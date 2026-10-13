Guatemala: Las evaluaciones en Villa Hermosa elevan a 5,277 las personas afectadas o expuestas por la crecida del río Pinula

Un reporte de la CONRED detalla la presencia de 210 elementos institucionales en los sectores I y III de Villa Hermosa, San Miguel Petapa, Guatemala. (Conred Guatemala)

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Las evaluaciones en los cuatro sectores de Villa Hermosa, en San Miguel Petapa, dejaron 1,120 viviendas con daños o en riesgo y 5,277 personas afectadas o expuestas a futuras crecidas del río Pinula. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) difundió el balance la noche del lunes 12 de octubre, tras incorporar inspecciones en los sectores I y III.

El registro reúne 1,379 núcleos familiares. Del total de inmuebles contabilizados, 157 presentan daños severos, mientras el resto fue clasificado con daños leves, moderados o en condición de riesgo.

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La crecida del río, provocada por las lluvias intensas del sábado 3 de octubre, causó el colapso de viviendas ubicadas junto al cauce, interrumpió el tránsito en Villa Hermosa I y comprometió el acceso hacia Los Álamos y Boca del Monte. También dejó expuesto el único puente de conexión con la capital.

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Un reporte de la CONRED detalla la presencia de 210 elementos institucionales en los sectores I y III de Villa Hermosa, San Miguel Petapa, Guatemala. (Conred Guatemala)

Los sectores II y IV, con los daños estructurales más graves

El sector II concentró 68 viviendas con daños severos, que involucran a 68 familias y 308 personas damnificadas. Otras 207 viviendas quedaron en riesgo, con 260 familias y 950 personas expuestas.

En el sector IV, 48 inmuebles sufrieron daños severos, con 52 familias y 179 personas damnificadas. La evaluación también identificó 292 viviendas en riesgo, donde residen 348 familias y 1.326 personas.

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Ambos sectores fueron los primeros relevados entre el 8 y el 9 de octubre, luego del desbordamiento. Las autoridades iniciaron las inspecciones para determinar el estado de las estructuras cercanas al río y el alcance de la población que debía abandonar sus hogares.

Un reporte de la CONRED detalla la presencia de 210 elementos institucionales en los sectores I y III de Villa Hermosa, San Miguel Petapa, Guatemala. (Conred Guatemala)

Los sectores I y III ampliaron el número de personas afectadas

Las inspecciones del 12 de octubre sumaron los sectores I y III, que hasta entonces no contaban con cifras consolidadas. En el sector I se registraron 32 viviendas con daños leves, correspondientes a 32 familias y 170 personas, además de dos inmuebles con daños moderados, donde viven cuatro familias y 14 personas.

Otras 215 viviendas del sector I fueron clasificadas en riesgo, con 262 familias y 1,028 personas expuestas. En el sector III, el relevamiento incluyó 252 inmuebles en riesgo, que involucran a 327 familias y 1.283 personas, junto con cuatro viviendas con daños leves, donde viven siete familias y 19 personas.

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La incorporación de esas áreas elevó de 2.763 a 5,277 personas el total de damnificados y población expuesta dentro de la colonia. La Conred advirtió que quienes habitan inmuebles con daños estructurales deben retirarse sin esperar una nueva crecida, porque no es posible anticipar la magnitud que podría alcanzar el caudal del río Pinula en los próximos días.

Un total de 210 integrantes de las entidades que conforman el Sistema Conred participó en las tareas de valoración de daños, seguridad y coordinación en los sectores I y III.

La Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala reforzaron la vigilancia perimetral en las zonas evacuadas para proteger viviendas y pertenencias. La medida respondió a la resistencia de algunos vecinos a salir de sus casas por temor a actos de vandalismo.

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El análisis de la cuenca y las medidas en discusión

El operativo realizado el viernes 9 de octubre movilizó a 243 elementos de la Secretaría Ejecutiva de la Conred, la Municipalidad de San Miguel Petapa, el Ministerio de la Defensa Nacional, la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Para las nuevas jornadas de inspección se desplegaron otros 210 integrantes de las instituciones involucradas.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología inició un análisis de toda la cuenca del río Pinula mediante modelos hídricos para identificar otros puntos vulnerables a inundaciones. Los primeros resultados están previstos para las próximas semanas, mientras otros estudios se extenderán durante unos tres meses.

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El Congreso de la República aprobó el Punto Resolutivo 2-2026, que solicita al Ejecutivo y a la Municipalidad de San Miguel Petapa coordinar medidas urgentes ante la emergencia. La resolución pide al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales evaluar las condiciones de la cuenca, un problema que el Congreso sitúa desde hace más de 25 años.

El documento también exhorta a Conred a mantener el monitoreo del riesgo y solicita a la Municipalidad reforzar sus instrumentos de ordenamiento territorial para delimitar zonas no aptas para asentamientos humanos.

El diputado y secretario general del partido Valor, Elmer Palencia, propuso asignar Q100 millones al Ministerio de la Defensa Nacional para un programa permanente de prevención y mitigación de riesgos vinculados al río Pinula.

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La ejecución estaría a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en coordinación con la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán y las municipalidades involucradas.

La iniciativa prevé un plan anual y otro multianual de cinco años, actualizables con puntos críticos, obras prioritarias, tareas de mantenimiento, responsables, metas, costos e indicadores de reducción de riesgo.

El proyecto prioriza San Miguel Petapa y Villa Canales; la intervención en otros municipios requeriría estudios técnicos que demuestren una conexión hidrológica directa con el cauce.

El viceministro de Infraestructura, Pedro Martínez, indicó que las evaluaciones definirán si las familias afectadas reúnen los requisitos para acceder a un subsidio habitacional, aunque aclaró que cumplir esas condiciones no garantiza la aprobación definitiva de la ayuda

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