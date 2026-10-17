La singular historia del rugbier sudafricano que sufrió un trágico accidente en un hotel que lo unió a Diego Maradona

Hyron Andrews cuenta la particular historia sobre su segundo nombre

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La muerte de Hyron Diego Andrews, el segunda línea sudafricano de 31 años que integraba Lions de Johannesburgo, dejó una historia que conectó al rugby internacional con la Argentina: su segundo nombre fue un homenaje a Diego Armando Maradona. El jugador había contado que su padre era fanático del ex capitán de la selección argentina y decidió llamarlo Diego como reconocimiento al ídolo futbolístico.

Andrews murió el viernes 16 de octubre en Francia, donde su equipo se encontraba concentrado antes del partido contra Stade Rochelais por la primera fecha de la Champions Cup. La noticia provocó conmoción en Sudáfrica, Inglaterra y Francia, países en los que desarrolló una carrera que incluyó pasos por Sharks, Sale Sharks y Lions.

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La revelación sobre su nombre había surgido durante su etapa en Sale Sharks, el club inglés en el que compartió plantel con Agustín Creevy. El hooker argentino difundió tiempo atrás un video desde el vestuario en el que conversaba con el rugbier sudafricano sobre aquella particularidad. Andrews explicó entonces que su padre tenía una admiración especial por Maradona y que esa pasión había influido en la decisión de su familia.

El documento de Hyron Andrews que demuestra su conexión con Diego Maradona

El recorrido de Andrews por el rugby profesional incluyó una experiencia en la Premiership inglesa, donde fue compañero de Creevy. El argentino había llegado a Sale Sharks como una de las figuras de mayor experiencia del plantel, después de una extensa trayectoria en Los Pumas y en clubes europeos.

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En ese contexto se produjo el intercambio que volvió a circular tras la muerte del sudafricano. Andrews relató que el homenaje a Maradona había surgido dentro de su familia y que respondía a la devoción de su padre por el astro argentino. El nombre no estaba vinculado a una simpatía deportiva superficial, sino a una decisión tomada al momento de su nacimiento.

Diego Maradona tuvo una influencia que excedió las fronteras argentinas, con seguidores en todo el mundo. En el caso de Andrews, aquella admiración familiar terminó incorporada a su identidad desde sus primeros días. El rugbier nació el 6 de julio de 1995 en Paarl, Sudáfrica, casi una década después de la consagración de Argentina en el Mundial de México 1986.

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Hyron Andrews murió en un hotel de la isla de Ré, donde el equipo se encontraba concentrado antes de enfrentar al Stade Rochelais por la primera fecha de la Champions Cup.

La relación con Creevy también aportó un puente directo con el rugby argentino. Ambos compartieron equipo en Inglaterra antes de que Andrews regresara a Sudáfrica para incorporarse a Lions. El segunda línea había dejado Sale Sharks durante 2026 y se sumó a la franquicia de Johannesburgo para disputar la United Rugby Championship y, por primera vez en la historia de la institución, la Champions Cup.

Andrews falleció mientras Lions preparaba su partido ante Stade Rochelais, previsto para el sábado 17 de octubre en el estadio Marcel-Deflandre. El encuentro correspondía al estreno del conjunto sudafricano en la edición 2026-2027 de la Champions Cup, el principal certamen europeo de clubes.

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El rugbier fue encontrado inconsciente en una cabina de ducha del hotel Atalante-Relais Thalasso, en Sainte-Marie-de-Ré, una localidad de la isla de Ré. Los servicios de emergencia llegaron al establecimiento poco después de las 10:20 y realizaron maniobras de reanimación, aunque no lograron salvarle la vida.

La Fiscalía de La Rochelle abrió una investigación para establecer las causas del fallecimiento. El fiscal Arnaud Laraize señaló que, en una primera instancia, la hipótesis principal era la de una muerte accidental. También se ordenó una autopsia y la pesquisa quedó a cargo de la Gendarmería de Saint-Martin-de-Ré.

Las primeras informaciones indicaron que Andrews había pasado por un baño turco antes de ser hallado en la ducha. Una huésped del hotel relató que los bomberos y las ambulancias llegaron al spa cerca de las 10:30, en medio de un clima de conmoción entre quienes estaban en el lugar.

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Pese al impacto por la muerte de su jugador, Lions resolvió mantener el compromiso ante Stade Rochelais. El club comunicó que el plantel disputaría el encuentro en memoria de Andrews, mientras que la organización del torneo dispuso un minuto de silencio en los partidos de la jornada.

Hyron Andrews había arribado a los Lions a mitad de este año y hace menos de una semana había disputado su primer juego como titular

La decisión provocó críticas de Madosh Tambwe, ex compañero de Andrews en Sharks. El wing cuestionó que el encuentro no fuera suspendido y reclamó una mayor consideración hacia la familia del segunda línea, que estaba casado con Maiglin y era padre de dos hijos, Hendrix y Emerson.

La Unión Sudafricana de Rugby expresó sus condolencias y describió la muerte como consecuencia de un accidente ocurrido durante la gira del equipo en Francia. Lions, a su vez, destacó que Andrews se había incorporado recientemente al plantel, aunque ya era una persona apreciada por sus compañeros, entrenadores y trabajadores de la institución.

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Andrews había iniciado su formación en la academia de Bulls y debutó en Sharks en 2015. Ese mismo año integró el seleccionado sudafricano Sub 20 que terminó tercero en el Mundial juvenil. Tras su experiencia en Inglaterra, volvió a su país para jugar en Lions y había sido titular en la derrota 57-15 frente a Bulls, en la fecha anterior de la United Rugby Championship.