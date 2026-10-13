América Latina

Un derrame de petróleo en Ecuador contaminó un río y obligó a suspender el suministro de agua potable

Petroecuador aseguró que controló el escape, pero aún se desconoce la cantidad de crudo vertido y la magnitud de los daños ambientales

Imagen del derrame en el Río Cupa. (El Oriente/ Policía Nacional)
Imagen del derrame en el Río Cupa. (El Oriente/ Policía Nacional)
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Un nuevo derrame de petróleo en la provincia de Esmeraldas, en el norte de Ecuador, contaminó el río Cupa y obligó a suspender preventivamente la captación y distribución de agua potable para varias poblaciones. La emergencia, registrada entre la noche del domingo 11 y el lunes 12 de octubre, se originó en una tubería del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), operado por la estatal Petroecuador, que transporta crudo desde la Amazonía hasta la costa del Pacífico.

La fuga ocurrió en el kilómetro 420+840 del oleoducto, a la altura del recinto Cupa, perteneciente al cantón Quinindé. Según la información de El Universo, los habitantes observaron manchas oscuras de hidrocarburos sobre la superficie del río, mientras los equipos de emergencia intentaban impedir que la contaminación avanzara hacia otros afluentes.

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La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Esmeraldas (EPMAPSE) suspendió temporalmente las operaciones de captación y distribución desde la planta de San Mateo, que abastece a los cantones Esmeraldas, Atacames y Rioverde. La decisión buscó evitar que el petróleo alcanzara las instalaciones de tratamiento y comprometiera la calidad del agua destinada al consumo humano.

La alerta también se extendió a Viche, una parroquia rural de Quinindé. Su empresa municipal de agua advirtió sobre la presencia de hidrocarburos en el río Cupa, conectado con las fuentes utilizadas para abastecer a la población. Las autoridades recomendaron almacenar agua y mantenerse atentos a las disposiciones oficiales.

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derrame de combustible en ecuador
IMAGEN REFERENCIAL Y DE ARCHIVO. Se evalúan los daños causados en la zona. Crédito: X @@RecNaturalesEC

De acuerdo con Primicias, la contaminación afectó directamente a los barrios Los Pinos, Las Primaveras, Santa Clara y 13 de Septiembre. En estas comunidades, algunas familias carecen de conexiones domiciliarias de agua potable y dependen del río para lavar ropa, asearse, limpiar utensilios e incluso obtener agua para consumo doméstico.

Los moradores denunciaron que el petróleo también amenazaba la vegetación ribereña y los terrenos agrícolas. Según El Comercio, habitantes del sector reportaron posibles daños en plantaciones de cacao y solicitaron el envío de camiones cisterna para atender sus necesidades básicas. También reclamaron medidas de remediación ambiental y respuestas sobre las afectaciones económicas.

Petroecuador informó que logró controlar la fuga y desplegó más de 50 técnicos para atender la emergencia. Los trabajos incluyeron la instalación de barreras flotantes, materiales absorbentes, piscinas de retención y equipos de extracción de hidrocarburos. La empresa también anunció la colocación de una camisa de refuerzo para sellar la fisura identificada en la tubería.

Sin embargo, controlar el escape no significa que haya concluido la contaminación. Según los reportes recogidos por El Comercio, la corriente del río dificultó las labores de contención y favoreció el desplazamiento del crudo aguas abajo. Hasta el 13 de octubre no se había divulgado un balance oficial sobre el volumen derramado, la extensión de las afectaciones ni los resultados de los análisis de calidad del agua.

FOTO DE ARCHIVO: Una vista muestra el complejo de la refinería estatal ecuatoriana de Esmeraldas en Esmeraldas, Ecuador. 15 de agosto, 2017. REUTERS/Daniel Tapia/Archivo
FOTO DE ARCHIVO: Una vista muestra el complejo de la refinería estatal ecuatoriana de Esmeraldas en Esmeraldas, Ecuador. 15 de agosto, 2017. REUTERS/Daniel Tapia/Archivo

La petrolera estatal tampoco había establecido públicamente la causa definitiva de la fuga. Aunque circularon versiones sobre una posible perforación clandestina, la compañía señaló que el origen del incidente permanecía bajo investigación técnica.

El episodio ocurre aproximadamente 19 meses después de otro derrame de gran magnitud en Esmeraldas. El 13 de marzo de 2025, un deslizamiento de tierra rompió una tubería del SOTE y provocó el vertido de aproximadamente 25.116 barriles de petróleo, según los antecedentes publicados por El Universo. Aquella emergencia contaminó varios cursos de agua y también interrumpió el abastecimiento de poblaciones de la provincia.

Por ahora continúan las operaciones de recuperación del hidrocarburo, las autoridades deben determinar el alcance de los daños y establecer cuándo podrá restablecerse el suministro con garantías sanitarias. Las comunidades de Cupa están a la espera de las medidas que les permitan recuperar el acceso a agua y conocer los daños ambientales en la zona.

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