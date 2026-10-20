Economía

El dólar subió por tercer día consecutivo y alcanzó el nivel más alto de octubre

La divisa mayorista cerró a $1.525, el mayor valor en un mes, con USD 673 millones ofertados. Al público subió a $1.545 para la venta en el Banco Nación

La fuerte oferta de contado contiene la volatilidad cambiaria.
La fuerte oferta de contado contiene la volatilidad cambiaria.
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El volumen de negocios en el mercado mayorista se mantiene elevado en octubre, un nivel acorde a las cifras muy positivas de exportaciones y superávit comercial de 2026. Con negocios por USD 673,2 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista tuvo una suba marginal de 50 centavos, a 1.525 pesos, para regresar a su precio más alto desde el récord nominal de $1.525,50 del 25 de septiembre, después de tres sesiones seguidas en alza.

En octubre el dólar suma ocho pesos o 0,5%, a un ritmo aún inferior al de la inflación. En el último año el tipo de cambio oficial avanzó 50 pesos o solo 3,4 por ciento.

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El BCRA estableció un techo para el régimen de bandas cambiarias en los 1.940,30 pesos. El dólar mayorista quedó a 415,39 pesos o 27,2% de ese límite teórico para la libre flotación.

“El dólar mayorista parecería amagar con intercalar un respiro más cerca de los $1.525, posiblemente antes de retomar un gradual reacomodamiento en el tiempo a fin de no quedar cada vez más atrás de la inflación. Más allá de las acotadas oscilaciones de las últimas ruedas, el principal foco sigue estando en el ritmo de compras del BCRA, que durante octubre viene promediando unos USD 90 millones diarios -más allá de que ayer aflojaron-, lo que evidencia una fuerte aceleración respecto a agosto y septiembre”, evaluó el economista Gustavo Ber.

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El dólar al público ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.545 para la venta, según la referencia del Banco Nación, en un máximo nominal ya alcanzado a fines de septiembre.

El dólar blue ganó diez pesos, a $1.570 para la venta, también récord nominal que iguala el máximo del 28 de julio. También registró un máximo histórico las paridad bursátil del “contado con liquidación” a $1.633 en acciones.

En el mercado de futuros el dólar operó con mínimas variantes y un volumen en pesos equivalente a USD 806,2 millones, según datos de A3 Mercados. Las posturas más negociadas, para fin de octubre, quedaron invariables a 1.534 pesos, mientras que los contratos para fin de año se pactaban a 1.590,50 pesos.

Detrás de la calma cambiaria a lo largo de este año sobresale el fundamento de el importante volumen de operaciones, que excedió el período estacional de las altas liquidaciones del agro en el segundo trimestre, gracias al récord exportador

“La balanza comercial de septiembre alcanzó un superávit de USD 2.976 millones, impulsado por exportaciones récord y por el desempeño de energía y combustibles. El flujo mejora la generación de divisas, aunque parte del resultado también refleja una contracción de las cantidades importadas”, aportó Vector Investments.

“De acuerdo con los datos del INDEC, las exportaciones ascendieron a USD 10.036 millones respaldadas por un alza interanual del 21,6%, donde el sector energético actuó como el principal dinamizador tras un salto del 89,1% en combustibles -liderado por el desempeño del petróleo en Vaca Muerta por mayores volúmenes y precios-, acompañado por incrementos del 17,5% en manufacturas industriales y del 16,8% en las de origen agropecuario”, precisó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“En contraste, las compras internacionales retrocedieron un 2,5% interanual hasta los USD7.060 millones, resentidas principalmente por retracciones en la adquisición de vehículos (-27,2%) y bienes de capital (-10,4%)”, indicó Morales.

“Hacia adelante, la reciente recuperación de los precios internacionales de los granos y los todavía elevados precios de la energía deberían seguir sosteniendo las exportaciones durante los próximos meses, con un superávit comercial promedio de alrededor de USD 2.000 millones”, proyectó Max Capital.

“Con estos elementos, y considerando que el saldo acumulado ya superó los USD 21.000 millones, el superávit comercial de 2026 podría ubicarse por encima de los USD 26.000 millones, más del doble del resultado de 2025 (USD 11.320 millones)”, estimó la consultora Abeceb.

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