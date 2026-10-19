Robaron la moto del actor cubano Néstor Jiménez durante el estreno de “Neurótica anónima” en La Habana

Néstor Jiménez cuenta con una carrera de más de cuatro décadas con participaciones en cine, teatro y televisión. (Foto cortesía actor cubano Néstor Jiménez)

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La presentación de una nueva película cubana en el cine Yara terminó con una denuncia que alteró el clima de celebración. El actor Néstor Jiménez fue víctima del robo de su motocicleta después del estreno de Neurótica anónima, realizado el viernes 16 de octubre en La Habana.

El hecho se conoció a partir de un mensaje publicado en Facebook por la directora de casting Libia Batista Mora, quien participó de la reunión posterior a la función. La profesional expresó que la alegría del equipo artístico cambió luego de que se conociera la sustracción del vehículo del intérprete.

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La denuncia fue retomada por CiberCuba. Batista Mora escribió que el robo dejó un clima de tristeza entre quienes asistieron a la celebración y vinculó lo ocurrido con su preocupación por los delitos que afectan a la población en la isla.

Hasta ahora, no se difundieron datos sobre el punto exacto en que estaba estacionada la motocicleta ni sobre las circunstancias en las que fue sustraída. Tampoco hubo información pública sobre una eventual denuncia formal de Jiménez ante las autoridades o sobre la localización del vehículo.

El actor cubano Néstor Jiménez sufrió el robo de su motocicleta tras el estreno del filme Neurótica anónima en La Habana. (Foto cortesía redes sociales)

Jiménez tiene una trayectoria de más de cuatro décadas

Néstor Jiménez es una figura conocida de la actuación cubana, con una carrera que abarca cine, teatro y televisión. Se formó en la Escuela Nacional de Arte y desarrolló trabajos en producciones audiovisuales que tuvieron amplia circulación en la isla.

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Entre sus participaciones cinematográficas figuran Los pájaros tirándole a la escopeta, Zafiros, locura azul y Regreso a Ítaca. También integró elencos de producciones televisivas como Las huérfanas de la Obrapía, Diana, Vuelve a mirar y Tú.

El actor forma parte del reparto de Neurótica anónima, una película dirigida por Perugorría y protagonizada por Mirtha Ibarra. La obra adapta un texto teatral escrito por la propia Ibarra y centra su relato en Iluminada, una acomodadora que busca evitar la demolición del cine donde trabajó durante décadas.

La película fue seleccionada como la candidatura de Cuba para aspirar a una nominación a los Premios Goya de 2027 en la categoría de mejor película iberoamericana.

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Las autoridades y el entorno del artista no divulgaron información sobre el sitio del hecho ni sobre la recuperación del vehículo. (Foto cortesía redes sociales)

El robo ocurrió en medio de apagones prolongados y reclamos por inseguridad

El caso trascendió durante una nueva etapa de dificultades para la vida cotidiana en Cuba. En los últimos días, distintas provincias registraron apagones de varias horas e incluso de varios días, a raíz del déficit de generación del Sistema Electroenergético Nacional.

La crisis se profundizó después de problemas técnicos en centrales termoeléctricas, entre ellas Antonio Guiteras, en Matanzas, y Ernesto Guevara, en Santa Cruz del Norte. El 16 de octubre, un incendio en esta última planta elevó la afectación eléctrica simultánea a 75,5% del territorio nacional, de acuerdo con datos divulgados sobre el sistema de generación.

Los cortes de electricidad afectan el suministro de agua, la conservación de alimentos, el transporte y la actividad comercial. En localidades de provincias como Granma, Cienfuegos, Artemisa y La Habana se registraron protestas y cacerolazos de vecinos que reclamaron por la falta de corriente.

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En paralelo, ciudadanos han utilizado las redes sociales para difundir denuncias por robos y otros hechos de violencia en medio de estos apagones. La sustracción de la motocicleta de Jiménez se incorporó a ese escenario, aunque la información disponible no establece una relación directa entre el delito y los apagones.

La denuncia de Batista Mora permanece como el único relato público sobre el caso. Ni el actor ni las autoridades cubanas habían difundido, hasta el momento, información adicional sobre el robo.