No Man’s Sky llegará a iPhone y iPad diez años después de su fallido debut

No Man’s Sky llegará a los dispositivos iPhone y iPad luego de 10 años. ( Hello Games)

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El videojuego de exploración espacial No Man’s Sky llegará a iPhone y iPad el 28 de octubre, diez años después de su problemático lanzamiento en 2016. El estudio británico Hello Games confirmó la fecha y abrió las reservas en la App Store de Apple.

En No Man’s Sky, cada jugador puede viajar a cualquiera de los miles de millones de planetas de un universo generado de manera automática por el propio juego, explorar sus paisajes y formas de vida, y elegir si quiere combatir, comerciar o simplemente recorrer el espacio.

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La versión móvil incluirá, según el propio estudio, todas las actualizaciones y expansiones gratuitas publicadas desde el estreno original, entre ellas Voyagers, lanzada el año pasado, y Cosmos, la más reciente, publicada en septiembre.

“Supongo que debería decir que esto no es No Man’s Sky Lite”, escribió el cofundador de Hello Games, Sean Murray, en la publicación oficial que anunció el lanzamiento.

No Man's Sky llegará a los iPhone con todas sus actualizaciones.

El juego funcionará en dispositivos tan antiguos como el iPhone 11 y la tercera generación del iPad Air, y pesará apenas 5 GB, pese a generar universos completos de forma procedural dentro del propio dispositivo.

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Qué quedó afuera de la versión móvil

Murray precisó que las únicas funciones ausentes al debutar serán el multijugador y los asentamientos planetarios, las bases que los jugadores construyen y comparten con otros usuarios.

El estudio comparó la estrategia con la que usó al llevar el juego a la Nintendo Switch original. “En Switch escuchamos a los jugadores y construimos a partir de ahí, incluso con una versión mucho más amplia en Switch 2”, señaló Murray. “Según la respuesta y la cantidad de jugadores, vamos a apoyar iOS de manera similar”, agregó.

La edición para iPhone y iPad tendrá controles táctiles diseñados específicamente para pantalla, además de compatibilidad con mandos físicos, transmisión a otras pantallas y manejo con mouse y teclado en el iPad.

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El No Man's Sky se podrá jugar desde el iPhone 11. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Murray afirmó además que el estudio dedicó un trabajo considerable a la duración de batería y al manejo térmico del dispositivo, para permitir sesiones de juego largas sin que el teléfono se recaliente.

Una vuelta a origen marcada por el fracaso inicial

No Man’s Sky generó una enorme expectativa antes de su estreno en PC y PlayStation 4, pero decepcionó a buena parte de la crítica y los jugadores al faltarle funciones que Hello Games había prometido antes del lanzamiento.

El fracaso inicial derivó en una ola de pedidos de reembolso y en críticas tan duras que el propio Murray se alejó durante meses de las redes sociales antes de que el estudio empezara a reconstruir la reputación del juego a través de actualizaciones gratuitas sostenidas en el tiempo.

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El estudio sostuvo el desarrollo del título durante una década a fuerza de esas actualizaciones, que fueron sumando multijugador, vehículos, bases, mascotas y, más recientemente, estaciones espaciales propias con la actualización Cosmos.

No Man’s Sky fue un rotundo fracaso cuando se lanzó, pero logró seguir adelante. (Hello Games)

Según el sitio Polygon, parte de la tecnología que permite correr un universo generado de manera procedural en un teléfono proviene del desarrollo de Light No Fire, el próximo juego de Hello Games, que todavía no tiene fecha de lanzamiento.

El sitio especializado Ars Technica destacó que el logro técnico es inusual para un juego de este tipo, porque cada planeta no está guardado como un archivo en el dispositivo sino que se construye en el momento, a partir de una única semilla matemática común a todos los jugadores.

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El medio agregó que los gráficos, aunque no son los más avanzados del género, mejoraron de forma notoria desde el lanzamiento original gracias a las sucesivas actualizaciones.

En los últimos años, otros títulos pensados originalmente para computadoras y consolas de escritorio llegaron también al teléfono, como Control, Resident Evil 7, Tomb Raider y Red Dead Redemption, de acuerdo con un relevamiento del sitio Digital Foundry.

No Man’s Sky, de Hello Games.

La llegada a dispositivos de Apple se da en el marco de la Semana de Juegos Independientes que la propia compañía organiza en su tienda de aplicaciones, junto a otros títulos como Little Kitty, Big City, Dome Keeper, 9 Kings y Yes, Your Grace 2: Snowfall.

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Según Engadget, No Man’s Sky es, por lejos, el nombre más conocido de esa selección, lo que convierte a su llegada en la pieza central de la promoción de Apple para esa semana.

El precio de la versión completa será de 19,99 dólares, aunque el estudio ofrecerá gratis el tramo inicial del juego para que los nuevos jugadores decidan si quieren comprarlo antes de avanzar.

Las reservas ya están disponibles en la App Store, a la espera del lanzamiento del 28 de octubre.