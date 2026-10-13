Política

Megaoperativo en la cárcel de Devoto: trasladaron el 40% de los presos a Marcos Paz

El despliegue ya alcanzó a 609 internos. El Gobierno puso en marcha el vaciamiento gradual del establecimiento

Registro audiovisual de los primeros dos días del operativo de traslado desde Villa Devoto hacia Marcos Paz
Guardar

El Ministerio de Seguridad Nacional trasladó 609 internos de la cárcel de Villa Devoto al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz durante los primeros dos días del operativo, que arrancó el domingo 11 de octubre.

La medida representa el 40% de la población penal del establecimiento y pone en marcha la desocupación de Devoto y la apertura del nuevo complejo.

PUBLICIDAD

El procedimiento priorizó la seguridad, la integridad física y los derechos de las personas involucradas. Incluyó evaluaciones médicas, un espacio para recibir y estabilizar pacientes ante posibles emergencias, y sistemas de identificación y registro de los internos y sus pertenencias.

Hombres parados en fila frente a una pared blanca mientras guardias con casco y chaleco táctico los vigilan de cerca
En fila y contra una pared. Los efectivos encolumnaron a los presos para trasladarlos desde la cárcel de Devoto a Marcos Paz

El traslado se realiza de forma progresiva, pacífica y ordenada bajo la coordinación del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y las fuerzas federales. El dispositivo reúne aproximadamente 1.000 funcionarios penitenciarios y 600 efectivos de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con comunicaciones radiales y seguimiento satelital de los vehículos.

PUBLICIDAD

Antes del ingreso de los internos, el SPF probó las instalaciones, los servicios esenciales, los sistemas de seguridad y las condiciones de funcionamiento con la participación de 1.080 efectivos, cadetes y cursantes de sus institutos de formación. Esa evaluación permitió detectar necesidades y realizar ajustes en el complejo, se informó oficialmente.

En estas primeras jornadas, la “logística y trazabilidad” incluyó “3000 bolsones precintados para efectos personales, monitoreo por GPS en los vehículos de traslado, un sistema de triaje médico e identificación mediante pulseras con código QR, la instalación de 224 teléfonos públicos y un canal de consultas informativas por WhatsApp”.

El operativo trasladó a 609 internos desde la cárcel de Devoto al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz.
El operativo trasladó a 609 internos desde la cárcel de Devoto al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz.

La habilitación de Marcos Paz y la desafectación penitenciaria de Devoto fueron dispuestas por la Resolución 1042/2026, en el marco del convenio firmado en 2018 entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. La Resolución 1018/2026 creó el Comando Unificado Federal a cargo del operativo.

La preparación incluyó reuniones con la Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y los juzgados federales vinculados con Devoto y con el nuevo complejo. También hubo coordinación con la Iglesia católica.

Las imágenes oficiales reflejan las características del operativo. Para la conformación de cada contingente, se elaboró a partir del perfil criminológico de los detenidos y de una evaluación de los riesgos de cada movimiento. Antes de la salida, los internos reciben controles médicos e identificaciones con códigos QR, que permiten registrar su egreso de Devoto y su llegada a Marcos Paz. También se prepararon bolsones para sus pertenencias, con precintos numerados y actas individuales que permiten identificar cada envío.

Camionetas y furgones de la Policía Federal Argentina, Gendarmería y PSA estacionados en fila en una calle de asfalto
El amplio despliegue de móviles policiales involucrados en el traslado.

Los vehículos penitenciarios circulan con seguimiento satelital dentro de convoyes custodiados por móviles policiales y motocicletas. El trayecto entre ambos complejos es de unos 55 kilómetros e implica cortes de tránsito, vallados en las inmediaciones de Devoto y un esquema de custodia durante todo el recorrido.

Ante el comienzo del operativo, organismos de derechos humanos cuestionaron la modalidad en la que se llevó a cabo la medida. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) criticó que la puesta en marcha se haya hecho “sin aviso previo ni a familiares, ni a defensores, ni a los organismos de control”. “El Gobierno nacional incumplió así los acuerdos previos para que este proceso se realice con todas las garantías necesarias”, expuso.

“Los traslados apuntan a vaciar la cárcel de Devoto para que el predio quede disponible para el negocio inmobiliario. Empezaron por el traslado de los estudiantes universitarios sin garantizar su continuidad educativa. Todo se hizo con mucho hermetismo. Los organismos de control no pudimos ingresar a monitorear la situación”, argumentaron desde la entidad.

Cada interno trasladado recibe controles médicos y sus pertenencias quedan registradas en bolsones precintados.
Cada interno trasladado recibe controles médicos y sus pertenencias quedan registradas en bolsones precintados.

En el marco de esa controversia, la Justicia rechazó un “habeas corpus colectivo y correctivo” que había presentado la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) “en favor de todas las personas privadas de su libertad alojadas actualmente en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya que la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF) los trasladaría el domingo- (o de forma inminente en los próximos días) sin informarles previamente la unidad de destino, posiblemente sin notificar a su defensa y al juez a cuya disposición se encuentran incumpliendo las previsiones dispuestas en el Protocolo de Traslado de Personas Privadas de Libertad” en el ámbito de la institución.

Pero el juez en lo criminal y correccional Santiago Bignone descartó estos argumentos, tras una audiencia este lunes en la que se escuchó los argumentos de las partes.

Así fue el traslado de los primeros presos de Devoto a Marcos Paz
Los detenidos fueron identificados con códigos QR antes de salir de Devoto, como parte del registro de cada traslado (X: @AleMonteoliva)

En su presentación, la Procuración Penitenciaria planteó que dentro del citado “colectivo” de reclusos “se encontraban las personas que cursan estudios universitarios en el Centro Universitario Devoto (CUD), en el marco del Programa UBA XXII de la Universidad de Buenos Aires (UBA) cuya continuidad de estudios no estaría asegurada en su nuevo alojamiento” en Marcos Paz.

El juez Bignone analizó la situación y argumentó “no se advierte que se haya acreditado una afectación concreta de la integridad personal de las personas trasladadas, de sus vínculos familiares, de la finalidad de reinserción social de la pena, de los derechos de los niños eventualmente involucrados ni de las garantías judiciales y la protección judicial”, según se desprende del fallo.

Varios agentes uniformados escoltan a un grupo de personas esposadas a través de una puerta de rejas metálicas en un pasillo
Traslado de presos de la cárcel de Devoto a Marcos Paz

Y agrega: “Tampoco se han identificado circunstancias que permitan concluir que la sola modificación del establecimiento de alojamiento, en el contexto de la reorganización general examinada, haya ocasionado una vulneración de esos derechos o genere, en las condiciones actualmente acreditadas, un riesgo cierto e inminente de que ello ocurra”.

“Mientras no se acredite que el traslado impida el ejercicio de un beneficio vigente, altere ilegítimamente las condiciones fijadas judicialmente o genere un obstáculo concreto para avanzar en la progresividad, no corresponde presumir un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención respecto de la totalidad de las personas comprendidas en ese grupo, sin perjuicio de la procedencia de la vía de habeas corpus cuando se demuestre una afectación concreta o una amenaza cierta de que esta se produzca”, concluye Bignone en su fallo.

Así fue el traslado de los primeros presos de Devoto a Marcos Paz
La salida de los contingentes desde Devoto se realiza con vallados y cortes de tránsito en los alrededores del penal (X: @AleMonteoliva)

Este martes, el Poder Ejecutivo informó que en Marcos Paz “continuarán los talleres laborales, la formación profesional y las actividades educativas de los niveles primario, secundario y universitario”. Y remarcó que el SPF informó a los internos y sus familias sobre las etapas, los destinos de alojamiento y los cronogramas de visitas, al notificar a los juzgados competentes sobre cada traslado.

Las consultas pueden realizarse mediante la línea 0810-222-1196 y el sitio https://asistente-consultas.spf.gob.ar/, con verificación de los datos registrados en el Sistema Único de Visitas. El operativo continuará de manera progresiva hasta completar la desocupación de Devoto.

Temas Relacionados

Villa DevotoServicio Penitenciario FederalTrasladoÚltimas noticiasCárceles

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Internas y apuro en el Congreso: se reúne la Mesa Política para definir la estrategia por las reformas

El círculo de funcionarios de la Casa Rosada volverá a encontrarse esta tarde para diagramar la hoja de ruta de las negociaciones por los proyectos más importantes del Gobierno. La sesión opositora del jueves y la Reforma Electoral, los puntos clave. Siguen las diferencias por el rumbo político

Internas y apuro en el Congreso: se reúne la Mesa Política para definir la estrategia por las reformas

En una tensa semana política, doce gobernadores compartirán encuentros con Santilli y Luis Caputo

Los mandatarios participarán de dos cumbres federales entre el miércoles y el viernes en Buenos Aires, en medio de la negociación por el Presupuesto, los reclamos por obras y las reformas legislativas. La infraestructura y la discusión fiscal, en agenda

En una tensa semana política, doce gobernadores compartirán encuentros con Santilli y Luis Caputo

Argentina pidió al Tribunal del Mar frenar la explotación petrolera en Malvinas: los cuatro reclamos urgentes

El Gobierno solicitó medidas provisionales para impedir que el Reino Unido avance con el proyecto Sea Lion. El canciller Quirno detalló los reclamos respecto a la explotación de hidrocarburos, la información obtenida en las exploraciones, la protección ambiental y el otorgamiento de nuevas licencias

Argentina pidió al Tribunal del Mar frenar la explotación petrolera en Malvinas: los cuatro reclamos urgentes

ATE convocó a un paro nacional para el jueves contra el DNU 70/23: qué servicios se verán afectados

El gremio anunció una huelga de 24 horas y movilizaciones; en Buenos Aires marchará al Congreso junto con la protesta universitaria y una movilización de la CGT

ATE convocó a un paro nacional para el jueves contra el DNU 70/23: qué servicios se verán afectados

Con la habilitación formal del penal de Marcos Paz, el Gobierno inició la última etapa del desalojo de presos de Devoto

En el segundo día de traslados, reubicaron a 609 detenidos. El nuevo establecimiento cuenta con 2.232 plazas y recibirá a la totalidad de la población penal porteño

Con la habilitación formal del penal de Marcos Paz, el Gobierno inició la última etapa del desalojo de presos de Devoto

DEPORTES

Fue figura en un partido del Mundial y le dieron un Record Guinness: “Orgulloso de hacer historia”

Fue figura en un partido del Mundial y le dieron un Record Guinness: “Orgulloso de hacer historia”

Qué dijo el árbitro del “celuVAR” tras la polémica en el fútbol argentino: “Hice un esfuerzo muy grande para que no me muestren la imagen”

Cambio histórico en el tenis: Alexander Zverev se convertirá en N°1 del mundo por primera vez y se unirá a un selecto grupo

Boca Juniors abrirá su serie contra Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El duelo estelar entre Atlético de Madrid-Manchester United abrirá la segunda fecha de la Champions League: la agenda completa de la jornada

TELESHOW

La confesión de Mario Massaccesi sobre su infancia: “El verdugo te hace creer que vos sos el culpable”

La confesión de Mario Massaccesi sobre su infancia: “El verdugo te hace creer que vos sos el culpable”

De la boda secreta que no fue a una ruptura inesperada: los 27 días de casados de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Gustavo Yankelevich habló de las acusaciones de Darío Giordano y reveló cómo fue el último encuentro con los hijos

El sorpresivo agradecimiento de Shakira a Antonio de la Rúa al cerrar su gira europea en Madrid: “Todo se transforma”

Gustavo Yankelevich explicó por qué Darío Giordano no fue preso a pesar de las denuncias de violencia de sus nietos

INFOBAE AMÉRICA

“Resident Evil” superó los USD 320 millones en taquilla mundial y se convirtió en la película más exitosa de la saga

“Resident Evil” superó los USD 320 millones en taquilla mundial y se convirtió en la película más exitosa de la saga

El rover Perseverance de la NASA alcanzó 45,22 kilómetros y hace historia en Marte

¡A un paso de la gloria! El Salvador Sub-16 busca esta noche el título centroamericano ante Panamá

Más de 2.000 islas sin hospitales: así funciona la red de clínicas flotantes de India

Las autoridades dominicanas arrestan a un hombre de Curazao requerido por delitos transnacionales