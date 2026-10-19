El ranking ATP se mueve: Novak Djokovic volvió a salir del Top Ten y 10 argentinos siguen entre los 100 primeros

Francisco Cerúndolo continúa siendo la mejor raqueta nacional (Crédito: REUTERS/Tyrone Siu)

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El tenis argentino continúa afianzando su presencia en el escalafón mundial. Tras el paso por la gira asiática, la actualización del ranking ATP dejó a diez representantes nacionales entre los 100 mejores del mundo, una cifra que equivale al 10% de los integrantes de la clasificación.

El dato adquiere mayor relevancia al compararlo con otras potencias del circuito masculino. Francia y Estados Unidos lideran este registro, con 13 jugadores cada uno, mientras que Argentina se ubica por delante de Italia, que cuenta con ocho representantes, y España, que tiene siete.

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En este contexto, el tenis nacional sostiene una presencia importante en la élite del circuito, con cinco jugadores dentro de los primeros 50 puestos y una distribución que combina nombres consolidados con otros que buscan afianzarse en el máximo nivel.

Francisco Cerúndolo continúa como la mejor raqueta nacional, aunque descendió una posición y quedó en el puesto 21, con 2220 puntos. Detrás suyo aparece Tomás Martín Etcheverry, quien avanzó dos lugares y alcanzó el puesto 29, con 1590 unidades.

Otro de los movimientos destacados fue el de Mariano Navone, que escaló dos posiciones y se ubicó 45, con 1155 puntos. Por su parte, Sebastián Báez y Thiago Tirante avanzaron cuatro lugares cada uno para situarse en los puestos 49 y 50, respectivamente. El primero suma 1044 puntos, mientras que el segundo acumula 1032 y protagonizó uno de los avances más importantes de la semana entre los argentinos.

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En el segundo tramo del top 100, Juan Manuel Cerúndolo subió dos posiciones y quedó 53, con 1000 puntos. Por su parte, Román Burruchaga, quien se encuentra fuera de la competencia por un problema físico en su codo, se mantiene en el puesto 62, con 869 unidades.

Entre los descensos, Facundo Díaz Acosta perdió dos lugares y quedó 71, con 790 puntos. En contrapartida, Camilo Ugo Carabelli avanzó dos posiciones para ubicarse 75°, con 770 unidades. Marco Trungelliti continúa en el puesto 90, con 657 puntos.

Los 10 argentinos del Top 100

Francisco Cerúndolo - 21° -2.220 puntos

Tomás Etcheverry - 29° - 1.590

Mariano Navone - 45° - 1.155

Sebastián Báez - 49° - 1.044

Thiago Tirante - 50° - 1.032

Juan Manuel Cerúndolo - 53° - 1000

Román Burruchaga - 62° - 869

Facundo Díaz Acosta — 71° - 790

Camilo Ugo Carabelli - 75° - 770

Marco Trungelliti - 90° - 657

El tenista italiano Jannik Sinner sigue en lo más alto de la cima del ranking ATP Tour (REUTERS/Jakub Porzycki)

En la parte alta del ranking ATP, el italiano Jannik Sinner se mantiene en el primer puesto, con 10.950 puntos, aunque cedió 50 unidades. El alemán Alexander Zverev continúa segundo, con 10.070 puntos, y protagonizó uno de los avances más importantes del Top Ten al sumar 350 unidades. El murciano Carlos Alcaraz completa el podio, en el tercer lugar, con 5.610 puntos, mientras que el estadounidense Ben Shelton se mantiene cuarto, con 4.720. Por su parte, el ruso Daniil Medvedev subió una posición y quedó quinto, con 3.660 puntos, seguido por el italiano Flavio Cobolli, que también avanzó un puesto y alcanzó el sexto lugar, con 3.640.

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El canadiense Felix Auger-Aliassime cayó dos posiciones y quedó séptimo, con 3.590 puntos, mientras que el australiano Alex de Miñaur subió un puesto y se ubicó octavo, con 3.430. El estadounidense Frances Tiafoe avanzó una posición para situarse noveno, con 3.380 unidades, y el francés Arthur Fils cerró el Top 10, con 3.325 puntos, tras ganar una posición.

De esta manera, el serbio Novak Djokovic salió nuevamente de los diez primeros y quedó en el puesto 12, con 3.090 unidades. Además, el ranking registró movimientos destacados entre los españoles: Rafael Jódar ascendió al puesto 11, con 3.234 puntos, mientras que Alejandro Davidovich Fokina escaló 13 posiciones hasta el lugar 13, con 950 puntos, luego de consagrarse campeón del Masters 1000 de Shanghai.

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El Top 10

Jannik Sinner - 1 - 10.950

Alexander Zverev - 2 - 10.070

Carlos Alcaraz - 3 - 5.610

Ben Shelton - 4 - 4.720

Daniil Medvedev - 5 - 3.660

Flavio Cobolli - 6 - 3.640

Felix Auger-Aliassime - 7 - 3.590

Alex de Miñaur - 8 - 3.430

Frances Tiafoe - 9 - 3.380

Arthur Fils - 10 - 3.325