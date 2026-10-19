Una figura del fútbol y la hija de una leyenda de la NBA participaron del desfile de una reconocida marca de lencería

Trinity Rodman debutó como modelo en el desfile de Victoria’s Secret (AFP)

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Apenas 24 horas después de jugar los 90 minutos en la victoria del Washington Spirit ante Gotham FC en la NWSL, Trinity Rodman realizó su debut en el desfile de Victoria’s Secret 2026 en Los Ángeles. La futbolista compartió la pasarela con Natalia Bryant, hija mayor de Kobe Bryant, durante la sección Pink del espectáculo.

El equipo de Rodman venció 1-0 a Gotham FC el sábado 17 de octubre, un resultado que aseguró su clasificación a los playoffs de la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL). Al día siguiente, la delantera cambió el campo de juego por las pasarelas, donde apareció con microshorts de lentejuelas, un top corto y un sujetador brillante.

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La futbolista estadounidense reconoció que la experiencia le provocó más tensión que los grandes partidos de su carrera. “Hay muchas diferencias. Es muy estresante”, afirmó antes de salir a la pasarela en declaraciones a Entertainment Tonight, recogidas por Daily Mail.

Rodman, que participó en una Copa del Mundo y obtuvo una medalla de oro olímpica en 2024, volvió a referirse a sus nervios en un video publicado por Hypebae. “Diría que estoy más nerviosa por esto que por un partido del Mundial”, sostuvo.

Rodman desfiló por la pasarela horas después de jugar un partido de fútbol (AFP)

La presencia de Natalia Bryant tuvo un valor personal para Rodman. Ambas se conocen desde la infancia debido a la relación que tuvieron sus padres en el baloncesto profesional: Dennis Rodman y Kobe Bryant fueron compañeros en Los Angeles Lakers durante la temporada 1998-99.

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“Natalia Bryant y yo nos conocemos desde que éramos pequeños, de cuatro o cinco años. La vi en cuanto entré. Fue muy agradable ver una cara conocida”, declaró Rodman a Good Morning America.

Bryant, de 23 años, debutó en el desfile de Victoria’s Secret luego de desarrollar su carrera como modelo. Firmó con IMG Models en 2021 y tuvo su primera experiencia en una pasarela de la Semana de la Moda de Milán en 2023, para Versace.

Antes del show, Bryant anticipó que llevaría un atuendo “muy rosa”. En la pasarela usó un sujetador negro con el logo Pink, una prenda rosa de mangas largas que cubría los hombros y los brazos, jeans intervenidos, accesorios brillantes y zapatos plateados. KATSEYE actuó durante esa parte del desfile.

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La modelo contó a Page Six que la convocatoria tenía un significado especial para ella. “¡Es increíble! No puedo esperar. Solía ver el programa todos los años, desde que era una niña pequeña”, dijo. También recordó que miraba las emisiones de manera repetida: “Tenía los programas en bucle, intentando meterme de lleno en ese ambiente. Y es una locura, porque ahora estoy en la misma sala con algunos de los veteranos. ¡Hay ángeles entre nosotros!”.

Trinity Rodman y Natalia Bryant compartieron desfile en el evento de Victoria’s Secret (AFP)

En su aparición, Trinity Rodman llevó el cabello castaño oscuro recogido. La jugadora explicó que eligió presentarse con su pelo natural y vinculó esa decisión con su idea de confianza personal. “Simplemente aceptar la individualidad de uno mismo, y especialmente en un día como hoy”, respondió al ser consultada por la clave para sentirse segura. Luego agregó: “Creo que esta es probablemente la primera vez que llevo mi cabello al natural, así que estoy muy emocionada de hacerlo y simplemente aceptaré quién soy”.

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Tras su paso por la pasarela, Rodman resumió cómo vivió el momento: “Me siento empoderada. Me siento segura. Me siento femenina. Es agradable”, declaró a Entertainment Tonight.

La futbolista ya había definido su relación con la moda en una entrevista con Vogue en 2024. “Muy llamativo, colorido y creativo”, describió entonces sobre su estilo. “Soy muy ecléctica. Es como que me pongo lo que sea y siempre hay alguien que me dice: ‘Oh, llevas un look muy Trin’. Y yo respondo: ‘¡No sé qué significa eso!’”.

Mientras Rodman llegó al desfile después de la clasificación de Washington Spirit a los playoffs, Bryant se preparó con yoga, estiramientos y música. “Hice un poco de yoga esta mañana, estiré y puse música motivadora. Tengo algo de Dua Lipa, algo de Beyoncé, algo de Tate. Es una buena mezcla”, contó antes de subir a la pasarela.

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Ambas protagonistas participaron de la sección Pink del evento (AFP)

La futbolista reconoció que tenía nervios al desfilar por la pasarela (AFP)

Natalia Bryant ya contaba con experiencia en el modelaje (Reuters)