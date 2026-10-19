Guatemala

“Creí que la violencia política había terminado”: familia de Solórzano Foppa exige en Guatemala una investigación exhaustiva, objetiva y transparente

Los allegados del exfiscal reclamaron identificar a los responsables del ataque armado ocurrido el 17 de octubre en la zona 5 capitalina, donde también murió Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro y hubo heridos

El programa de las exequias contempla un tributo en el Parque Central antes del entierro en el Cementerio Los Parques.
La familia de Juan Francisco Solórzano Foppa exigió a las autoridades identificar a los responsables del ataque en el Campo Marte. (Cortesía para Infobae América)
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La familia del exfiscal y abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, asesinado el sábado 17 de octubre en el Campo Marte, zona 5 de la Ciudad de Guatemala, exigió una investigación pronta, exhaustiva, objetiva y transparente para identificar a los responsables y evitar que el caso quede impune.

En un comunicado, los familiares afirmaron que el crimen representa una “pérdida irreparable” y pidieron que las instituciones actúen “con la diligencia, independencia y responsabilidad que este caso exige”. También reclamaron justicia por Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, quien murió durante el ataque armado.

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Julio Solórzano Foppa, tío del exfiscal y hermano de Silvia Foppa, madre de la víctima, describió el asesinato como “un acto terrible de violencia” y advirtió sobre sus posibles consecuencias para el país.

“No solo es un atentado contra su vida; estas cosas tienen otros propósitos y ciertamente otros impactos: generar miedo, generar desconfianza, desestabilizar el país”, afirmó.

La familia de Juan Francisco Solórzano Foppa exigió a las autoridades identificar a los responsables del ataque en el Campo Marte.
La familia de Julio Solórzano Foppa emitió un comunicado. (Familia de Juan Francisco Solórzano Foppa)

El familiar sostuvo que Solórzano Foppa dedicó su trayectoria a la justicia y a la denuncia pública. “Juan Francisco fue una persona dedicada toda su vida a la justicia, a la denuncia. Un hombre extraordinariamente valiente y trabajador”, expresó.

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La familia vinculó el crimen con una historia de violencia política

Julio Solórzano Foppa recordó que su familia sufrió asesinatos y desapariciones durante el conflicto armado interno de Guatemala. Mencionó el secuestro y desaparición de Alaide Foppa, madre de Silvia y Julio Solórzano Foppa, el 19 de diciembre de 1980 en la Ciudad de Guatemala.

También señaló que Juan Pablo Solórzano Foppa murió en junio de 1980, Mario Solórzano Foppa fue asesinado en junio de 1981 y el padre del exfiscal, Juan Pablo Solórzano Foppa identificado como el “comandante Camilo” dentro del movimiento revolucionario, murió en 1983.

“Yo personalmente siempre creí que la violencia política había terminado con lo que conmemoramos ahora los treinta años de la firma de los acuerdos de paz”, dijo el tío de Solórzano Foppa.

El familiar pidió evitar conclusiones anticipadas sobre la autoría del crimen, aunque afirmó que el impacto político del asesinato ya está presente.

Julio Solórzano Foppa, tío del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa ofrece declaraciones ante medios de comunicación durante el homenaje conmemorativo. Durante la entrevista recordó la violencia política que ha sufrido su familia. (Video: Emisoras Unidas)

“En este momento no se puede determinar exactamente, pero esperamos que pronto se sepa quiénes fueron los autores”, indicó.

Julio Solórzano Foppa pidió no utilizar el asesinato con fines políticos

El tío del exfiscal cuestionó a quienes, según dijo, intentan sacar provecho político del asesinato. “Resulta terrible y triste y condenable que haya quienes quieran usar el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa para llevar agua a sus molinos, para beneficiarse políticamente, para acusar a otros”, manifestó.

También destacó el legado profesional de su sobrino, a quien calificó como una persona capaz dentro del Ministerio Público.

Señaló que, cuando fue fiscal contra delitos contra la vida, se modificó una norma interna para que pudiera asumir una jefatura fiscal antes de cumplir 30 años. “Era la persona más capaz en el Ministerio Público en la persecución del crimen organizado, en particular de las maras”, afirmó.

Agregó que Solórzano Foppa fue llevado a Estados Unidos para asesorar sobre pandillas latinoamericanas y recordó su participación en la defensa del periodista José Rubén Zamora.

Sobre la investigación, dijo confiar en las autoridades. Afirmó que el presidente Bernardo Arévalo le comunicó su compromiso con la búsqueda de la verdad y aseguró que el Ministerio Público también trabaja en el caso.

Julio Solórzano Foppa, tío de Juan Francisco Solórzano Foppa asesinado en Guatemala, ofreció declaraciones a medios de comunicación durante las horas fúnebres luego del asesinato del exfiscal el sábado 17 de octubre. (Video: Emisoras Unidas)

La investigación apenas comienza”, sostuvo. “Yo tengo mucha confianza en que se tiene que llegar al fondo y que las instituciones a las que les corresponde encontrarán a los responsables intelectuales y materiales y los llevarán a la justicia”.

El comunicado pidió proteger la privacidad de los hijos del exfiscal

La familia informó que el cuerpo de Solórzano Foppa fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) alrededor de las 18:00 del sábado y entregado a sus allegados durante la madrugada del domingo 18 de octubre.

Los restos son velados desde este lunes 19 de octubre en Funerales Señoriales, zona 9. El martes 20 de octubre, el cortejo partirá a las 7:30 hacia el Parque Central, donde habrá un homenaje público a las 8:00. La sepultura está prevista para las 10:30 en el Cementerio Los Parques.

La familia de Juan Francisco Solórzano Foppa exigió a las autoridades identificar a los responsables del ataque en el Campo Marte.
Bomberos Municipales acudieron al velatorio de Juan Francisco Solórzano Foppa, Cuerpo de socorro al que perteneció durante muchos años. (Cortesía para Infobae América)

Los familiares solicitaron respeto por la intimidad de los hijos de Solórzano Foppa. “Honrar la memoria de Juan Francisco también significa respetar aquello que él más amaba y protegía”, señalaron.

Antecedentes del asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa

Solórzano Foppa, de 43 años, fue atacado a balazos el sábado 17 de octubre mientras se encontraba en una cancha de fútbol del Campo Marte. Durante el hecho también murió Aguilar Gamarro y otras personas resultaron heridas.

El Ministerio de Gobernación informó que las primeras pesquisas apuntan a la posible participación de cuatro personas.

El programa de las exequias contempla un tributo en el Parque Central antes del entierro en el Cementerio Los Parques. (REUTERS/Cristina Chiquin)
El programa de las exequias contempla un tributo en el Parque Central antes del entierro en el Cementerio Los Parques. (REUTERS/Cristina Chiquin)

Dos hombres fueron detenidos y su presunta vinculación con el ataque continúa bajo investigación, pero fueron dejados en libertad por falta de mérito. Las autoridades analizan grabaciones, pruebas balísticas y testimonios para reconstruir lo sucedido.

El exfiscal contaba con un esquema de seguridad desde 2010, el cual fue reforzado en noviembre de 2025, según información oficial.

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