, pero eso no garantiza que haya unidades para comprar sin reserva en cada local.

La cantidad disponible puede depender de la tienda, la configuración y el país. Por ello, quienes busquen el dispositivo para recogerlo en persona deberán revisar la disponibilidad local antes de desplazarse. La Apple Store permite consultar opciones de recogida cuando se selecciona un modelo, aunque el inventario puede agotarse.

Por ahora, la compañía mantiene el límite de dos unidades por cliente en su tienda estadounidense y los pedidos siguen sujetos a las fechas que muestra cada configuración. La combinación de una demanda elevada y una disponibilidad inicial limitada hizo que algunos compradores tengan que esperar varios meses para recibir el iPhone Duo.

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