Tecno

Waymo llevará sus robotaxis autónomos a Toronto para iniciar operaciones en 2028

La filial de Alphabet, dueña de Google, ya tiene un rival circulando en la misma ciudad: camiones autónomos que reparten mercadería para una cadena de supermercados

Un coche autónomo Waymo blanco, con múltiples sensores en el techo y los laterales, está estacionado junto a una acera en una calle urbana
Los vehículos iniciarán recorridos con conductores especializados para realizar un mapeo de alta definición de las calles de la ciudad. (Houston Public Media)
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Waymo, la empresa de autos sin conductor de Alphabet, anunció que llevará su servicio de robotaxis a Toronto, la primera ciudad de Canadá en la que operará. La compañía se propuso recibir a sus primeros pasajeros en 2028.

En los próximos días empezarán a verse vehículos de Waymo circulando por las calles de la ciudad, aunque todavía no estarán en modo autónomo. La compañía arrancará con un mapeo de alta definición de las calles y con recorridos de prueba manejados por especialistas entrenados.

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El gobierno de la provincia de Ontario autorizó a la empresa a participar del programa piloto que regula las pruebas de vehículos autónomos en la región, según la agencia The Canadian Press. Esa validación incluirá adaptar el sistema de manejo a las condiciones particulares del tránsito de Toronto antes de sumar pasajeros reales.

Múltiples coches Waymo blancos y azul claro con sensores en el techo circulan en fila por una calle, bajo un cielo despejado
Waymo anunció la llegada de sus robotaxis a Toronto con la meta de transportar pasajeros en 2028. (Reuters)

“La expansión a Canadá marca un hito importante en el recorrido global de Waymo”, dijo la codirectora ejecutiva de la compañía, Tekedra Mawakana. Y agregó que Toronto es “una de las grandes ciudades del mundo” y que la compañía busca asociarse con su comunidad empresarial, artística y cultural.

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Waymo debió asociarse a empresa de Canadá para las pruebas de Waymo

Para operar en la ciudad, Waymo se asoció con Element Fleet Management, una empresa con sede en Toronto que brindará servicios de mantenimiento de flota, atención al cliente y otras funciones operativas. La compañía detalló que la alianza implicará la creación de cientos de puestos de trabajo antes de la implementación y aún más, después de la misma.

“Como empresa canadiense, estamos orgullosos de ampliar nuestra asociación con Waymo para ayudar a traer el transporte autónomo a Toronto”, afirmó la directora ejecutiva de Element Fleet Management, Laura Dottori-Attanasio.

La firma mantiene vínculos previos con el Plan de Pensiones de Canadá y una alianza de manufactura con Magna International. (REUTERS/Mike Blake)
La firma mantiene vínculos previos con el Plan de Pensiones de Canadá y una alianza de manufactura con Magna International. (REUTERS/Mike Blake)

Waymo ya tenía vínculos previos con el país: mantiene una relación de inversión de largo plazo con la Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá y trabaja con Magna International como socio de fabricación de vehículos.

Los autos blancos de Waymo no serán los primeros vehículos autónomos en las calles de Toronto. La empresa californiana Gatik ya puso en marcha, desde el año pasado, una flota de 50 camiones autónomos que reparten mercadería para la cadena de supermercados Loblaw dentro del mismo programa piloto provincial.

La empresa estableció convenios con organizaciones de accesibilidad para incluir a personas con discapacidad en el diseño del servicio. (REUTERS/Mike Blake)
La empresa estableció convenios con organizaciones de accesibilidad para incluir a personas con discapacidad en el diseño del servicio. (REUTERS/Mike Blake)

Waymo tiene más de 400 millones de kilómetros recorridos de forma autónoma

Waymo citó datos propios sobre su historial de manejo: más de 400 millones de kilómetros recorridos de forma totalmente autónoma, con una reducción del 95% en choques que involucran heridas graves o peores en comparación con conductores humanos en las ciudades donde opera.

La empresa también anunció que colaborará con organizaciones de accesibilidad como BALANCE for Blind Adults, CNIB, Community Living Toronto, Connected Canadians y Epilepsy Ontario. “La innovación que elimina barreras a la independencia está en el centro de todo lo que hacemos”, dijo la directora ejecutiva de BALANCE for Blind Adults, Michelle McQuigge.

McQuigge agregó que el historial de la compañía trabajando con la comunidad de personas con discapacidad visual “es alentador” y que su decisión de involucrarlas desde el inicio “refleja el tipo de enfoque que conduce a resultados reales”.

Waymo describió a Toronto como una de las regiones metropolitanas de más rápido crecimiento de América del Norte y sostuvo que su sistema de manejo, pensado para funcionar en distintas condiciones climáticas, puede complementar la red de carriles para bicicletas y transporte público ya existente en la ciudad. El mapeo manual de las calles comenzará este otoño boreal, como primer paso hacia el objetivo de 2028.

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