Qué impulsó a Marcella Carrillo a crear la Fundación Edificando Vidas tras recibir un diagnóstico terminal de cáncer en El Salvador

Fundación Edificando Vidas nació hace 18 años a partir del diagnóstico de cáncer de ovarios de su fundadora, Marcella Carrillo. (Cortesía: Marcella Carrillo)

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Marcella Carrillo, directora y fundadora de Fundación Edificando Vidas, afirmó: “Nosotros no vemos números, vemos historias, vemos personas con familias, con sueños, con ilusiones, que merecen vivir”.

Carrillo relató que la organización nació a partir de su experiencia tras un diagnóstico de cáncer de ovarios. Según explicó, la fundación trabaja durante todo el año con pacientes de distintos tipos de cáncer.

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Fundación Edificando Vidas nació hace 18 años a partir de la experiencia personal de Marcella Carrillo con el cáncer. La directora y fundadora contó que recibió un diagnóstico de cáncer terminal de ovarios y que le dieron ocho días de vida.

“Me dieron ocho días de vida, pero Dios tenía otro plan. Por eso estoy conversando contigo esta noche”, relató Carrillo a Infobae.

La organización comenzó con el propósito de ofrecer apoyo espiritual, psicológico y emocional a pacientes recién diagnosticadas. En sus primeros años, el trabajo se concentró en mujeres, porque eran quienes se acercaban a Carrillo en busca de acompañamiento.

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La fundación avanzó hacia su formalización para ampliar sus oportunidades de apoyo de empresas privadas y profesionales de la salud. Carrillo sostuvo que ese proceso también exigía transparencia en el trabajo de la entidad.

La organización cuenta con un equipo de 70 voluntarios entre profesionales de la salud, sobrevivientes y consejeros. (Cortesía: Marcella Carrillo)

“Era yo sola, era yo sola visitando pacientes”, recordó sobre el inicio. Con el tiempo, el grupo creció hasta reunir a 70 voluntarios, entre sobrevivientes, psicólogos, cirujanos oncólogos, radioterapeutas, médicos radiólogos, nutricionistas, odontólogos y consejeros espirituales.

Carrillo, ingeniera de profesión, decidió dejar su empleo para dedicarse a la atención de pacientes. “O atendía a los pacientes o atendía el trabajo. Entonces, decidí atender a los pacientes”, explicó.

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Diagnóstico temprano y atención en comunidades

La necesidad de acceder a estudios a bajo costo llevó a Fundación Edificando Vidas con ayuda especializada en diagnóstico temprano. Ofrecen mamografías, pruebas de VPH, citologías y resonancias magnéticas.

Carrillo sostuvo que muchas promociones de octubre no bajan de USD 30 por una mamografía. “Hay familias que viven una semana con treinta dólares. ¿Qué hacés ahí? Decidís entre darle de comer a tu familia o hacerte un examen”.

La fundación también organiza jornadas de diagnóstico temprano en comunidades lejanas. Una de las zonas que mencionó fue Corinto Hacienda, en Zaragoza, donde instalan una clínica móvil en una iglesia.

En otros lugares, la atención se realiza en parques, casas comunales o escuelas. La organización no traslada el equipo de mamografía, pero contrata transporte para llevar gratuitamente a las mujeres que califican para ese estudio.

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La fundación coordina la atención con un oncólogo en un plazo de 48 a 72 horas ante sospechas de cáncer de mama. (Cortesía: Fundación Edificando Vidas)

En cada jornada, la fundación atiende entre 40 y 60 mujeres. “Queremos llegar temprano, queremos ganarle al cáncer”, afirmó.

Según Carrillo, cuando una mamografía arroja una sospecha de cáncer, buscan que la paciente sea evaluada por un oncólogo en un plazo de entre 48 y 72 horas.

La directora señaló que la organización identificó diagnósticos tardíos en personas que viven fuera de San Salvador. También mencionó barreras culturales, falta de información y demoras para acceder a estudios en unidades de salud.

Acompañamiento emocional, espiritual y médico

—¿Cómo acompañan a una persona desde una sospecha de cáncer?

—Nos aseguramos de que ese paciente que tiene una sospecha de cáncer, por ejemplo, un cáncer de mama, que una mamografía salió sospechosa, en 48 horas, como máximo 72 horas, esté en las manos de un oncólogo evaluando. Porque queremos llegar temprano, queremos ganarle al cáncer.

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—¿Cómo ayudan a quienes quieren abandonar el tratamiento?

—La gran riqueza nuestra es que todos somos sobrevivientes. Si yo vengo y le digo: “Señora, yo sé cómo usted se siente, yo soy sobreviviente de dos cánceres”. “Uf, ¿cómo hizo? Cuénteme. Hagámonos amigas, tomémonos un café, salgamos a platicar. ¿Qué hizo usted para salir adelante?”.

—¿Qué hacen cuando un paciente entra en crisis?

—Somos certificadas en consejería espiritual y emocional. Consejería, no terapia, son dos cosas diferentes. Estamos disponibles siempre. En el momento que el paciente entra en crisis, una llamada, un mensaje: “Estoy aquí, necesito ayuda, ¿qué hago?, lloremos, ¿me puede acompañar?, ¿me puede llevar a la clínica?”. Todas esas cosas son las que nosotros hacemos, porque no se vale que tú luches en soledad.

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—¿La consejería espiritual está ligada a una religión?

—Es un tema espiritual basado en la fe, una creencia en un ser superior. Si tú eres católico, también tenemos consejeros católicos. Si tú eres evangélico, también tenemos consejeros evangélicos. Lo que queremos es empatar iguales. No queremos más discordia.

—¿Qué criterio aplican ante una persona que decide dejar el tratamiento?

—No te puedo obligar a continuar. Te puedo dar ánimos, pero debo respetarte. Si tú decides dejar el tratamiento, yo te voy a respetar y voy a seguir contigo. Pero te hago conciencia de las consecuencias que trae dejar el tratamiento.

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Fundación Edificando Vidas atiende entre 40 y 60 mujeres por jornada y deriva a oncología, en 48 a 72 horas, los casos con mamografías sospechosas, según su fundadora Marcella Carrillo. (Cortesía: Fundación Edificando Vidas)

Programas, alianzas y formas de financiamiento

—¿Cómo financian las jornadas y los servicios gratuitos?

—Trabajamos durante todo el año, no trabajamos solo en octubre, en los diferentes tipos de cáncer y en los diferentes tipos de alianzas. Tenemos alianzas con la empresa privada, quienes nos donan recursos financieros para que nosotros podamos trabajar.

—¿Qué es el programa Cirugías que Salvan Vidas?

—Es un programa, no es un proyecto, porque es a largo plazo. Tenemos alianzas con los mejores cirujanos oncólogos, con los mejores cirujanos torácicos, con los mejores cirujanos plásticos.

—¿Qué cubre ese programa para una paciente?

—Acabamos de operar a una paciente de forma gratuita: todo el paquete, la cirugía, la reconstrucción de las mamas, la radioterapia que necesita después, el hospital. Todo esto lo cubre la fundación para salvar vidas.

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—¿Qué trabajo realizan con el Centro Internacional de Cáncer?

—Tenemos una alianza por la esperanza. Hacemos radiocirugías cerebrales a mujeres y hombres que han hecho metástasis cerebrales por cáncer en cualquier órgano. La gran mayoría son de mama, que generan metástasis al cerebro.

—¿Cuántas personas atiende la fundación?

—Anualmente atendemos más de tres mil personas, entre diagnósticos, acompañamiento, consejería, apoyo médico, exámenes y cirugías. Ahorita no se ha acabado el año y ya llevamos tres mil diecisiete.

Voluntariado, donaciones y productos de apoyo

—¿Cómo puede una persona convertirse en voluntaria de la fundación?

—En nuestra página web hay un apartado de voluntariado y hay un formulario. Vos llenás, dice los requisitos y llenás el formulario. Ese formulario, cuando vos lo enviás, nos llega a nosotros al correo electrónico.

Los grupos de soporte ofrecen acompañamiento espiritual y psicológico a los pacientes con cáncer y a sus familias. (Cortesía: Marcella Carrillo)

—¿Qué evalúan antes de aceptar a un voluntario?

—Si nosotros consideramos que vives los mismos principios y valores de la fundación, y estás interesado y tienes dones y talentos que quieres poner al servicio de los demás, bienvenido.

—¿Cómo puede colaborar alguien que solo dispone de poco tiempo?

—Si tú me dices: “Mire, yo puedo servir una hora al mes”. ¿En qué puedes servir? “Mira, a mí me gustan los niños”. Entonces te vas a venir con nosotros a las jornadas, a donde llegan las mujeres del campo con sus niños. Tú vas a jugar con los niños. Eso también es atender pacientes.

—¿De qué formas puede donar una empresa o una persona?

—Una empresa que quiere donar a nuestra organización normalmente es en ambas vías: ya sea que nosotros nos acerquemos, enviemos una carta, un proyecto, o que ellos se acerquen a nosotros queriendo aportar.

—¿Cómo muestran el destino de los aportes?

—Somos muy transparentes. Todo lo que hacemos se refleja en nuestras redes sociales, en nuestra página web, y pueden acompañarnos a los eventos para que se den cuenta.

—¿Qué productos ofrece la tienda en línea de la fundación?

—Vendemos artículos para cáncer. Por ejemplo, turbantes, pelucas, prótesis mamarias, brasieres, mangas ortopédicas para el linfedema. Una cantidad de cosas que vendemos, porque eso también nos ayuda a seguir trabajando.

La campaña “Que siga la vida”

La campaña de octubre de Fundación Edificando Vidas se llama Que siga la vida. Su imagen es una flor a la que le falta un pétalo y lleva el mensaje: “El pétalo que falta eres tú. Examínate”.

Carrillo explicó que ese pétalo representa a quien no toma conciencia de su salud y no se realiza controles, así como a quien no ayuda a otra persona a acceder a un examen.

La campaña Que siga la vida difunde información sobre síntomas y controles preventivos del cáncer de mama. (Cortesía: Fundación Edificando Vidas)

“La vida se detiene cuando viene el cáncer. Pero si tú te examinas, si tú vas a tus controles, si tú sigues tu tratamiento, si tú ayudas a otro, la vida debe continuar”, sostuvo.

El código QR de la campaña dirige a una página de Fundación Edificando Vidas dedicada al cáncer de mama. Allí, según Carrillo, se reúne información sobre la enfermedad, sus síntomas, tratamientos y testimonios.

Para la fundadora, “que siga la vida” no se refiere a retomar la rutina. “La vida está compuesta de momentos especiales”, afirmó.

“El evento especial es estar vivo”, agregó Carrillo, quien contó que la música, el mar y su trabajo con pacientes son parte de los momentos que la hacen vivir.