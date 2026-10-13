Una ola de calor récord podría afectar al centro y el este de Estados Unidos antes de un drástico descenso de las temperaturas este fin de semana

Una masa de aire cálido provoca temperaturas récord en el centro y este de Estados Unidos entre el 13 y el 15 de octubre. (AP Foto/Eric Gay, archivo)

Guardar

Una masa de aire cálido provocará temperaturas récord en el centro y el este de Estados Unidos entre el martes 13 y el jueves 15 de octubre, antes de que un frente frío reduzca los registros de forma marcada durante el fin de semana. El episodio abarcará las Grandes Llanuras, el Medio Oeste, el valle del Misisipi, el sur y sectores del noreste, con máximas cercanas o superiores a 32 ℃ (90 ℉) en varias ciudades y riesgo de heladas en áreas interiores desde el sábado. Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS), el contraste térmico será más notorio en zonas donde el calor de esta semana dará paso a mínimas cercanas al punto de congelación.

La previsión contempla máximas de entre 31 y 35 ℃ (88 y 95 ℉) en partes de Illinois, Misuri y el sur de las Grandes Llanuras, además de índices de calor superiores a 37 ℃ (100 ℉) en Texas. De acuerdo con oficinas regionales del NWS, varias estaciones podrían igualar o superar récords diarios durante la primera mitad de la semana, mientras que un sistema frontal cruzará el centro y el este del país entre el jueves y el viernes.

PUBLICIDAD

El cambio de patrón coincidirá con el fortalecimiento de una masa de aire frío procedente de Canadá detrás del frente. El NWS prevé temperaturas mínimas de entre 2 y 7 ℃ (35 y 45 ℉) en zonas del Medio Oeste y el sureste, heladas en áreas rurales de Pensilvania e Illinois, y probabilidad de lluvia y nieve en sectores elevados del norte del estado de Nueva York y Nueva Inglaterra.

Ola de calor récord en Estados Unidos afectará al Medio Oeste y el sureste

La actual ola de calor en Estados Unidos responde a una cresta de alta presión en niveles medios y altos de la atmósfera, que impulsa aire cálido y húmedo desde el golfo de México hacia el norte. El NWS informó que este patrón llevará temperaturas muy por encima de los promedios de octubre a las Grandes Llanuras y el Medio Oeste, antes de extenderse hacia el valle bajo del Misisipi y el sureste durante miércoles y jueves.

PUBLICIDAD

En el centro y sureste de Illinois, la oficina del NWS en Lincoln anticipó máximas de entre 31 y 33 ℃ (88 y 92 ℉) para el martes. El organismo indicó que esas temperaturas podrían batir varias marcas diarias, en especial al sur de Peoria. Las lluvias y una mayor cobertura de nubes comenzarían a moderar los registros desde el miércoles, aunque el cambio más marcado llegará después del paso del frente frío.

La oficina del NWS en San Luis señaló que partes de Misuri e Illinois podrían registrar máximas entre 31 y 35 ℃, con valores cercanos a récords diarios y mensuales. La proyección para el área metropolitana de San Luis contempló una máxima de 35,6 ℃ (96 ℉) durante el martes. Esa cifra contrasta con los registros habituales de mediados de octubre, cuando las temperaturas diurnas suelen ubicarse varios grados por debajo.

PUBLICIDAD

Una cresta de alta presión impulsará aire húmedo desde el golfo de México hacia las Grandes Llanuras y el Medio Oeste. (REUTERS/Audrey Richardson)

Qué ciudades podrían registrar temperaturas cercanas a los récords de octubre

El calor abarcará zonas urbanas del centro y el este del país. El NWS de Atlanta anticipó que miércoles y jueves serán los días más cálidos de la semana en el norte de Georgia, con temperaturas entre 6 y 8 ℃ por encima de los valores normales y máximas cercanas a marcas históricas. La previsión se suma a la de otras oficinas del organismo federal que advirtieron sobre la posibilidad de récords en el Medio Oeste y el sureste.

En Carolina del Norte, el NWS de Raleigh estimó máximas de entre 29 y 32 ℃ (mediados a altos 80 ℉) para miércoles y jueves. Esos registros estarán entre 7 y 11 ℃ por encima del promedio, según el informe oficial. La oficina meteorológica indicó que el aire cálido persistirá mientras la cresta de alta presión permanezca sobre el sureste, antes de desplazarse hacia el Atlántico al final de la semana.

PUBLICIDAD

En Texas, el aumento de la humedad elevará la sensación térmica. El NWS prevé una máxima de 34,4 ℃ (94 ℉) en Austin, con un índice de calor de hasta 37,7 ℃ (100 ℉). Para Dallas, el pronóstico contempla máximas de 33,3 ℃ (92 ℉) y un índice de calor de hasta 38,3 ℃ (101 ℉). El índice de calor combina la temperatura del aire y la humedad para estimar cómo se perciben las condiciones en el cuerpo humano.

Cuándo llegará el frente frío al centro y este de Estados Unidos

El descenso de temperaturas comenzará en el Medio Oeste entre el jueves y el viernes. Según el NWS de Lincoln, una baja presión y un frente frío fuerte atravesarán Illinois después de varios días de calor inusual. Las máximas podrían quedar cerca de 16 ℃ (60 ℉) el viernes y sábado, con mínimos nocturnos de entre 2 y 4 ℃. La diferencia entre esos valores y las máximas cercanas a 32 ℃ de inicios de semana explica las previsiones de una caída de hasta 22 ℃ en algunas localidades.

PUBLICIDAD

La reducción térmica no será idéntica en todo el país. De acuerdo con el NWS, el momento de llegada del frente, las lluvias previas, la nubosidad y la cercanía a los Grandes Lagos influirán en la magnitud del cambio. En ciudades del sur, el descenso será menor que en sectores del interior del Medio Oeste, donde el aire seco y la ausencia de nubes durante la noche facilitarán un enfriamiento más rápido.

En Carolina del Norte, el NWS prevé que el frente cruce el estado durante el viernes. Las temperaturas máximas del sábado y domingo se ubicarían entre 16 y 18 ℃ (bajos a mediados de 60 ℉), entre 3 y 6 ℃ por debajo del promedio. Las mínimas del domingo y lunes podrían descender a entre 3 y 7 ℃, mientras que las zonas más frías del interior podrían acercarse a 1 ℃ y registrar heladas aisladas.

PUBLICIDAD

El Servicio Meteorológico Nacional prevé heladas y temperaturas bajo cero en zonas rurales de Pensilvania e Illinois durante el fin de semana. (REUTERS/Matt Marton)

Riesgo de heladas y nieve después del descenso de temperatura

El aire frío posterior al frente afectará al Medio Oeste, los Grandes Lagos y el noreste. El NWS de Lincoln prevé potencial de heladas durante las mañanas del sábado y domingo en partes de Illinois. La oficina indicó que la mayor probabilidad de congelamiento se concentrará en sectores donde la alta presión se ubique sobre la región y reduzca la velocidad del viento durante la madrugada.

En el noroeste de Pensilvania, el NWS anticipó heladas extendidas desde la noche del sábado y una temperatura mínima cercana a -2 ℃ (28 ℉). El pronóstico prevé una máxima de alrededor de 14 ℃ (58 ℉) el domingo, tras el paso del frente. Las diferencias entre los registros diurnos de principios de semana y las mínimas del fin de semana serán mayores en valles interiores y zonas rurales.

PUBLICIDAD

Los Adirondacks, en el norte de Nueva York, podrían recibir una combinación de lluvia y nieve durante el sábado. El NWS prevé una máxima cercana a 4 ℃ (40 ℉), vientos del noroeste y ráfagas de hasta 48 km/h (30 mph). En las áreas elevadas de Nueva Inglaterra, el organismo también prevé condiciones más frías y posibles precipitaciones invernales, en función de la trayectoria final de la baja presión.

El NWS espera que las temperaturas comiencen a recuperarse en partes del Medio Oeste desde el domingo y a comienzos de la próxima semana, cuando la alta presión se desplace hacia el este. Hasta entonces, los residentes de las regiones afectadas enfrentarán dos etapas meteorológicas diferenciadas: calor por encima de los valores habituales hasta mediados de semana y un período más frío, con riesgo de heladas, desde el viernes.

PUBLICIDAD