“Fue amor a primer ensayo”: el actor salvadoreño que esperó seis años para subir su sueño al escenario

Fernando Rodríguez descubrió su vocación por las artes escénicas tras presenciar una función en el Teatro Nacional durante su adolescencia. (Foto: cortesía)

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Fernando Rodríguez encontró el teatro antes de subir a un escenario. Tenía unos 12 o 13 años cuando asistió al Teatro Nacional para ver Nuestra Señora de las Nubes, interpretada por dos actores que llegaron desde fuera de El Salvador.

No recuerda todos los detalles de aquella función, pero conserva la imagen de una sala llena y de dos intérpretes que ocupaban el escenario con la voz, el cuerpo y la actuación. Esa experiencia quedó asociada a su posterior decisión de formarse en las artes escénicas.

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“Llenaban todo el espacio y era con su voz, con su cuerpo, con su actuación, con todo”, contó Rodríguez en una entrevista con Infobae El Salvador. “Eso me conquistó”, agregó al describir ese recuerdo como algo “mágico”.

Poco después, durante el bachillerato, comenzó sus primeras clases de teatro. Tenía entre 13 y 14 años y empezó a conocer el trabajo de ensayo, la construcción física de un personaje y la responsabilidad de contar una historia frente a otras personas.

El actor salvadoreño Fernando Rodríguez acumula 27 años de trayectoria y casi 50 personajes interpretados en teatro, cine y televisión. (Foto: cortesía)

Su primera presentación llegó con El escaparate encantado. Allí interpretó al narrador o conductor del relato, aunque su personaje tenía una exigencia particular: era un títere, una marioneta con hilos, y debía trasladar esa idea a todos sus movimientos.

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Rodríguez trabajó el aspecto corporal antes de enfrentarse al público. El día de la función sintió nervios, pero no como una señal para detenerse, sino como una fuerza que lo empujaba a salir al escenario.

“Eran unos nervios que me empujaban a ir hacia adelante”, recordó. Quería mostrar el trabajo que había preparado y llevar la historia hasta los espectadores.

También entendió que su papel no estaba por encima de los demás. El narrador tenía que acompañar el desarrollo de cada personaje para que el relato funcionara como un conjunto. “Yo tenía que estar en favor de todos los demás personajes para que todos se lucieran”, explicó.

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Fernando Rodríguez y 27 años de teatro

Participó en la película "La Palabra de Pablo"

Rodríguez lleva 27 años vinculado al teatro. A ese primer ensayo lo define como un “amor a primer ensayo”, una experiencia que luego lo llevó a participar en montajes, películas, comerciales y sketches, además de asumir tareas de escritura, dirección y producción.

A lo largo de su carrera, Rodríguez ha interpretado más de 30 personajes en teatro, comerciales, sketches y cine. Al recordar esa trayectoria, estimó que la cifra podría acercarse a 50 personajes, dentro de los cerca de 20 o 30 espectáculos en los que ha participado.

En la mayoría de los proyectos asumió un personaje a la vez. Sin embargo, algunos montajes le han exigido alternar varias figuras dentro de una misma función, como ocurre en El cavernícola, un unipersonal que forma parte de su recorrido desde hace años.

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La relación con el público también cambió con el tiempo. Rodríguez explicó que, al principio, un intérprete suele concentrarse en cómo se ve, si dice bien las líneas o si su actuación responde a lo que espera de sí mismo.

Con los ensayos y las funciones, esa preocupación fue dando paso a otra forma de estar en escena. Ahora busca disfrutar el relato, sostener a sus compañeros y aportar a que el espectáculo se construya de manera colectiva.

Participa en montajes, películas, comerciales y sketches. (Foto: cortesía)

“Si todos estamos en esa misma dinámica, entonces se luce el espectáculo”, sostuvo. Para Rodríguez, el paso de los años le permitió madurar el abordaje de los personajes y encontrar otra profundidad en el trabajo actoral.

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El actor también se refirió a las dificultades de mantenerse activo en las artes escénicas. Desde su mirada, actores, directores y productores deben seguir creando y convocando espectadores en medio de una oferta amplia de actividades.

“Cuesta muchísimo que la gente vaya a un solo evento o que vaya a diferentes eventos”, expresó. Esa búsqueda de público, según explicó, es parte de los retos que enfrenta quien decide sostener una carrera teatral en El Salvador.

Como director, tiene menos tiempo de experiencia. Su primera oportunidad llegó con Teatro Conjunto, un grupo que lo invitó a dirigir una producción y al que agradeció por haber confiado en él.

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El unipersonal El cavernícola se convirtió en la obra más representada por Rodríguez a lo largo de 17 años de funciones. (Foto: cortesía)

Así de simple será su segunda dirección y su primera producción propia. El montaje reúne su experiencia como actor con las tareas de seleccionar un elenco, coordinar áreas técnicas y conducir la puesta desde el inicio.

El cavernícola, un personaje que lo acompañó durante 17 años

Entre los personajes que interpretó, Rodríguez ubica a El cavernícola como uno de los que más cariño le tiene. Aclaró que no se identifica plenamente con él, sobre todo por la forma en que el personaje vive su relación de pareja dentro de la historia.

El cavernícola es un unipersonal producido por Fundación Poma y el Teatro Luis Poma, bajo la dirección de Roberto Salomón. Rodríguez lleva 17 años interpretándolo y lo definió como la obra que más veces ha representado.

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El actor señaló que el espectáculo le abrió puertas profesionales y le permitió recibir el cariño del público. También destacó que las funciones han continuado convocando espectadores durante las temporadas que ha tenido.

“Tenemos fuertes diferencias” sobre la forma en la que el personaje vive su relación, dijo entre risas. A pesar de ello, reconoce que el papel ocupa un lugar cercano dentro de su carrera.

Rodríguez espera que la obra vuelva al Teatro Luis Poma en 2027. Durante 2026 tuvo presentaciones privadas y una temporada teatral, aunque todavía no hay una fecha definida para su regreso.

El actor recordó que El cavernícola se ha presentado en distintos meses, entre ellos junio, julio, agosto, octubre y diciembre. Por eso, pidió al público seguir los anuncios del Teatro Luis Poma para conocer la próxima temporada.

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Así de simple, una idea que comenzó durante la pandemia

Mientras espera una nueva temporada de El cavernícola, Fernando Rodríguez se prepara para cumplir un proyecto que lo acompañó durante seis años: el estreno de Así de simple, una comedia romántica para adultos que dirigirá y producirá en el Teatro Luis Poma.

La obra llegó a él durante la pandemia. Cuando la vio por primera vez, pensó que le gustaría actuarla. Lo atrajo el recurso que divide a los protagonistas entre sus acciones, sus pensamientos lógicos y sus emociones, todos presentes al mismo tiempo sobre el escenario.

Pero esa primera inquietud fue cambiando. Rodríguez empezó a imaginarse no solo como parte del elenco, sino detrás de la puesta: quería dirigirla, producirla y hacer que esa historia llegara al público salvadoreño.

Ese deseo abrió un camino largo. Durante seis años, fue guardando los ingresos extra que recibía por conducir eventos, hacer comedia y participar en otras obras de teatro. Cada trabajo se convirtió en una parte del capital que necesitaba para iniciar la producción.

Cuando reunió una base para comenzar, buscó a los titulares de los derechos de la obra. El proceso lo llevó hasta los autores argentinos Ignacio Brezo y Sofía González Hill, con quienes logró hablar antes de conseguir la autorización para montarla.

Rodríguez financió con ahorros de seis años de trabajo la adquisición de los derechos de la comedia argentina Así de simple.

Con los derechos en mano, el proyecto que había sostenido con ahorros y trabajo empezó a tomar forma. Llegaron las audiciones, la selección del elenco, los ensayos y los equipos de escenografía, vestuario, luces y audio que prepararon el estreno de octubre.

Así de simple ya había tenido temporadas en ocho países. Sin embargo, Rodríguez señaló que lo que más lo enamoró fue el juego teatral que presenta a Clara y Joaquín a través de distintas versiones de sí mismos.

“Esto lo tiene que ver el público de El Salvador”, expresó. Para el director, el atractivo está en poner frente a los espectadores aquello que suele ocurrir por dentro cuando una persona habla, responde, duda o intenta tomar una decisión.

Clara y Joaquín, entre la razón y las emociones

Así de simple presenta a Clara y Joaquín como una pareja, pero cada uno aparece interpretado por tres personas. Tres actrices representan a Clara y tres actores encarnan a Joaquín.

Clara uno y Joaquín uno son los personajes que llevan adelante la acción. Clara dos y Joaquín dos expresan el pensamiento lógico y racional de cada uno.

Clara tres y Joaquín tres representan las emociones y la parte visceral. Mientras los protagonistas conversan o intentan responder una pregunta, sus otras versiones aparecen para influir en lo que hacen y dicen.

Rodríguez explicó que el público podrá observar cómo conviven esas capas de los personajes. La razón intenta intervenir, las emociones buscan imponerse y los protagonistas deben sostener una conversación atravesada por esas tensiones.

La obra Así de simple emplea a seis actores sobre el escenario para representar la razón, la emoción y la conducta de la pareja protagonista. (Vídeo: Teatro Luis Poma)

“Es como un IntensaMente versión teatro”, comparó. La diferencia, según describió, es que el público verá ese conflicto emocional en vivo, dentro de una comedia romántica.

El director sostuvo que la obra reúne elementos propios del género, pero incorpora un recurso que permite seguir el recorrido emocional de la pareja desde varios lugares. La historia puede pasar de la risa a la incomodidad y a situaciones que despiertan recuerdos personales.

Durante un preestreno con público, varios asistentes describieron la experiencia como una “montaña rusa de emociones”. Rodríguez contó que algunas personas reían, se molestaban por ciertas situaciones y luego se emocionaban hasta casi llorar.

Esa respuesta también apareció durante las primeras lecturas con el elenco. Según recordó, actores y actrices reían y lloraban mientras conocían el texto y atravesaban las situaciones de Clara y Joaquín.

Las audiciones y los 11 meses de preparación

El proceso de selección para Así de simple comenzó en diciembre de 2025. Rodríguez convocó audiciones a las que asistieron cerca de 52 actores y actrices.

De ese grupo fueron seleccionadas 12 personas para integrar el elenco, entre ellas tres actrices que interpretan a Clara y tres actores que encarnan a Joaquín.

Los ensayos con el elenco seleccionado comenzaron en febrero de 2026. La preparación acumuló alrededor de 11 meses de trabajo entre prácticas, diseño de escenografía, confección de vestuario y coordinación de luces y audio.

El montaje de la producción teatral requirió 11 meses de preparación tras la selección de 12 intérpretes en las audiciones. (Foto: Teatro Luis Poma)

Ale Pira acompañó la puesta como asistente de dirección. Rodríguez destacó su trabajo, además del esfuerzo de los intérpretes y de los equipos que trabajan detrás del escenario.

El vestuario se convirtió en una de las exigencias técnicas de la obra. Cada intérprete realiza ocho cambios de ropa durante la función.

Los tres hombres visten igual entre sí y las tres mujeres comparten una apariencia común. Esa decisión acompaña la idea de que cada grupo representa distintas facetas de una misma persona.

Rodríguez explicó que el vestuario y la escenografía debían llegar con tiempo a los ensayos. Los actores necesitaban trabajar con esos elementos para adquirir seguridad, dominar los cambios de ropa y adaptarse a los desplazamientos de la función.

“Todo es un reto, es un reto cada paso”, afirmó. Para el director, el montaje implicó convertir una idea que sostuvo durante años en una producción con elenco, recursos técnicos y una temporada confirmada.

Teatro Luis Poma: cinco funciones de Así de simple

Así de simple tendrá cinco funciones en el Teatro Luis Poma, entre el 15 y el 18 de octubre de 2026. La obra está dirigida a mayores de 18 años, ya que se trata de una comedia para adultos.

El estreno será el jueves 15 de octubre a las 8:00 pm. Rodríguez indicó que, al momento de la entrevista, ya quedaban pocas entradas para esa primera función.

Fernando Rodríguez, director, actor, comediante y productor. (Foto: cortesía)

La segunda presentación será el viernes 16 de octubre, también a las 8:00 pm. El sábado 17 habrá dos funciones: una a las 5:00 pm y otra a las 8:00 pm.

La temporada concluirá el domingo 18 de octubre a las 5:00 pm. Rodríguez espera que el público conecte con la historia y que la respuesta permita que el montaje tenga nuevas temporadas.

“Que se vuelva también uno de sus favoritos y que podamos tener más temporadas y vernos por mucho más tiempo, por muchos más años”, planteó sobre sus expectativas para el estreno.

El teatro como una forma de expresarse

Rodríguez también pensó en quienes sienten interés por el teatro, pero temen exponerse ante otras personas. Desde su experiencia, sostuvo que esa necesidad de expresarse puede encontrar en el teatro un espacio para canalizarse y desarrollarse.

El actor relacionó esa búsqueda con el miedo a hablar en público. Consideró que tomar clases de teatro puede producir cambios incluso en quienes no planean dedicarse de manera profesional a las artes escénicas.

Para Rodríguez, la formación artística aporta herramientas que van más allá de una función. Mencionó la creatividad, la empatía y el trabajo en equipo como habilidades que pueden fortalecerse a través del arte escénico.

Fernando Rodríguez sostuvo que el teatro puede ayudar a canalizar la necesidad de expresarse y recomendó a quienes quieren comenzar “tener muchas, muchas ganas y buscar la información” (Foto: cortesía)

También señaló que existen talleres para jóvenes y adultos, tanto para quienes quieren comenzar una carrera como para quienes buscan aprender o practicar por afición. En su caso, explicó que el teatro se convirtió en una vocación.

Hacer teatro en El Salvador, afirmó, no es sencillo. Por eso, considera que quien decide recorrer ese camino necesita sentir que es una actividad que no puede dejar de hacer.

A quienes quieren dar el primer paso, les dejó dos recomendaciones: “Tener muchas, muchas ganas y buscar la información”.