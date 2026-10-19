Economía

Los supermercados quieren que todas las provincias adhieran al régimen que retiene Ingresos Brutos en billeteras virtuales

La cámara que reúne a las principales cadenas y autoservicios le solicitó formalmente al Gobierno que promueva la adhesión inmediata de CABA, Santa Fe y La Pampa. Aclaró que no se trata de un nuevo impuesto, sino que buscan equiparar el control que ya rige para las cuentas bancarias y frenar la competencia desleal

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las cadenas aseguraron que buscan garantizar la “equidad competitiva en el comercio minorista” (Imagen ilustrativa Infobae)
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La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) le pidió al Ministerio de Economía que interceda ante los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe para lograr su adhesión inmediata al Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago, conocido como Sircupa.

ASU, que nuclea a las principales cadenas de supermercados y autoservicios del país, hizo formal un reclamo dirigido al Gobierno Nacional para garantizar lo que considera “equidad competitiva en el comercio minorista”.

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La organización le solicitó a Economía que impulse y promueva, en el marco de los acuerdos de armonización tributaria, la incorporación urgente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de las provincias de Santa Fe y La Pampa al Sistema de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre Proveedores de Servicios de Pago, administrado por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (Comarb). Son las tres únicas jurisdicciones subnacionales que aún están dentro del régimen.

Desde La Pampa le dijeron a Infobae que no estudiarán la implementación. “No adherimos porque estaríamos sumando presiones fiscales a un sector económico mayoritariamente informal que es el que más está sufriendo las consecuencias del modelo económico nacional”, dijo Guido Bisterfeld, ministro de Economía provincial.

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CABA y Santa Fe, en tanto, no hicieron comentarios ante la consulta de este medio.

Asimetría impositiva y competencia desleal

Desde el sector supermercadista alertaron sobre la distorsión que genera la falta de adhesión a Sircupa en distritos con altos volúmenes de consumo.

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo (REUTERS/Agustín Marcarian)
El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo (REUTERS/Agustín Marcarian)

Mientras que el comercio formal y las grandes cadenas operan bajo esquemas bancarizados estrictamente fiscalizados, un segmento considerable de la competencia informal utiliza cuentas de pago y billeteras virtuales sin ningún tipo de impacto fiscal directo en dichas jurisdicciones.

Esta ausencia de regulación en estos distritos genera, según la entidad, consecuencias nocivas para la economía formal como, por ejemplo, un escenario de competencia desleal, dado que el comercio que opera con billeteras virtuales elude las retenciones a cuenta que sí afrontan los negocios formalmente registrados.

Asimismo, los supermercadistas alertaron también sobre una canalización de la informalidad, ya que la falta de control sobre las acreditaciones digitales convierte a estos medios en un vehículo ideal para omitir la declaración de ventas.

“Queremos evitar la simetría impositiva y la competencia desleal y que el uso de transferencias y billeteras virtuales no sea una especie de incentivo a la evasión” (Vasco Martínez)

Esta situación lleva entonces a un castigo al cumplimiento, perjudicando a las cadenas que cumplen rigurosamente con sus obligaciones fiscales, beneficiando de forma indirecta a quienes operan al margen de la norma.

“Uno de los grandes problemas que se le presentan al supermercadismo y al retail tradicional es la coexistencia con un amplio nivel de competencia ilegítima desde la informalidad, que masivamente está usando cuentas de pago y billeteras virtuales para la comercialización y para sus operaciones de venta”, destacó Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de ASU.

“Operamos bajo esquemas bancarizados, rigurosamente fiscalizados. Por esa razón pedimos que estas tres jurisdicciones, que no están adheridas, lo hagan. Queremos evitar la asimetría impositiva y la competencia desleal y que el uso de transferencias y billeteras virtuales no sea una especie de incentivo a la evasión. Es un mecanismo de recaudación y pago a cuenta que actúa sobre un padrón unificado de contribuyentes. Si se piensa en bajar la presión impositiva, solo se podrá hacer ampliando la base de sujetos obligados a tributar y que tributen efectivamente. Por eso nuestro pedido”, agregó.

Una herramienta de equidad, no un nuevo impuesto

Desde la ASU aclararon que la implementación de Sircupa no implica la creación de un tributo nuevo ni el incremento de alícuotas, sino un mecanismo de recaudación y pago a cuenta sobre un padrón unificado.

En ese sentido, señala que la adopción plena en todo el territorio nacional permitiría una igualdad de condiciones, ya que al aplicar sobre las billeteras virtuales el mismo criterio de control que el Sircreb ejerce sobre las cuentas bancarias tradicionales.

Por su parte, también permitiría ampliar la base sin subir impuestos, captando y fiscalizando las operaciones de competidores que hoy eluden el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, reduciendo la presión sobre los contribuyentes cumplidores, además de impulsar la formalización del consumo digital, lo que garantizaría una trazabilidad comercial y no en una vía de escape hacia la informalidad.

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