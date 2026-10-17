Crimen y Justicia

Investigan la difusión de imágenes íntimas de una docente en una escuela de Mendoza

El caso ocurrió en una escuela técnica de San Martín y quedó bajo la órbita penal juvenil, dado que el presunto responsable es menor de edad

Denuncia por difusión de imágenes privadas en escuela de Mendoza
La Escuela Técnica N°4-120 General José de San Martín
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La Justicia de Mendoza investiga la difusión de imágenes íntimas de una docente de una escuela técnica de San Martín. Por el hecho se abrió un expediente en el Fuero Penal Juvenil, ya que el sindicado es menor de edad, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae. La investigación, a cargo de la fiscalía penal de menores, busca establecer las circunstancias del acceso al material privado, su descarga y su posterior circulación entre estudiantes.

El caso ocurrió en la Escuela Técnica N°4-120 General José de San Martín, ubicada en esa ciudad del este mendocino. La docente afectada presentó una denuncia penal luego de que fotos y un video de carácter íntimo comenzaran a circular por grupos de WhatsApp.

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Según publicó Los Andes, el material habría sido obtenido desde una computadora de la sala de informática del establecimiento. La profesora habría olvidado cerrar su cuenta de correo electrónico tras una jornada institucional el 21 de septiembre pasado, cuando docentes utilizaron esos equipos para descargar archivos de trabajo.

Días después, un alumno habría encontrado la sesión abierta y accedido al almacenamiento virtual de la docente, donde estaban alojados los archivos privados. La investigación deberá determinar quiénes participaron del acceso, la descarga y el reenvío del contenido.

Las imágenes se propagaron entre alumnos de la institución y luego habrían llegado a estudiantes de otras escuelas del departamento. La denuncia busca frenar nuevas reproducciones del material y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.

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Además de la investigación judicial, el episodio podría requerir la intervención de las autoridades educativas provinciales y de equipos especializados para abordar la situación dentro de la comunidad escolar.

Los casos de imágenes hechas con IA

El caso de San Martín ocurre en medio de otras denuncias conocidas en los últimos días por la difusión de imágenes sexualizadas de estudiantes, aunque con una modalidad diferente: en aquellos episodios, las fotos habrían sido manipuladas mediante inteligencia artificial.

La semana pasada, familias de alumnas de un colegio de Lomas de Zamora denunciaron que estudiantes habrían creado, compartido y vendido imágenes falsas de compañeras desnudas a partir de fotografías reales. Según los reclamos, el material habría incluido a cerca de 40 estudiantes y se habría difundido en plataformas para adultos y entre alumnos de otros establecimientos.

En el marco de ese expediente, la Justicia allanó las casas de los tres adolescentes acusados e incautó celulares y computadoras.

También se conoció la denuncia de una adolescente de 15 años de Ituzaingó, quien acusó a un compañero de descargar fotos de su perfil de Instagram, alterarlas con inteligencia artificial y publicarlas en un grupo de Telegram. Esa causa quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Morón.

En tanto, esta semana alumnos y familiares del Instituto Murialdo, en Villa Bosch, se movilizaron frente al colegio tras denunciar que estudiantes de distintos años habrían creado imágenes de compañeras desnudas con esa tecnología. Las familias afirmaron que parte del material se habría vendido y que algunas adolescentes fueron extorsionadas con su difusión.

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